Тур: 28. Стадион: Энфилд. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
История личных встреч
Ливерпуль
Фулхэм
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
19 матчей
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.44
2
Среднее время на гол
62
45
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
1.3
0.22
Среднее время на гол
69
405
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.37
1.16
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
77
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|17 (1)
|0.52
|Фирмино Роберто
|9
|0.27
|Нуньес Дарвин
|9
|0.27
|Гакпо Коди
|6
|0.18
|Жота Диогу
|5
|0.15
|Диас Луис
|4
|0.12
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.09
|Карвалью Фабиу
|2
|0.06
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.03
|Эллиотт Харви
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.03
|Байчетич Стефан
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.33
|Перейра Андреас
|4 (1)
|0.12
|Рид Бобби
|4
|0.12
|Манор Соломон
|4
|0.12
|Виллиан Боргес
|3
|0.09
|Рид Харрисон
|3
|0.09
|Винисиус Карлос
|3
|0.09
|Пальинья Жоау
|3
|0.09
|Уилсон Гарри
|2
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.06
|Рим Тим
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Диоп Исса
|1
|0.03
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|9
|0
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|Матип Жоэль
|3
|0
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Юрген Клопп
|1
|1
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Джонс Кёртис
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|12
|0
|Рид Бобби
|8
|0
|Тете Кенни
|8
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Робинсон Энтони
|7
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|3
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Фулхэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
6
7
Ливерпуль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Фулхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
17
19
Ливерпуль
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
39% (13)
15% (5)
Фулхэм
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
29
17
Волевые поражения
23
26
Голы по времени матча
Забито
39
21
17 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
7
18%
1
5%
1-15
3
8%
5
24%
16-30
7
18%
2
10%
31-45
6
15%
5
24%
46-60
7
18%
3
14%
61-75
9
23%
5
24%
76-90
Пропущено
20
21
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
25%
2
10%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
4
20%
8
38%
76-90
Забито
24
23
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
4
17%
6
26%
61-75
4
17%
5
22%
76-90
Пропущено
24
25
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
4
16%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
3
13%
7
28%
31-45
8
33%
5
20%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
3
12%
76-90
Забито
63
44
30 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
11
17%
3
7%
1-15
7
11%
10
23%
16-30
12
19%
4
9%
31-45
9
14%
8
18%
46-60
11
17%
9
20%
61-75
13
21%
10
23%
76-90
Пропущено
44
46
21 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
8
18%
6
13%
1-15
5
11%
8
17%
16-30
8
18%
9
20%
31-45
10
23%
7
15%
46-60
6
14%
5
11%
61-75
7
16%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Фулхэм
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
9
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
134
115
98
610
215
313
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
710
511
215
412
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
258
1815
1419
825
627
429
330
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|84 - 30
|76
|2.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|49 - 39
|63
|5.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 42
|56
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|8.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|61 - 40
|52
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|45 - 45
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 47
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|43 - 16
|37
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 14
|27
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 24
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|34 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм
Исход игры
Ливерпуль
95.5% (21)
Ничья
4.5% (1)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (12)
Меньше
45.45% (10)
Обе команды забьют
Да
50% (11)
Нет
50% (11)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
36.4% (8)
2:1 Ливерпуль
27.3% (6)
3:1 Ливерпуль
13.6% (3)
1:0 Ливерпуль
9.1% (2)
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