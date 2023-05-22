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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Челси
Прогнозы 60
Манчестер Юнайтед 75% (45)
X 15% (9)
Челси 10% (6)
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Челси
5.30
4.58
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Челси

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

81%
42.9%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 14 побед

43 матча

32.6%
32.6%
34.8%
14 побед 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

39.5%
39.5%
21%
17 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.6%
48.8%
32.6%
8 побед 21 ничья 14 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.47
1.21

Среднее время на гол

61
74

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

1.46
0.95

Среднее время на гол

61
95

Всего голов

63
47

Голов в среднем за матч

1.47
1.09

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

61
82

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 16 0.44
Фернандеш Бруну 6 (1) 0.17
Санчо Джедон 5 0.14
Марсьяль Антони 5 (1) 0.14
Антони 4 0.11
Каземиро Карлос 3 0.08
Гарначо Алехандро 3 0.08
Фред Сантос 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.19
Стерлинг Рахим 6 0.17
Маунт Мэйсон 3 0.08
Галлахер Конор 3 0.08
Фелиш Жоау 3 0.08
Чилуэлл Бен 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Жоржиньо II 2 (2) 0.06
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Бадьяшиль Бенуа 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 7 2
Шоу Люк 8 0
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Фред Сантос 6 0
Далот Диогу 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Антони 5 0
Маласиа Тирелл 5 0
Магуайр Гарри 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Гарначо Алехандро 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 10 1
Ковачич Матео 8 0
Кулибали Калиду 6 1
Хаверц Кай 5 0
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Фелиш Жоау 1 1
Томас Тухель 1 1
Силва Тьяго 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Фернандес Энцо 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Мудрик Михаил 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
8
Манчестер Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Челси
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

28
8

Волевые поражения

16
18
Манчестер Юнайтед
70%
30%
21 победа 9 поражений
Первый тайм
44% (16)
31% (11)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
39% (14)
14% (5)
Челси
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)

Сухие победы

14
7

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

32
11

Волевые поражения

19
26

Голы по времени матча

Забито

30
19
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
1
3%
4
21%
1-15
6
20%
3
16%
16-30
5
17%
4
21%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
8
27%
2
11%
61-75
5
17%
4
21%
76-90

Пропущено

8
22
3 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 14
1
13%
3
14%
1-15
1
13%
5
23%
16-30
1
13%
7
32%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
2
25%
2
9%
76-90

Забито

21
20
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
23 Не забивали 24
4
19%
1
5%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
3
14%
6
30%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
8
38%
6
30%
76-90

Пропущено

34
17
15 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
15%
1
6%
1-15
4
12%
1
6%
16-30
6
18%
2
12%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
6
18%
8
47%
61-75
8
24%
4
24%
76-90

Забито

51
39
22 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 17
9 Не забивали 13
5
10%
5
13%
1-15
8
16%
6
15%
16-30
9
18%
6
15%
31-45
8
16%
8
21%
46-60
8
16%
4
10%
61-75
13
25%
10
26%
76-90

Пропущено

42
39
18 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 26
6
14%
4
10%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
7
17%
9
23%
31-45
7
17%
2
5%
46-60
7
17%
12
31%
61-75
10
24%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0
Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1
Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Челси

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 36%
1
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
14 раз 39%
1
11 раз 31%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
7
11
6
1.5
7
11
4
13
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
7
7
12
1.5
4
14
1
18
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
22
14
18
18
1.5
11
25
5
31
2.5
3
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 36 28 4 4 93 - 31 88
2.
Арсенал
 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 37 19 13 5 67 - 32 70
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 21 6 9 52 - 41 69
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Брайтон
 Заявка 36 18 7 11 70 - 50 61
7.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 36 11 10 15 36 - 42 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 37 11 7 19 41 - 53 40
15.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лестер
 Заявка 37 8 7 22 49 - 67 31
19.
Лидс
 Заявка 37 7 10 20 47 - 74 31
20.
Саутгемптон
 Заявка 37 6 6 25 32 - 69 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 11 6 2 36 - 14 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 18 10 3 5 36 - 20 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 18 5 4 9 17 - 24 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Лестер
 Заявка 19 4 3 12 28 - 41 15
15.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
16.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Челси.
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    • Прогнозы 60
    Манчестер Юнайтед 75% (45)
    X 15% (9)
    Челси 10% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Челси
    5.30
    4.58
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    76.2% (48)
    Ничья
    14.3% (9)
    Челси
    9.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (45)
    Меньше
    25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (48)
    Нет
    20% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    52.4% (33)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    14.3% (9)
    2:2 Ничья
    7.9% (5)
    1:2 Челси
    7.9% (5)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    3.2% (2)
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