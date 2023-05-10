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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Астон Вилла
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 53
Астон Вилла 24.5% (13)
X 37.7% (20)
Тоттенхэм 37.7% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Тоттенхэм
3.10
3.78
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Астон Вилла
Тоттенхэм

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

26 матчей

19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

3.8%
50%
46.2%
1 победа 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.69
0.85

Среднее время на гол

130
106

Всего голов

21
30

Голов в среднем за матч

1.62
2.31

Среднее время на гол

55
39

Всего голов

30
41

Голов в среднем за матч

1.15
1.58

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

78
57

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 (1) 0.4
Ингс Дэнни 6 (2) 0.17
Буэндия Эмилиано 5 0.14
Соарес Дуглас 4 0.11
Рамси Джакоб 4 0.11
Бэйли Леон 4 0.11
Траоре Бертран 2 0.06
Макгинн Джон 1 0.03
Мингс Тайрон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 26 (4) 0.74
Хын-Мин Сон 10 0.29
Бентанкур Родриго 5 0.14
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.11
Кулушевски Деян 2 0.06
Дэвис Бен 2 0.06
Порро Педро 2 0.06
Дайер Эрик 2 0.06
Эмерсон Жуниор 2 0.06
Сессеньон Райан 2 0.06
Перишич Иван 1 0.03
Ришарлисон 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Ромеро Кристиан 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 6 1
Мартинес Эмилиано 6 0
Янг Эшли 5 0
Макгинн Джон 5 0
Мингс Тайрон 5 0
Конса Эзри 5 0
Динь Люка 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Траоре Бертран 1 0
Дуран Джон 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 9 1
Бентанкур Родриго 8 0
Перишич Иван 6 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
Биссума Ив 5 0
Дэвис Бен 4 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Ленгле Клеман 3 0
Ришарлисон 3 0
Хын-Мин Сон 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Форстер Фрейзер 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Тоттенхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
16
Астон Вилла
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Тоттенхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

14
31
Астон Вилла
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
49% (17)
37% (13)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Тоттенхэм
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

21
47

Голы по времени матча

Забито

30
27
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
10
33%
2
7%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
4
13%
6
22%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
3
10%
9
33%
61-75
8
27%
5
19%
76-90

Пропущено

18
36
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
22%
7
19%
1-15
2
11%
7
19%
16-30
4
22%
2
6%
31-45
1
6%
8
22%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
4
22%
8
22%
76-90

Забито

18
36
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
6%
5
14%
1-15
5
28%
4
11%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
3
17%
7
19%
46-60
4
22%
7
19%
61-75
5
28%
9
25%
76-90

Пропущено

23
22
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
6
26%
5
23%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
9
41%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
2
9%
4
18%
76-90

Забито

48
63
21 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 41
18 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
11
23%
7
11%
1-15
6
13%
5
8%
16-30
4
8%
10
16%
31-45
7
15%
11
17%
46-60
7
15%
16
25%
61-75
13
27%
14
22%
76-90

Пропущено

41
58
24 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
10
24%
12
21%
1-15
4
10%
7
12%
16-30
10
24%
11
19%
31-45
4
10%
10
17%
46-60
7
17%
6
10%
61-75
6
15%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1
Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Тоттенхэм

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
2
9
8
1.5
11
7
4
13
2.5
4
14
1
16
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
13
1.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
31
4
14
21
1.5
19
16
4
31
2.5
8
27
1
34
3.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 34 18 11 5 61 - 29 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 19 6 9 49 - 41 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 35 14 6 15 50 - 49 48
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 8 9 18 34 - 65 33
17.
Эвертон
 Заявка 35 7 11 17 32 - 53 32
18.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
19.
Лидс
 Заявка 35 7 9 19 44 - 69 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 35 6 6 23 31 - 64 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
15.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.

    Главный судья: Питер Банкс

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 28.3% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Астон Вилла 24.5% (13)
    X 37.7% (20)
    Тоттенхэм 37.7% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.10
    3.78
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Астон Вилла - Тоттенхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Тоттенхэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    24.5% (13)
    Ничья
    37.7% (20)
    Тоттенхэм
    37.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (45)
    Нет
    11.76% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (15)
    1:2 Тоттенхэм
    28.3% (15)
    2:1 Астон Вилла
    9.4% (5)
    2:2 Ничья
    7.5% (4)
    1:0 Астон Вилла
    5.7% (3)
    1:4 Тоттенхэм
    3.8% (2)
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