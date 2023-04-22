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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Колон
2:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
7' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
1:0
25' Гол
Абила Рамон
2:0
40' Гол
Абила Рамон
48' Желтая карточка
Гольц Паоло
2:1
81' Гол
Gianluca Prestianni
85' Желтая карточка
Facundo Garces
90' Желтая карточка
Valentin Gomez
90' Желтая карточка
Andrew Teuten
90'+6
17
Ignacio
Chicco
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
5
Cristian
Vega
21
Eric
Meza
14
Перласа
Бальдомеро
19
Tomas
Galvan
22
Juan
Alvarez2
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
1
Gaston
Gomez
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
32
Christian
Ordonez
26
Mateo
Seoane
42
Gianluca
Prestianni
33
Elias
Cabrera
27
Thiago
Fernandez
12
Пратто
Лукас
Колон
3-1-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Велес Сарсфилд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

20.8%
20.8%
58.4%
5 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:2
ЛП
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:1
ТМК
2:0
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
2:4
П
0:2
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
6:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
2:4
ПА
0:3
ПАК
4:3

Голы

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

0.8
1.14

Среднее время на гол

112
78

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.93
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
69

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.38
Бенитес Хорхе 2 0.15
Santiago Pierotti 2 0.15
Перласа Бальдомеро 1 0.08
Joaquin Ibanez III 1 0.08
Andrew Teuten 1 0.08
Rafael Delgado 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Eric Meza 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.31
Walter Bou 2 0.15
Abiel Osorio 2 0.15
Пратто Лукас 2 (1) 0.15
Julian Fernandez 2 0.15
Gianluca Prestianni 2 0.15
Jose Florentin 1 0.08
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Santiago Castro 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Pierotti 4 0
Абила Рамон 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Перласа Бальдомеро 3 0
Julian Chicco 3 0
Andrew Teuten 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Gian Nardelli 1 1
Cristian Vega 2 0
Rafael Delgado 2 0
Гольц Паоло 2 0
Joaquin Ibanez III 2 0
Facundo Garces 2 0
Carlos Arrua 2 0
Natanael Troncoso 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 4 1
Пратто Лукас 3 0
Valentin Gomez 3 0
Gianluca Prestianni 3 0
Дженсон Лукас 1 1
Ортега Франсиско 1 1
Хианетти Лаутаро 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Abiel Osorio 2 0
Годин Диего 1 0
Мендез Начо 1 0
Christian Ordonez 1 0

Результаты матчей

Колон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
2
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Велес Сарсфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
12
Колон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
6
43%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0

Результаты матчей

Колон
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Колон
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Росарио Сентраль
 12 6 4 2 16 - 14 22
4.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
5.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
7.
Ланус
 12 5 4 3 19 - 13 19
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 5 3 4 10 - 11 18
12.
Годой Крус
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Атлетико Платенсе
 12 4 5 3 14 - 14 17
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сармиенто
 12 4 3 5 13 - 12 15
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 12 4 3 5 8 - 13 15
18.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
21.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
22.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
23.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
27.
Арсенал Саранди
 12 2 2 8 9 - 18 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
7.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
8.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
9.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
14.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
15.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
16.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
18.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
25.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
26.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
27.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
7.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
8.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
14.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
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      Томас Эсекьель Гуидара уходит с поля. Роберто Гарсия выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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