Тур: 32. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Позже
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Челси
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
81%
42.9%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 14 побед
43 матча
32.6%
32.6%
34.8%
14 побед 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
39.5%
39.5%
21%
17 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.6%
48.8%
32.6%
8 побед 21 ничья 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.47
1.21
Среднее время на гол
61
74
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
1.46
0.95
Среднее время на гол
61
95
Всего голов
63
47
Голов в среднем за матч
1.47
1.09
Тотал матчей
2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
61
82
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|16
|0.44
|Фернандеш Бруну
|6 (1)
|0.17
|Санчо Джедон
|5
|0.14
|Марсьяль Антони
|5 (1)
|0.14
|Антони
|4
|0.11
|Каземиро Карлос
|3
|0.08
|Гарначо Алехандро
|3
|0.08
|Фред Сантос
|2
|0.06
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Шоу Люк
|1
|0.03
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Роналду Криштиану
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.19
|Стерлинг Рахим
|6
|0.17
|Маунт Мэйсон
|3
|0.08
|Галлахер Конор
|3
|0.08
|Фелиш Жоау
|3
|0.08
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.06
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Силва Тьяго
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|7
|2
|Шоу Люк
|8
|0
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Фред Сантос
|6
|0
|Далот Диогу
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Маласиа Тирелл
|5
|0
|Магуайр Гарри
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Гарначо Алехандро
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|10
|1
|Ковачич Матео
|8
|0
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Хаверц Кай
|5
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Чалоба Трево
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Фофана Уэсли
|3
|0
|Фелиш Жоау
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Фернандес Энцо
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
8
Манчестер Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Челси
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
28
8
Волевые поражения
16
18
Манчестер Юнайтед
70%
30%
21 победа 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
31% (11)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
39% (14)
14% (5)
Челси
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Сухие победы
14
7
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
32
11
Волевые поражения
19
26
Голы по времени матча
Забито
30
19
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
1
3%
4
21%
1-15
6
20%
3
16%
16-30
5
17%
4
21%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
8
27%
2
11%
61-75
5
17%
4
21%
76-90
Пропущено
8
22
3 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 14
1
13%
3
14%
1-15
1
13%
5
23%
16-30
1
13%
7
32%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
2
25%
2
9%
76-90
Забито
21
20
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
23 Не забивали 24
4
19%
1
5%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
3
14%
6
30%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
8
38%
6
30%
76-90
Пропущено
34
17
15 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
15%
1
6%
1-15
4
12%
1
6%
16-30
6
18%
2
12%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
6
18%
8
47%
61-75
8
24%
4
24%
76-90
Забито
51
39
22 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 17
9 Не забивали 13
5
10%
5
13%
1-15
8
16%
6
15%
16-30
9
18%
6
15%
31-45
8
16%
8
21%
46-60
8
16%
4
10%
61-75
13
25%
10
26%
76-90
Пропущено
42
39
18 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 26
6
14%
4
10%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
7
17%
9
23%
31-45
7
17%
2
5%
46-60
7
17%
12
31%
61-75
10
24%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0
Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1
Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Челси
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 36%
1
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
14 раз 39%
1
11 раз 31%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
117
116
711
413
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
117
712
414
118
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
2214
1818
1125
531
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|28
|4
|4
|93 - 31
|88
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|37
|19
|13
|5
|67 - 32
|70
|4.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|52 - 41
|69
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|70 - 50
|61
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|36 - 42
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|41 - 53
|40
|15.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|49 - 67
|31
|19.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|47 - 74
|31
|20.
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|32 - 69
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 14
|39
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|36 - 20
|33
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|14.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 24
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|28 - 41
|15
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|16.
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси
Исход игры
Манчестер Юнайтед
76.2% (48)
Ничья
14.3% (9)
Челси
9.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
75% (45)
Меньше
25% (15)
Обе команды забьют
Да
80% (48)
Нет
20% (12)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
52.4% (33)
1:0 Манчестер Юнайтед
14.3% (9)
2:2 Ничья
7.9% (5)
1:2 Челси
7.9% (5)
1:1 Ничья
4.8% (3)
2:0 Манчестер Юнайтед
3.2% (2)
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