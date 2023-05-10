Тур: 36. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Питер Банкс
Позже
История личных встреч
Астон Вилла
Тоттенхэм
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
26 матчей
19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
3.8%
50%
46.2%
1 победа 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.69
0.85
Среднее время на гол
130
106
Всего голов
21
30
Голов в среднем за матч
1.62
2.31
Среднее время на гол
55
39
Всего голов
30
41
Голов в среднем за матч
1.15
1.58
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
78
57
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|14 (1)
|0.4
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.17
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.14
|Соарес Дуглас
|4
|0.11
|Рамси Джакоб
|4
|0.11
|Бэйли Леон
|4
|0.11
|Траоре Бертран
|2
|0.06
|Макгинн Джон
|1
|0.03
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Янг Эшли
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|26 (4)
|0.74
|Хын-Мин Сон
|10
|0.29
|Бентанкур Родриго
|5
|0.14
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.11
|Кулушевски Деян
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|2
|0.06
|Порро Педро
|2
|0.06
|Дайер Эрик
|2
|0.06
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.06
|Сессеньон Райан
|2
|0.06
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Ришарлисон
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|6
|1
|Мартинес Эмилиано
|6
|0
|Янг Эшли
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Мингс Тайрон
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Морено Алекс
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Чамберс Калум
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|9
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Перишич Иван
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Дэвис Бен
|4
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Хын-Мин Сон
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Стеллини Кристиан
|0
|1
|Лукас Моура
|0
|1
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Тоттенхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
16
Астон Вилла
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Тоттенхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
14
31
Астон Вилла
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
49% (17)
37% (13)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Тоттенхэм
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
21
47
Голы по времени матча
Забито
30
27
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
10
33%
2
7%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
4
13%
6
22%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
3
10%
9
33%
61-75
8
27%
5
19%
76-90
Пропущено
18
36
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
22%
7
19%
1-15
2
11%
7
19%
16-30
4
22%
2
6%
31-45
1
6%
8
22%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
4
22%
8
22%
76-90
Забито
18
36
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
6%
5
14%
1-15
5
28%
4
11%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
3
17%
7
19%
46-60
4
22%
7
19%
61-75
5
28%
9
25%
76-90
Пропущено
23
22
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
6
26%
5
23%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
9
41%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
2
9%
4
18%
76-90
Забито
48
63
21 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 41
18 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
11
23%
7
11%
1-15
6
13%
5
8%
16-30
4
8%
10
16%
31-45
7
15%
11
17%
46-60
7
15%
16
25%
61-75
13
27%
14
22%
76-90
Пропущено
41
58
24 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
10
24%
12
21%
1-15
4
10%
7
12%
16-30
10
24%
11
19%
31-45
4
10%
10
17%
46-60
7
17%
6
10%
61-75
6
15%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1
Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Тоттенхэм
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
162
98
117
413
414
116
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
152
513
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
314
1421
1916
431
827
134
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|61 - 29
|65
|4.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|49 - 41
|63
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|50 - 49
|48
|11.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|13.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16.
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|34 - 65
|33
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|44 - 69
|30
|20.
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|31 - 64
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Тоттенхэм
Исход игры
Астон Вилла
24.5% (13)
Ничья
37.7% (20)
Тоттенхэм
37.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
88.24% (45)
Нет
11.76% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (15)
1:2 Тоттенхэм
28.3% (15)
2:1 Астон Вилла
9.4% (5)
2:2 Ничья
7.5% (4)
1:0 Астон Вилла
5.7% (3)
1:4 Тоттенхэм
3.8% (2)
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