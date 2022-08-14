Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

47' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Муссити-Око Бевик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Мангани Тома из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Баяла Сириль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Безумный фол. Баяла Сириль грубо играет против соперника. Пострадал Давид Коста

42' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Давид Коста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Ланс

37' Мангани Тома - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Гонсалес Омар II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Удар от ворот произведет Аяччо

32' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Аяччо

30' Сотока Флориан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

30' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

29' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Ланс

27' Альфонс Микаэль из команды Аяччо наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Баррето Микаэль из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Эль-Идрисси Мунем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

21' Гради Жонатан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Баррето Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Эль-Идрисси Мунем нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

19' Игрок из команды Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Ланс

16' Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Аяччо

14' Давид Коста оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Мачадо Дейвер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

11' Мангани Тома из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Ланс

6' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Аяччо

5' Давид Коста решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аяччо начинает с центра поля