Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

82' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

81' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

81' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

80' Каллон Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Ву Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Xin Xu не смог попасть в створ ударом издали

73' Рефери не любит споров - именно за это Хие Хуи сейчас получил желтую

67' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Vas Nunez удален с поля!

66' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

63' Вэньцзюнь Люй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Тактическая замена. Yin Shang уходит с поля и его заменяет Линь Лянмин

58' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

57' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Yu Fei не смог попасть в створ ударом издали

52' Yu Fei получил желтую карточку от судьи

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

51' Оскар дос Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.