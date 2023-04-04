Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

88' Хорошую попытку сделал Митома Каору . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Тактическая замена. Сенеси Маркос уходит с поля и его заменяет Илья Забарный

86' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Сенеси Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хорошую попытку сделал Уэлбек Данни . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Удар от ворот произведет Борнмут

83' Энсисо Хулио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Борнмут

81' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

80' Мойсес Кайседо получил травму и заменен. Айяри Ясин выходит на поле.

79' Ох, нехорошо это выглядит. Мойсес Кайседо получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Мойсес Кайседо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Мойсес Кайседо выиграл воздушное противоборство у Биллинг Филип

76' Марч Соломон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удар от ворот произведет Борнмут

74' Эступиньян Первис не смог попасть в створ ударом издали

74' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Марч Соломон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удар от ворот произведет Брайтон

72' Макаллистер Алексис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Брайтон

68' Траоре Хамед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Брайтон

60' Судье надоело, что Стил Джейсон тянет время и он наказал его горчичником

59' Тавернер Маркус не смог попасть в створ ударом издали

59' Тавернер Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Борнмут

56' Вельтман Йоел не смог попасть в створ ударом издали

56' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Борнмут

55' Фергюсон Эван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Марч Соломон из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Уэбстер Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Брайтон

53' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Уэбстер Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

52' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Удар от ворот произведет Брайтон

51' Траоре Хамед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хефферсон Лерма пробует нанести удар издали, но Джейсон Стил держит все под контролем

50' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Брайтон

49' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Макаллистер Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Брайтон

47' Соланке Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Уттара Данго из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Борнмут

46' Фергюсон Эван не смог попасть в створ ударом издали

46' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.