Тур: 7. Стадион: Виталити. Главный судья: Бонд Даррен
0'
0:1
28' ГолФергюсон Эван
60' Желтая карточкаСтил Джейсон
0:2
90' ГолЭнсисо Хулио
90' Желтая карточкаКук Льюис
90'+7
Ход матча
28'
0:1
60'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
11
Уттара
Данго
22
Траоре
Хамед
23
Стил
Джейсон
22
Митома
Каору
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
21 Ундав ДенизПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Борнмут
Брайтон
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.63
Среднее время на гол
51
55
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.31
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|6
|0.21
|Соланке Доминик
|4
|0.14
|Тавернер Маркус
|4
|0.14
|Мур Киффер
|4
|0.14
|Хефферсон Лерма
|3
|0.1
|Энтони Джейдон
|3
|0.1
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Уттара Данго
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|8 (5)
|0.3
|Митома Каору
|7
|0.26
|Троссар Леандро
|7
|0.26
|Гросс Паскаль
|6
|0.22
|Марч Соломон
|6
|0.22
|Фергюсон Эван
|4
|0.15
|Уэлбек Данни
|3
|0.11
|Лаллана Адам
|2
|0.07
|Вельтман Йоел
|1
|0.04
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Энсисо Хулио
|1
|0.04
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
|Буонанотте Факундо
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|8
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|7
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
6
11
Борнмут
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Брайтон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
31
8
Волевые поражения
7
19
Борнмут
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Брайтон
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
33
13
Волевые поражения
13
30
Голы по времени матча
Забито
16
27
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
1
6%
4
15%
1-15
6
38%
5
19%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
3
19%
7
26%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
3
19%
4
15%
76-90
Пропущено
18
19
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
3
17%
6
32%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
3
21%
4
18%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
36%
3
14%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
2
14%
7
32%
76-90
Пропущено
36
17
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
11%
5
29%
29%
1-15
6
17%
3
18%
16-30
8
22%
3
18%
31-45
3
8%
4
24%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
9
25%
1
6%
76-90
Забито
30
49
12 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 17
12 Не забивали 5
4
13%
8
16%
1-15
8
27%
8
16%
16-30
0
0%
3
6%
31-45
8
27%
10
20%
46-60
5
17%
9
18%
61-75
5
17%
11
22%
76-90
Пропущено
54
36
30 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 17
9
17%
6
17%
1-15
10
19%
5
14%
16-30
11
20%
9
25%
31-45
5
9%
6
17%
46-60
7
13%
7
19%
61-75
12
22%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2
Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2
Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3
Результаты матчей
Борнмут
Брайтон
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 48%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
104
510
68
114
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
121
410
94
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1514
Больше Меньше
225
920
1512
326
918
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|53 - 41
|50
|4.
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|41 - 19
|50
|5.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|41 - 37
|50
|6.
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|51 - 34
|46
|7.
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|39 - 40
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|9.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|29 - 30
|39
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|25 - 34
|27
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|23 - 41
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|24 - 52
|27
|18.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|27 - 57
|27
|19.
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|40 - 51
|25
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|17.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 19
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 20
|22
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 23
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|5 - 34
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10