Тур: 20. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Джонс Роберт
История личных встреч
Ньюкасл
Фулхэм
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
0.89
1.5
Среднее время на гол
101
60
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.3
0.67
Среднее время на гол
69
135
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|9
|0.5
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.33
|Гимараэс Бруно
|3
|0.17
|Уиллок Джо
|2
|0.11
|Жоэлинтон
|2
|0.11
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.11
|Исак Александр
|2 (1)
|0.11
|Триппьер Киран
|1
|0.06
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.06
|Лонгстафф Шон
|1
|0.06
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.06
|Шёр Фабиан
|1
|0.06
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.58
|Рид Бобби
|4
|0.21
|Пальинья Жоау
|3
|0.16
|Перейра Андреас
|2 (1)
|0.11
|Виллиан Боргес
|2
|0.11
|Рид Харрисон
|2
|0.11
|Рим Тим
|1
|0.05
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.05
|Диоп Исса
|1
|0.05
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.05
|Винисиус Карлос
|1
|0.05
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|6
|0
|Триппьер Киран
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|Гимараэс Бруно
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Поуп Ник
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рид Бобби
|6
|0
|Тете Кенни
|6
|0
|Пальинья Жоау
|6
|0
|Митрович Александар
|5
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Робинсон Энтони
|5
|0
|Перейра Андреас
|4
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кэрни Том
|1
|0
|Рим Тим
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Фулхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
4
4
Ньюкасл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фулхэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
14
13
Ньюкасл
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Фулхэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
10
Волевые поражения
18
17
Голы по времени матча
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
5
31%
4
29%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Забито
15
15
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
3
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
7
47%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
6
18
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
1
17%
5
28%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
3
50%
3
17%
76-90
Забито
31
29
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
10%
2
7%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
10
32%
3
10%
31-45
7
23%
6
21%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
4
13%
6
21%
76-90
Пропущено
12
31
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 15
1
8%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
8%
5
16%
31-45
3
25%
5
16%
46-60
3
25%
5
16%
61-75
4
33%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0
Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Результаты матчей
Ньюкасл
Фулхэм
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:4
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
45
73
36
28
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
36
36
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
172
810
109
612
514
414
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|45 - 16
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|27 - 20
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 28
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 26
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|25 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогнозы на матч Ньюкасл - Фулхэм
Исход игры
Ньюкасл
87% (40)
Ничья
6.5% (3)
Фулхэм
6.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (28)
Меньше
34.88% (15)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
45.7% (21)
1:0 Ньюкасл
13% (6)
2:0 Ньюкасл
13% (6)
1:1 Ничья
6.5% (3)
1:2 Фулхэм
6.5% (3)
3:2 Ньюкасл
4.3% (2)
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