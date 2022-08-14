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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Аяччо
0:0
Конец матча
Ланс
0'
35' Желтая карточка
Гонсалес Омар
37' Желтая карточка
Мангани Тома
42' Желтая карточка
Баяла Сириль
59' Желтая карточка
Маршетти Венсан
75' Желтая карточка
Сотока Флориан
79' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
90' Желтая карточка
Дансо Кевин
90'+6

Ход матча

35'
Гонсалес Омар
 
37'
Мангани Тома
 
42'
Баяла Сириль
 
59'
Маршетти Венсан
 
66'
Киминьяни Янис
Баррето Микаэль
 
66'
Спадануда Кевин
Муссити-Око Бевик
 
66'
Нури Рияд
Баяла Сириль
 
75'
 
Сотока Флориан
76'
 
Кабо Джимми
Франковски Пшемыслав
76'
 
Саид Уэсли
Кошта Давид
77'
 
Ганаго Игнатиус
Икома Луис
79'
Эль-Идрисси Мунем
 
85'
 
Айдара Массадио
Мачадо Дейвер
85'
Ляци Казим
Мангани Тома
 
85'
Авинель Седрик
Гонсалес Омар
 
90'
 
Дансо Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 120
Аяччо 10% (12)
X 40.8% (49)
Ланс 49.2% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
25
Гонсалес
Омар
II
77
Майембо
Фернан
3
Диалло
Исмаэль
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
4
Баррето
Микаэль
7
Эль-Идрисси
Мунем
11
Муссити-Око
Бевик
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
11
Икома
Луис
Аяччо
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Аяччо
Ланс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л2
1:2
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:0
КЛ
2:1
Л2
3:6
Л2
1:1
КЛ
3:0
Л2
2:0
Л2
1:1
КЛ
0:0
Л2
0:1
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.5
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 1.5
Фофана Секо 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 1 1
Эль-Идрисси Мунем 2 0
Мангани Тома 1 0
Авинель Седрик 1 0
Диалло Исмаэль 1 0
Баяла Сириль 1 0
Маршетти Венсан 1 0
Гонсалес Омар II 1 0
Спадануда Кевин 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 0
Сотока Флориан 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3
Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0 Аяччо - Бастия 0:1 Ньор - Аяччо 0:1 Аяччо - Родез 2:1 Сошо - Аяччо 0:1
Ланс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1
Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Тулуза Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
10. Клермон Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ницца 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Анже Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Страсбург 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Осер Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Реймс Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ницца 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Страсбург 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ницца 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Страсбург 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Аяччо: 35%, Ланс: 65%.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Фофана Секо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Кабо Джимми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Контроль мяча: Аяччо: 35%, Ланс: 65%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Нури Рияд задерживает мяч рукой
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      92'
      Эль-Идрисси Мунем возвращается на поле.
    • 92'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Идрисси Мунем получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      91'
      Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      91'
      Медина Факундо из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Эль-Идрисси Мунем заработал фол
    • 91'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Аяччо 10% (12)
    X 40.8% (49)
    Ланс 49.2% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Аяччо 0:0 Ланс онлайн

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    Прогнозы на матч Аяччо 0:0 Ланс

    Исход игры
    Аяччо
    10% (12)
    Ничья
    40.8% (49)
    Ланс
    49.2% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.32% (46)
    Меньше
    60.68% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (41)
    1:2 Ланс
    30% (36)
    0:1 Ланс
    14.2% (17)
    1:0 Аяччо
    5.8% (7)
    2:1 Аяччо
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Ланс
    1.7% (2)
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