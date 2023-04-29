Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Данило возвращается на поле.

90' Ноттингем Форест остается без одного игрока, потому что Данило уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

89' Ониика Фрэнк пробует нанести удар издали, но Кейлор Навас держит все под контролем

89' Матч возобновится спорным мячом

89' Ох, нехорошо это выглядит. Данило получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Данило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Брентфорд

82' Команда Брентфорд сравняла счет! Игра продолжается!

82' Г О О О О Л - Тони Айвен правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

79' Ми Бен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

79' Баптист Шендон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Хорошую попытку сделал Ньякат Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Висса Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Хикки Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

66' Джонсон Бреннан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Лоди Ренан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Гиббс-Уайт Морган пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

62' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Ми Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Игра в одни ворота сейчас. Брентфорд доминирует и владеет мячом

60' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Айю Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Пиннок Итан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Данило из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Дамсгор Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля