Тур: 31. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Инглэнд Даррен
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Лестер
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.89
1.29
Среднее время на гол
31
70
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.86
1.78
Среднее время на гол
105
50
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.65
1.48
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|1.03
|Фоден Фил
|9
|0.31
|Альварес Хулиан
|7 (1)
|0.24
|Де Брёйне Кевин
|5
|0.17
|Грилиш Джек
|5
|0.17
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.17
|Силва Бернарду
|4
|0.14
|Гюндоган Илкай
|4
|0.14
|Родри Эрнандес
|2
|0.07
|Канселу Жоау
|2
|0.07
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|10
|0.33
|Мэддисон Джеймс
|9
|0.3
|Дака Патсон
|4
|0.13
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.1
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.07
|Варди Джейми
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Менди Нампали
|1
|0.03
|Прат Деннис
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Фас Ваут
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Родри Эрнандес
|4
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|8
|0
|Фас Ваут
|5
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Лестер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
2
14
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Лестер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
15
Волевые поражения
26
13
Манчестер Сити
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
Лестер
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
15
16
Волевые поражения
28
27
Голы по времени матча
Забито
47
27
24 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
5
11%
8
30%
30%
1-15
7
15%
1
4%
16-30
12
26%
8
30%
30%
31-45
9
19%
3
11%
46-60
10
21%
3
11%
61-75
4
9%
4
15%
76-90
Пропущено
14
28
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
4
29%
3
11%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
2
14%
8
29%
61-75
4
29%
5
18%
76-90
Забито
27
16
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
4
25%
16-30
5
19%
7
44%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
8
30%
30%
2
13%
61-75
2
7%
1
6%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
7%
4
19%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
5
36%
5
24%
76-90
Забито
74
43
35 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 15
24 Забивали первыми 11
2 Не забивали 10
8
11%
8
19%
1-15
10
14%
5
12%
16-30
17
23%
15
35%
31-45
15
20%
5
12%
46-60
18
24%
5
12%
61-75
6
8%
5
12%
76-90
Пропущено
28
49
10 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 24
1
4%
7
14%
1-15
5
18%
8
16%
16-30
4
14%
6
12%
31-45
4
14%
8
16%
46-60
5
18%
10
20%
61-75
9
32%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0
Лестер
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1
Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3
Результаты матчей
Манчестер Сити
Лестер
Точный счет
4:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
4
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
3
7 раз 24%
4
7 раз 24%
2
3 раза 10%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
4
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
510
104
213
77
213
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
78
78
69
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
2010
1910
1218
1613
426
920
426
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|75 - 27
|67
|3.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|48 - 21
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|41 - 40
|47
|7.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|52 - 36
|46
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|47 - 40
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|39 - 40
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|29 - 31
|39
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|29 - 40
|33
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|24 - 42
|31
|14.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|Заявка
|30
|6
|5
|19
|24 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 19
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|14 (4)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лестер
Исход игры
Манчестер Сити
100% (46)
Ничья
0% (0)
Лестер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (35)
Меньше
22.22% (10)
Обе команды забьют
Да
42.22% (19)
Нет
57.78% (26)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
26.1% (12)
2:0 Манчестер Сити
19.6% (9)
3:1 Манчестер Сити
17.4% (8)
2:1 Манчестер Сити
17.4% (8)
4:0 Манчестер Сити
6.5% (3)
4:1 Манчестер Сити
4.3% (2)
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