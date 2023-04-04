  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Борнмут
0:2
Конец матча
Брайтон
0'
0:1
28' Гол
Фергюсон Эван
60' Желтая карточка
Стил Джейсон
0:2
90' Гол
Энсисо Хулио
90' Желтая карточка
Кук Льюис
90'+7

Ход матча

28'
0:1
Фергюсон Эван
(Митома Каору)
58'
Тавернер Маркус
Кристи Райан
 
60'
 
Стил Джейсон
72'
Брукс Дэвид
Траоре Хамед
 
73'
 
Уэлбек Данни
Фергюсон Эван
73'
 
Энсисо Хулио
Макаллистер Алексис
80'
 
Айяри Ясин
Кайседо Мойсес
85'
Семеньо Антуан
Биллинг Филип
 
85'
Кук Льюис
Уттара Данго
 
85'
Забарный Илья
Сенеси Маркос
 
90'
0:2
Энсисо Хулио
(Гросс Паскаль)
90'
 
Ундав Дениз
Митома Каору
90'
Кук Льюис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Борнмут 18% (23)
X 35.9% (46)
Брайтон 46.1% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
3
Стивенс
Джек
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
10
Кристи
Райан
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
11
Уттара
Данго
22
Траоре
Хамед
9
Соланке
Доминик
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
25
Кайседо
Мойсес
7
Марч
Соломон
10
Макаллистер
Алексис
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
Борнмут
4-4-1-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Брайтон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
К
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
КЛ
1:0
ПЛ
2:1
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.63

Среднее время на гол

51
55

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.31

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 6 0.21
Соланке Доминик 4 0.14
Тавернер Маркус 4 0.14
Мур Киффер 4 0.14
Хефферсон Лерма 3 0.1
Энтони Джейдон 3 0.1
Сенеси Маркос 2 0.07
Кристи Райан 1 0.03
Уттара Данго 0 0
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 8 (5) 0.3
Митома Каору 7 0.26
Троссар Леандро 7 0.26
Гросс Паскаль 6 0.22
Марч Соломон 6 0.22
Фергюсон Эван 4 0.15
Уэлбек Данни 3 0.11
Лаллана Адам 2 0.07
Вельтман Йоел 1 0.04
Кайседо Мойсес 1 0.04
Энсисо Хулио 1 0.04
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Буонанотте Факундо 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 8 0
Мефам Крис 7 0
Биллинг Филип 5 0
Хефферсон Лерма 5 0
Нето Мурара 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Кук Льюис 3 0
Стивенс Джек 2 0
Стэйси Джек 2 0
Келли Ллойд 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Гросс Паскаль 2 0
Данк Льюис 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Марч Соломон 2 0
Стил Джейсон 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

6
11
Борнмут
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Брайтон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

31
8

Волевые поражения

7
19
Борнмут
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Брайтон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

33
13

Волевые поражения

13
30

Голы по времени матча

Забито

16
27
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
1
6%
4
15%
1-15
6
38%
5
19%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
3
19%
7
26%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
3
19%
4
15%
76-90

Пропущено

18
19
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
3
17%
6
32%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
3
21%
4
18%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
36%
3
14%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
2
14%
7
32%
76-90

Пропущено

36
17
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
11%
5
29%
29%
1-15
6
17%
3
18%
16-30
8
22%
3
18%
31-45
3
8%
4
24%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
9
25%
1
6%
76-90

Забито

30
49
12 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 17
12 Не забивали 5
4
13%
8
16%
1-15
8
27%
8
16%
16-30
0
0%
3
6%
31-45
8
27%
10
20%
46-60
5
17%
9
18%
61-75
5
17%
11
22%
76-90

Пропущено

54
36
30 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 17
9
17%
6
17%
1-15
10
19%
5
14%
16-30
11
20%
9
25%
31-45
5
9%
6
17%
46-60
7
13%
7
19%
61-75
12
22%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2
Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2
Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3

Результаты матчей

Борнмут
Брайтон

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
6
8
1
14
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
12
1
4
10
1.5
9
4
2
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
22
5
9
20
1.5
15
12
3
26
2.5
9
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Тоттенхэм
 Заявка 29 15 5 9 53 - 41 50
4.
Ньюкасл
 Заявка 27 13 11 3 41 - 19 50
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 27 15 5 7 41 - 37 50
6.
Брайтон
 Заявка 27 13 7 7 51 - 34 46
7.
Астон Вилла
 Заявка 29 13 5 11 39 - 40 44
8.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
9.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 29 10 9 10 29 - 30 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
15.
Вест Хэм
 Заявка 27 7 6 14 25 - 34 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 6 9 14 23 - 41 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 9 14 24 - 52 27
18.
Борнмут
 Заявка 29 7 6 16 27 - 57 27
19.
Лестер
 Заявка 29 7 4 18 40 - 51 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
17.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 14 3 3 8 17 - 19 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 26 - 20 22
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
5.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
7.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 1 3 10 5 - 34 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 22 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Желтая карточка
    96'
    Кук Льюис получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
  • 95'
    Уэлбек Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Марч Соломон из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Тавернер Маркус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Борнмут 18% (23)
    X 35.9% (46)
    Брайтон 46.1% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"