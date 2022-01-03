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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
5:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13462
Леванте
0'
4' Желтая карточка
Барди Энис
1:0
8' Гол
Диа Булайе
10' Желтая карточка
Орье Серж
2:0
13' Гол
Торрес Пау
3:0
37' Гол
Морено Херард
48' Желтая карточка
Клерк Карлос
50' Желтая карточка
Иборра Висенте
4:0
74' Гол
Тригерос Мануэль
76' Желтая карточка
Тригерос Мануэль
5:0
79' Гол
Морено Херард
90'+3

Ход матча

4'
 
Барди Энис
8'
Диа Булайе
(Чуквезе Саму)
1:0
10'
Орье Серж
 
13'
Торрес Пау
(Иборра Висенте)
2:0
37'
Морено Херард
(Тригерос Мануэль)
3:0
48'
 
Клерк Карлос
50'
Иборра Висенте
 
59'
 
Малса Микаэль
Радоя Неманья
59'
 
Мартинес Пабло
Мелеро Гонсало
59'
 
Франкеза Энрик
Клерк Карлос
73'
Морено Альберто
Гомес Мойсес
 
73'
Пино Йереми
Чуквезе Саму
 
74'
Тригерос Мануэль
(Диа Булайе)
4:0
76'
Тригерос Мануэль
 
78'
 
Гомес Даниэль
Де Фрутос Хорхе
78'
 
Робер Пьер
Барди Энис
79'
Морено Херард
(Пино Йереми)
5:0
80'
Раба Даниэль
Морено Херард
 
81'
Джексон Николас
Диа Булайе
 
84'
Гарсия Карло
Тригерос Мануэль
 

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 145
Вильярреал 93.1% (135)
X 5.5% (8)
Леванте 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Рульи
Херонимо
25
Орье
Серж
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
11
Чуквезе
Саму
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
16
Диа
Булайе
1
Айтор
Фернандес
42
Marc
Pubill
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
19
Клерк
Карлос
5
Радоя
Неманья
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
24
Кампанья
Хосе
18
Де
Фрутос
Хорхе
9
Рохер
Марти
Вильярреал
4-4-2
Леванте
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Леванте

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 10 побед

28 матчей

60.7%
10.7%
28.6%
17 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:0
ЛЛ
1:5
КК
1:0
ЛЛ
2:1
ТМС
1:2
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
ЛЛ
2:1
ТМК
2:1
П
0:2
П
1:1
П
2:1
П
1:0
ТМК
3:1
П
3:0
П
1:0
ТМК
0:2
П
1:0
П
0:2
П
1:0
П
0:3
ММ(
2:1
П
1:0
П
0:3
П
0:1
П
1:2
ПД
1:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.42
Данджума Арно 5 0.26
Диа Булайе 4 0.21
Тригерос Мануэль 4 0.21
Пино Йереми 2 0.11
Морено Альберто 2 0.11
Чуквезе Саму 2 0.11
Торрес Пау II 2 0.11
Коклен Франсис 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 5 0.26
Рохер Марти 3 (1) 0.16
Барди Энис 3 (2) 0.16
Де Фрутос Хорхе 2 0.11
Кампанья Хосе 2 0.11
Мелеро Гонсало 1 0.05
Мустафи Шкодран 1 0.05
Сон 1 0.05
Робер Пьер 1 0.05
Гомес Даниэль 0 0
Сольдадо Роберто 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Капу Этьен 4 0
Торрес Пау II 3 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Иборра Висенте 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Орье Серж 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 5 0
Малса Микаэль 5 0
Пепелу 5 0
Сольдадо Роберто 4 0
Рохер Марти 4 0
Моралес Луис 4 0
Робер Пьер 2 1
Кампанья Хосе 3 0
Везу Рубен 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Мирамон Хорхе 2 0
Барди Энис 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Сон 0 1
Постиго Серхио 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
7
37%
0
0%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
4
19%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
6
29%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
2
25%
5
33%
76-90

Забито

27
19
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
2
7%
3
16%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
7
26%
4
21%
31-45
3
11%
5
26%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
9
33%
3
16%
76-90

Пропущено

19
36
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
11%
7
19%
1-15
3
16%
1
3%
16-30
4
21%
5
14%
31-45
3
16%
5
14%
46-60
2
11%
7
19%
61-75
5
26%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0
Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0
Леванте
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0
Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Барселона Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 21 - 21 30
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
11. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
12. Сельта Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
13. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
14. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
15. Мальорка Заявка 19 4 8 7 17 - 28 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 19 0 8 11 19 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
9. Барселона Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Вильярреал 93.1% (135)
X 5.5% (8)
Леванте 1.4% (2)
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Прогнозы на матч Вильярреал 5:0 Леванте

Исход игры
Вильярреал
93.1% (135)
Ничья
5.5% (8)
Леванте
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (70)
Меньше
48.15% (65)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
29% (42)
2:1 Вильярреал
26.9% (39)
3:1 Вильярреал
16.6% (24)
1:0 Вильярреал
13.8% (20)
3:0 Вильярреал
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:1 Вильярреал
1.4% (2)
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