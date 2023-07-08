Тур: 15. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Jianxin Du
1:1
Конец матча
0'
0:1
45' ГолЯн Ксиангчуанг
1:1
45' ГолЛи Шенглонг
52' Желтая карточкаYu Fei
67' Красная карточкаVas Nunez
73' Желтая карточкаХие Хуи
90' Желтая карточкаYan Wu
90'+7
Ход матча
45'
0:1
45'
1:1
46'
52'
61'
67'
73'
74'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
544 Количество передач 256
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
13
Чжэнь
Вэй
7
Лэй
У
14
Ли
Шенглонг
30
Yan
Wu
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
28
Yu
Fei
23
Yin
Shang
11
Мамба
Стрели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
-
13 Чжэнь ВэйПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
16 Xin XuНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
33 Лю Чжурун
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
13 Yaopeng WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Zhu TingПолузащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
- Нападающий
-
11 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Ming'an Cui
-
-
35 Yu Wang
-
38 Zhuoyi Lu
-
18 Yupeng He
-
14 Jiahui Huang
-
15 Jianbo Zhao
-
22 Rong Chen
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Далянь Ифан
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
14 матчей
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2.86
2.14
Среднее время на гол
31
42
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.43
Среднее время на гол
90
210
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.93
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
70
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.47
|Оскар дос Сантос
|4 (3)
|0.27
|Шэньчао Ван
|3
|0.2
|Паулиньо Пауло
|3
|0.2
|Вэньцзюнь Люй
|2
|0.13
|Ли Шенглонг
|2
|0.13
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.07
|Пинк Маркус
|1
|0.07
|Браунинг Тайас
|1
|0.07
|Каллон Исса
|1
|0.07
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.27
|Cesar Manzoki
|4
|0.27
|Линь Лянмин
|2
|0.13
|Мамба Стрели
|1
|0.07
|Цонев Борислав
|1
|0.07
|Yupeng He
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Браунинг Тайас
|2
|1
|Мирахметджан Музеппер
|3
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yan Wu
|3
|0
|Линь Лянмин
|3
|0
|Yupeng He
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Yu Wang
|3
|0
|Vas Nunez
|1
|1
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Cesar Manzoki
|1
|0
|Xianjun Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
4
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Далянь Ифан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
13
8
Шанхай СИПГ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Далянь Ифан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Забито
26
14
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
1
4%
3
21%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
2
14%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
5
19%
2
14%
61-75
6
23%
5
36%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
27%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3
Далянь Ифан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2
Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Далянь Ифан
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
96
312
312
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Ухань Три Таунс
|Се Пэнфэй
|5