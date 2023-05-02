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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Марринер Андре
Брайтон
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 41
Брайтон 9.8% (4)
X 26.8% (11)
Манчестер Юнайтед 63.4% (26)
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Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.08
4.02
3.58
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
4 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросс Паскаль 8 0.26
Макаллистер Алексис 8 (5) 0.26
Митома Каору 7 0.23
Троссар Леандро 7 0.23
Марч Соломон 6 0.19
Уэлбек Данни 6 0.19
Фергюсон Эван 4 0.13
Энсисо Хулио 2 0.06
Лаллана Адам 2 0.06
Ундав Дениз 2 0.06
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 16 0.5
Фернандеш Бруну 6 (1) 0.19
Санчо Джедон 5 0.16
Марсьяль Антони 4 (1) 0.13
Антони 4 0.13
Каземиро Карлос 2 0.06
Гарначо Алехандро 2 0.06
Фред Сантос 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Вельтман Йоел 4 0
Гросс Паскаль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Данк Льюис 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Шоу Люк 6 0
Фред Сантос 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Магуайр Гарри 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0

Результаты матчей

Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Манчестер Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

6
9
Брайтон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

26
28
Брайтон
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Манчестер Юнайтед
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
38% (12)
47% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

32
37

Голы по времени матча

Забито

28
20
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
6
21%
3
15%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
7
25%
8
40%
76-90

Пропущено

17
32
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
5
29%
29%
5
16%
1-15
3
18%
3
9%
16-30
3
18%
6
19%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
1
6%
7
22%
76-90

Забито

32
28
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
16 Не забивали 19
4
13%
1
4%
1-15
5
16%
6
21%
16-30
7
22%
4
14%
31-45
7
22%
5
18%
46-60
5
16%
8
29%
61-75
4
13%
4
14%
76-90

Пропущено

24
8
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
3
13%
1
13%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
6
25%
1
13%
31-45
2
8%
2
25%
46-60
7
29%
29%
1
13%
61-75
4
17%
2
25%
76-90

Забито

60
48
27 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
10
17%
4
8%
1-15
9
15%
8
17%
16-30
8
13%
8
17%
31-45
11
18%
8
17%
46-60
11
18%
8
17%
61-75
11
18%
12
25%
76-90

Пропущено

41
40
22 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
8
20%
6
15%
1-15
5
12%
4
10%
16-30
9
22%
7
18%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
8
20%
7
18%
61-75
5
12%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
10
6
6
9
2.5
4
12
4
11
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
7
9
4
12
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
27
5
17
14
1.5
17
15
10
21
2.5
5
27
5
26
3.5
2
29
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 24 4 4 84 - 30 76
2.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 33 16 8 9 65 - 42 56
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 33 13 6 14 45 - 45 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
4.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 43 - 16 37
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 1 минуту.

    Главный судья: Марринер Андре

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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 41
    Брайтон 9.8% (4)
    X 26.8% (11)
    Манчестер Юнайтед 63.4% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.08
    4.02
    3.58
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    9.5% (4)
    Ничья
    26.2% (11)
    Манчестер Юнайтед
    64.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    40.5% (17)
    1:1 Ничья
    19% (8)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
    2:1 Брайтон
    7.1% (3)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    7.1% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    4.8% (2)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    4.8% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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