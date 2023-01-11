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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ньюкасл
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 45
Ньюкасл 86.7% (39)
X 6.7% (3)
Фулхэм 6.7% (3)
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Ньюкасл
Ничья
Фулхэм
6.40
4.54
6.53
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ньюкасл
Фулхэм

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:0
Ч
1:3
Ч
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

0.89
1.5

Среднее время на гол

101
60

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.67

Среднее время на гол

69
135

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 9 0.5
Уилсон Каллум 6 (1) 0.33
Гимараэс Бруно 3 0.17
Уиллок Джо 2 0.11
Жоэлинтон 2 0.11
Вуд Крис 2 (1) 0.11
Исак Александр 2 (1) 0.11
Триппьер Киран 1 0.06
Сен-Максимен Аллан 1 0.06
Лонгстафф Шон 1 0.06
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Шёр Фабиан 1 0.06
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.58
Рид Бобби 4 0.21
Пальинья Жоау 3 0.16
Перейра Андреас 2 (1) 0.11
Виллиан Боргес 2 0.11
Рид Харрисон 2 0.11
Рим Тим 1 0.05
Адарабиойо Олуватосин 1 0.05
Диоп Исса 1 0.05
Джеймс Дэниэл 1 0.05
Винисиус Карлос 1 0.05
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 6 0
Триппьер Киран 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Ласcеллс Джамал 3 0
Гимараэс Бруно 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Поуп Ник 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 6 0
Тете Кенни 6 0
Пальинья Жоау 6 0
Митрович Александар 5 0
Рид Харрисон 5 0
Робинсон Энтони 5 0
Перейра Андреас 4 0
Лено Бернд 2 0
Адарабиойо Олуватосин 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кэрни Том 1 0
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Фулхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

4
4
Ньюкасл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фулхэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

14
13
Ньюкасл
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Фулхэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

18
17

Голы по времени матча

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
5
31%
4
29%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Забито

15
15
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
3
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
7
47%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

6
18
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
1
17%
5
28%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
3
50%
3
17%
76-90

Забито

31
29
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
10%
2
7%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
10
32%
3
10%
31-45
7
23%
6
21%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
4
13%
6
21%
76-90

Пропущено

12
31
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 15
1
8%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
8%
5
16%
31-45
3
25%
5
16%
46-60
3
25%
5
16%
61-75
4
33%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0
Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2

Результаты матчей

Ньюкасл
Фулхэм

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:4
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
7
3
3
6
2.5
2
8
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
3
6
3
6
2.5
3
6
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
2
8
10
1.5
10
9
6
12
2.5
5
14
4
14
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 3 2 45 - 16 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 Заявка 19 9 4 6 32 - 28 31
7.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
9.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 2 дня 5 часов 1 минуту.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ньюкасл 86.7% (39)
    X 6.7% (3)
    Фулхэм 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Фулхэм
    6.40
    4.54
    6.53
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюкасл - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Фулхэм

    Исход игры
    Ньюкасл
    87% (40)
    Ничья
    6.5% (3)
    Фулхэм
    6.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    45.7% (21)
    1:0 Ньюкасл
    13% (6)
    2:0 Ньюкасл
    13% (6)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    1:2 Фулхэм
    6.5% (3)
    3:2 Ньюкасл
    4.3% (2)
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