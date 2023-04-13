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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Манчестер Сити
 
Позже
Лестер
Прогнозы 46
Манчестер Сити 100% (46)
X 0% (0)
Лестер 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Лестер
1.19
9.30
8.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Лестер

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
6:3
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:5
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
5:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
К
4:2
К
2:2

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.89
1.29

Среднее время на гол

31
70

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.86
1.78

Среднее время на гол

105
50

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.65
1.48

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 30 (5) 1.03
Фоден Фил 9 0.31
Альварес Хулиан 7 (1) 0.24
Де Брёйне Кевин 5 0.17
Грилиш Джек 5 0.17
Марез Рияд 5 (1) 0.17
Силва Бернарду 4 0.14
Гюндоган Илкай 4 0.14
Родри Эрнандес 2 0.07
Канселу Жоау 2 0.07
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 10 0.33
Мэддисон Джеймс 9 0.3
Дака Патсон 4 0.13
Ихеаначо Келечи 3 0.1
Тилеманс Юри 3 (1) 0.1
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.07
Варди Джейми 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Тете 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Фас Ваут 0 0
Суттар Гарри 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Родри Эрнандес 4 0
Силва Бернарду 3 0
Уокер Кайл 2 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Диаш Рубен 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Грилиш Джек 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Фас Ваут 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Суттар Гарри 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Томас Люк 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Лестер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

2
14
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Лестер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
15

Волевые поражения

26
13
Манчестер Сити
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
Лестер
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

15
16

Волевые поражения

28
27

Голы по времени матча

Забито

47
27
24 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
5
11%
8
30%
30%
1-15
7
15%
1
4%
16-30
12
26%
8
30%
30%
31-45
9
19%
3
11%
46-60
10
21%
3
11%
61-75
4
9%
4
15%
76-90

Пропущено

14
28
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
4
29%
3
11%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
2
14%
8
29%
61-75
4
29%
5
18%
76-90

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
4
25%
16-30
5
19%
7
44%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
8
30%
30%
2
13%
61-75
2
7%
1
6%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
7%
4
19%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Забито

74
43
35 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 15
24 Забивали первыми 11
2 Не забивали 10
8
11%
8
19%
1-15
10
14%
5
12%
16-30
17
23%
15
35%
31-45
15
20%
5
12%
46-60
18
24%
5
12%
61-75
6
8%
5
12%
76-90

Пропущено

28
49
10 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 24
1
4%
7
14%
1-15
5
18%
8
16%
16-30
4
14%
6
12%
31-45
4
14%
8
16%
46-60
5
18%
10
20%
61-75
9
32%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0
Лестер
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1
Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Лестер

Точный счет

4:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

4
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
3
7 раз 24%
4
7 раз 24%
2
3 раза 10%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
5
10
10
4
2.5
2
13
7
7
3.5
2
13
2
12
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
7
8
6
9
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
20
10
19
10
1.5
12
18
16
13
2.5
4
26
9
20
3.5
4
26
2
27
4.5
2
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 8 9 13 29 - 40 33
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 30 6 5 19 24 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 2 4 9 15 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 4 8 15 - 21 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 84% завершится победой Манчестер Сити.
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    • Прогнозы 46
    Манчестер Сити 100% (46)
    X 0% (0)
    Лестер 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Лестер
    1.19
    9.30
    8.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лестер

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Лестер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (35)
    Меньше
    22.22% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    42.22% (19)
    Нет
    57.78% (26)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    26.1% (12)
    2:0 Манчестер Сити
    19.6% (9)
    3:1 Манчестер Сити
    17.4% (8)
    2:1 Манчестер Сити
    17.4% (8)
    4:0 Манчестер Сити
    6.5% (3)
    4:1 Манчестер Сити
    4.3% (2)
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