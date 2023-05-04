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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ливерпуль
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 34
Ливерпуль 94.1% (32)
X 2.9% (1)
Брентфорд 2.9% (1)
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Ливерпуль
Ничья
Брентфорд
6.10
5.20
6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Брентфорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
67

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 18 (2) 0.53
Фирмино Роберто 9 0.26
Нуньес Дарвин 9 0.26
Гакпо Коди 6 0.18
Жота Диогу 5 0.15
Диас Луис 4 0.12
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Карвалью Фабиу 2 0.06
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 20 (6) 0.59
Мбеумо Брайан 6 (1) 0.18
Йенсен Матиас 5 0.15
Висса Йоан 5 0.15
Дасилва Джош 4 0.12
Янельт Витали 3 0.09
Ми Бен 3 0.09
Пиннок Итан 2 0.06
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Баптист Шендон 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 9 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Юрген Клопп 1 1
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Кейта Наби 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Норгор Кристиан 6 0
Хикки Аарон 6 0
Йенсен Матиас 5 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Генри Рико 2 0
Янельт Витали 2 0
Висса Йоан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Дасилва Джош 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Брентфорд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

6
14
Ливерпуль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

17
30
Ливерпуль
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
Брентфорд
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

29
6

Волевые поражения

23
44

Голы по времени матча

Забито

40
21
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
7
18%
1
5%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
8
20%
4
19%
31-45
6
15%
2
10%
46-60
7
18%
4
19%
61-75
9
23%
7
33%
76-90

Пропущено

20
25
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
5
25%
5
20%
1-15
2
10%
8
32%
16-30
5
25%
3
12%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
4
20%
3
12%
76-90

Забито

24
32
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
21%
8
25%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
4
17%
9
28%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
8
33%
4
22%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Забито

64
53
31 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
11
17%
4
8%
1-15
7
11%
7
13%
16-30
13
20%
12
23%
31-45
9
14%
7
13%
46-60
11
17%
7
13%
61-75
13
20%
16
30%
76-90

Пропущено

44
43
21 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
8
18%
5
12%
1-15
5
11%
12
28%
16-30
8
18%
6
14%
31-45
10
23%
8
19%
46-60
6
14%
6
14%
61-75
7
16%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2
Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Брентфорд

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
9
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
2
11
6
1.5
9
8
6
11
2.5
5
12
3
14
3.5
2
15
2
15
4.5
1
16
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
8
9
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
26
8
18
16
1.5
17
17
8
26
2.5
6
28
4
30
3.5
2
32
3
31
4.5
1
33
3
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 33 25 4 4 87 - 30 79
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 33 10 9 14 31 - 38 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 17 15 1 1 57 - 16 46
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 16 4 4 8 14 - 22 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 10 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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    • Прогнозы 34
    Ливерпуль 94.1% (32)
    X 2.9% (1)
    Брентфорд 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Брентфорд
    6.10
    5.20
    6.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Брентфорд

    Исход игры
    Ливерпуль
    94.1% (32)
    Ничья
    2.9% (1)
    Брентфорд
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (16)
    Меньше
    50% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (16)
    Нет
    50% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    41.2% (14)
    2:1 Ливерпуль
    17.6% (6)
    3:1 Ливерпуль
    17.6% (6)
    4:1 Ливерпуль
    8.8% (3)
    1:0 Ливерпуль
    5.9% (2)
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    Ливерпуль
    Брентфорд
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