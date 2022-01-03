Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Это был отличный перфоманс от команды Вильярреал , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

44' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Леванте

42' Игрок Диа Булайе из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

40' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Г О О О О Л - Морено Херард забивает с левой ноги!

36' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хорошую попытку сделал Де Фрутос Хорхе . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Вильярреал выполняет удар от ворот.

27' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Рохер Марти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Радоя Неманья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Леванте выполняет удар от ворот.

23' Вильярреал выполняет удар от ворот.

22' Игрок Marc Pubill из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

21' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Леванте выполняет удар от ворот.

18' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Чуквезе Саму выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

12' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Орье Серж выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Орье Серж совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Орье Серж выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Команда Вильярреал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Выглядело как неплохой момент. Диа Булайе из команды Вильярреал закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

5' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Леванте выполняет удар от ворот.

5' Игрок Морено Херард из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Тригерос Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Барди Энис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

3' Матч возобновлен

2' Везу Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вильярреал начинает с центра поля