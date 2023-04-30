  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Арсенал
 
Позже
Челси
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Челси
5.05
4.20
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал
Челси

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
66.7%
11 побед 14 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

44 матча

38.6%
15.9%
45.5%
17 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

22.7%
38.6%
38.7%
10 побед 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
40.9%
34.1%
11 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ЛЕ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
МКЧ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
С
1:1
ТМК
0:3
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
С
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.23
1.17

Среднее время на гол

73
77

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

2
1.23

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

68
53

Голов в среднем за матч

1.55
1.2

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

58
74

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 15 0.45
Сака Букайо 13 (2) 0.39
Эдегор Мартин 12 0.36
Жезус Габриэл 9 (1) 0.27
Джака Гранит 5 0.15
Нкетиа Эдди 4 0.12
Нелсон Райс 3 0.09
Парти Томас 3 0.09
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.22
Стерлинг Рахим 4 0.13
Маунт Мэйсон 3 0.09
Чилуэлл Бен 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Галлахер Конор 2 0.06
Фелиш Жоау 2 0.06
Жоржиньо II 2 (2) 0.06
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Жезус Габриэл 5 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Парти Томас 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Зинченко Александр 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Рамсдейл Аарон 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 8 1
Кулибали Калиду 6 1
Ковачич Матео 7 0
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Томас Тухель 1 1
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Арсенал
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

5
7
Арсенал
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Челси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

28
16
Арсенал
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)
Челси
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

33
23

Голы по времени матча

Забито

46
15
15 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
2
4%
3
20%
1-15
6
13%
3
20%
16-30
7
15%
4
27%
31-45
12
26%
2
13%
46-60
9
20%
1
7%
61-75
10
22%
2
13%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
15%
2
12%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
6
30%
4
24%
61-75
2
10%
2
12%
76-90

Забито

30
18
18 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 21
7
23%
1
6%
1-15
7
23%
3
17%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
6
20%
4
22%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
2
7%
6
33%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
7
47%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Забито

76
33
33 В 1-м тайме 16
43 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 16
2 Не забивали 12
9
12%
4
12%
1-15
13
17%
6
18%
16-30
11
14%
6
18%
31-45
18
24%
6
18%
46-60
13
17%
3
9%
61-75
12
16%
8
24%
76-90

Пропущено

40
32
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
6
15%
2
6%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
7
18%
7
22%
31-45
7
18%
2
6%
46-60
10
25%
11
34%
61-75
7
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2
Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3
Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0
Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0

Результаты матчей

Арсенал
Челси

Точный счет

3:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
4
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 27%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
6 раз 18%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
7
13
3
1.5
6
11
11
5
2.5
1
16
5
11
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
9
6
10
7
1.5
3
12
5
12
2.5
1
14
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
19
13
23
10
1.5
9
23
16
17
2.5
2
30
7
26
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 24 4 4 84 - 30 76
2.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 3:1 Заявка 33 16 8 9 64 - 40 56
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 34 16 6 12 61 - 56 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 33 13 6 14 45 - 45 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
17.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
4.
Ливерпуль
 3:1 Заявка 16 11 4 1 42 - 14 37
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 1:3 Заявка 17 5 5 7 26 - 34 20
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 3:1 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 2 часа 22 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 1 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Челси
    5.05
    4.20
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал - Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Арсенал - Челси

    Исход игры
    Арсенал
    100% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Челси
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (1)
    Меньше
    50% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (1)
    Нет
    50% (1)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал
    Челси
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     