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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Лестер
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 55
Лестер 70.9% (39)
X 14.5% (8)
Эвертон 14.5% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Эвертон
2.11
3.72
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лестер
Эвертон

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
К
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.58

Среднее время на гол

65
56

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

28
31

Голов в среднем за матч

1.4
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
58

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 10 0.3
Мэддисон Джеймс 9 0.27
Ихеаначо Келечи 5 (1) 0.15
Дака Патсон 4 0.12
Тилеманс Юри 3 (1) 0.09
Варди Джейми 2 0.06
Кастань Тимоти 2 0.06
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.06
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Тете 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Фас Ваут 0 0
Суттар Гарри 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 5 0.15
Грэй Демарай 4 (2) 0.12
Гордон Энтони 3 0.09
Дукуре Абдулай 2 0.06
Айуоби Алекс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Коуди Конор 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Мопе Нил 1 0.03
Мина Йерри 1 0.03
Калверт-Льюин Доминик 1 0.03
Симмс Эллис 1 0.03
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Годфри Бен 0 0
Гарнер Джеймс 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Сумаре Бубакари 7 0
Фас Ваут 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Тилеманс Юри 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Кастань Тимоти 3 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Суттар Гарри 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Томас Люк 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 8 0
Дукуре Абдулай 5 1
Тарковски Джеймс 6 0
Гордон Энтони 6 0
Гуэйе Идрисса 5 0
Макнил Дуайт 5 0
Мопе Нил 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Миколенко Виталий 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Паттерсон Нэйтан 3 0
Грэй Демарай 3 0
Дэвис Том 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Мина Йерри 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0

Результаты матчей

Лестер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Эвертон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
7
Лестер
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Эвертон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

29
22

Волевые поражения

15
9
Лестер
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Эвертон
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

32
23

Волевые поражения

22
16

Голы по времени матча

Забито

18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
24 Не забивали 27
0
0%
1
11%
1-15
4
22%
3
33%
16-30
8
44%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Пропущено

22
27
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
23%
0
0%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
3
14%
8
30%
30%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
2
9%
3
11%
61-75
5
23%
7
26%
76-90

Забито

29
15
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
8
28%
4
27%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
8
28%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
5
17%
5
33%
76-90

Пропущено

32
24
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
16%
2
8%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
6
19%
5
21%
46-60
8
25%
5
21%
61-75
5
16%
6
25%
76-90

Забито

47
24
29 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 14
8
17%
5
21%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
16
34%
2
8%
31-45
5
11%
4
17%
46-60
7
15%
4
17%
61-75
6
13%
6
25%
76-90

Пропущено

54
51
26 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 25
10
19%
2
4%
1-15
10
19%
7
14%
16-30
6
11%
11
22%
31-45
8
15%
10
20%
46-60
10
19%
8
16%
61-75
10
19%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1
Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1

Результаты матчей

Лестер
Эвертон

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
12 раз 71%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 30%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
4
4 раза 12%
1
16 раз 48%
0
13 раз 39%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лестер
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
1
16
2
14
2.5
1
16
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
7
9
7
10
1.5
3
13
2
15
2.5
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
20
13
13
20
1.5
4
29
4
29
2.5
1
32
4
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 23 4 4 82 - 29 73
3.
Ньюкасл
 Заявка 32 17 11 4 58 - 26 62
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 18 6 7 48 - 39 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
6.
Астон Вилла
 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 30 14 7 9 55 - 40 49
9.
Брентфорд
 Заявка 33 11 14 8 50 - 43 47
10.
Фулхэм
 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
11.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 10 7 16 29 - 44 37
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 33 9 10 14 31 - 42 37
14.
Борнмут
 Заявка 33 10 6 17 32 - 63 36
15.
Вест Хэм
 Заявка 32 9 7 16 34 - 43 34
16.
Лидс
 Заявка 33 7 9 17 42 - 63 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 29 - 60 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 33 6 6 21 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
10.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
14.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 33 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

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    • Прогнозы 55
    Лестер 70.9% (39)
    X 14.5% (8)
    Эвертон 14.5% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Эвертон
    2.11
    3.72
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лестер - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Эвертон

    Исход игры
    Лестер
    70.9% (39)
    Ничья
    14.5% (8)
    Эвертон
    14.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    40% (22)
    1:0 Лестер
    20% (11)
    1:1 Ничья
    12.7% (7)
    1:2 Эвертон
    9.1% (5)
    3:1 Лестер
    3.6% (2)
    2:0 Лестер
    3.6% (2)
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