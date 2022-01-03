Испания: Ла Лига 2021-2022
5:0
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 13462
4' Желтая карточкаБарди Энис
1:0
8' ГолДиа Булайе
10' Желтая карточкаОрье Серж
2:0
13' ГолТоррес Пау
3:0
37' ГолМорено Херард
48' Желтая карточкаКлерк Карлос
50' Желтая карточкаИборра Висенте
4:0
74' ГолТригерос Мануэль
76' Желтая карточкаТригерос Мануэль
5:0
79' ГолМорено Херард
Ход матча
4'
8'
1:0
10'
13'
2:0
37'
48'
50'
74'
4:0
76'
78'
79'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
25
Орье
Серж
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
16
Диа
Булайе
42
Marc
Pubill
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Гарсия КарлоПолузащитник
-
17 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Marc PubillЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Omar Faraj
-
Главный тренер: Alessio Lisci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Леванте
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 10 побед
28 матчей
60.7%
10.7%
28.6%
17 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (1)
|0.42
|Данджума Арно
|5
|0.26
|Диа Булайе
|4
|0.21
|Тригерос Мануэль
|4
|0.21
|Пино Йереми
|2
|0.11
|Морено Альберто
|2
|0.11
|Чуквезе Саму
|2
|0.11
|Торрес Пау II
|2
|0.11
|Коклен Франсис
|1
|0.05
|Манди Аисса
|1
|0.05
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|5
|0.26
|Рохер Марти
|3 (1)
|0.16
|Барди Энис
|3 (2)
|0.16
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.11
|Кампанья Хосе
|2
|0.11
|Мелеро Гонсало
|1
|0.05
|Мустафи Шкодран
|1
|0.05
|Сон
|1
|0.05
|Робер Пьер
|1
|0.05
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Сольдадо Роберто
|0
|0
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фойт Хуан
|3
|1
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Капу Этьен
|4
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Иборра Висенте
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|5
|0
|Малса Микаэль
|5
|0
|Пепелу
|5
|0
|Сольдадо Роберто
|4
|0
|Рохер Марти
|4
|0
|Моралес Луис
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Кампанья Хосе
|3
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Сон
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
7
37%
0
0%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
4
19%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
6
29%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
2
25%
5
33%
76-90
Забито
27
19
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
2
7%
3
16%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
7
26%
4
21%
31-45
3
11%
5
26%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
9
33%
3
16%
76-90
Пропущено
19
36
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
11%
7
19%
1-15
3
16%
1
3%
16-30
4
21%
5
14%
31-45
3
16%
5
14%
46-60
2
11%
7
19%
61-75
5
26%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0
Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0
Леванте
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0
Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 23
|33
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|5.
|Барселона
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|21 - 21
|30
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|12.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 26
|23
|14.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|15.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|17 - 28
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|19 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|9.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Вильярреал 5:0 Леванте
Исход игры
Вильярреал
93.1% (135)
Ничья
5.5% (8)
Леванте
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (70)
Меньше
48.15% (65)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
29% (42)
2:1 Вильярреал
26.9% (39)
3:1 Вильярреал
16.6% (24)
1:0 Вильярреал
13.8% (20)
3:0 Вильярреал
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:1 Вильярреал
1.4% (2)
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