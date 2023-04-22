Тур: 13.
2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
1:0
25' ГолАбила Рамон
2:0
40' ГолАбила Рамон
48' Желтая карточкаГольц Паоло
2:1
81' ГолGianluca Prestianni
85' Желтая карточкаFacundo Garces
90' Желтая карточкаValentin Gomez
90' Желтая карточкаAndrew Teuten
90'+6
Ход матча
25'
1:0
40'
2:0
48'
81'
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
19
Tomas
Galvan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Leonel Picco
-
-
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Mateo SeoaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
14 Lenny Lobato
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
История личных встреч
Колон
Велес Сарсфилд
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
20.8%
20.8%
58.4%
5 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
0.8
1.14
Среднее время на гол
112
78
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.93
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
69
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.38
|Бенитес Хорхе
|2
|0.15
|Santiago Pierotti
|2
|0.15
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.08
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.08
|Andrew Teuten
|1
|0.08
|Rafael Delgado
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.31
|Walter Bou
|2
|0.15
|Abiel Osorio
|2
|0.15
|Пратто Лукас
|2 (1)
|0.15
|Julian Fernandez
|2
|0.15
|Gianluca Prestianni
|2
|0.15
|Jose Florentin
|1
|0.08
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Абила Рамон
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Перласа Бальдомеро
|3
|0
|Julian Chicco
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Cristian Vega
|2
|0
|Rafael Delgado
|2
|0
|Гольц Паоло
|2
|0
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Facundo Garces
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|4
|1
|Пратто Лукас
|3
|0
|Valentin Gomez
|3
|0
|Gianluca Prestianni
|3
|0
|Дженсон Лукас
|1
|1
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Результаты матчей
Колон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
2
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Велес Сарсфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
12
Колон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
6
43%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0
Результаты матчей
Колон
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Колон
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
49
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6