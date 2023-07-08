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Китай: Суперлига
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Шанхай СИПГ
1:1
Конец матча
Далянь Ифан
0'
0:1
45' Гол
Ян Ксиангчуанг
1:1
45' Гол
Ли Шенглонг
52' Желтая карточка
Yu Fei
67' Красная карточка
Vas Nunez
73' Желтая карточка
Хие Хуи
90' Желтая карточка
Yan Wu
90'+7

Ход матча

45'
0:1
Ян Ксиангчуанг
(Мамба Стрели)
45'
Ли Шенглонг
(Вэньцзюнь Люй)
1:1
46'
 
Пен Лю
Zhu Ting
46'
 
Xianjun Wang
Longchang Lin
46'
 
Yupeng He
Jianan Zhao
52'
 
Yu Fei
59'
Линьпэн Чжан
Шэньчао Ван
 
60'
Каллон Исса
Ли Шенглонг
 
60'
Xin Xu
Мирахметджан Музеппер
 
61'
 
Линь Лянмин
Yin Shang
67'
 
Vas Nunez
73'
 
Хие Хуи
74'
Варгас Матиас
Ли Шуай I
 
74'
Пинк Маркус
Ли Ан
 
80'
 
Yu Wang
Ян Ксиангчуанг
90'
 
Yan Wu

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 544 Количество передач 256
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
32
Ли
Шуай
I
25
Мирахметджан
Музеппер
13
Чжэнь
Вэй
8
Оскар
дос
Сантос
7
Лэй
У
14
Ли
Шенглонг
11
Вэньцзюнь
Люй
30
Yan
Wu
13
Yaopeng
Wang
4
Vas
Nunez
2
Longchang
Lin
8
Zhu
Ting
28
Yu
Fei
5
Wei
Wu
III
3
Jianan
Zhao
23
Yin
Shang
39
Ян
Ксиангчуанг
11
Мамба
Стрели
Шанхай СИПГ
4-3-3
Далянь Ифан
3-4-3

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Далянь Ифан

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
К
0:0
К
0:3
С
0:5
С
3:0
С
3:0
С
1:2
С
1:0
С
8:0
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2.86
2.14

Среднее время на гол

31
42

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.43

Среднее время на гол

90
210

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.93
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
70

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 7 0.47
Оскар дос Сантос 4 (3) 0.27
Шэньчао Ван 3 0.2
Паулиньо Пауло 3 0.2
Вэньцзюнь Люй 2 0.13
Ли Шенглонг 2 0.13
Мирахметджан Музеппер 1 0.07
Пинк Маркус 1 0.07
Браунинг Тайас 1 0.07
Каллон Исса 1 0.07
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 4 0.27
Cesar Manzoki 4 0.27
Линь Лянмин 2 0.13
Мамба Стрели 1 0.07
Цонев Борислав 1 0.07
Yupeng He 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Браунинг Тайас 2 1
Мирахметджан Музеппер 3 0
Ли Шуай I 2 0
Чжэнь Вэй 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Ян Шиюань 1 0
Цзин Фэн 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yan Wu 3 0
Линь Лянмин 3 0
Yupeng He 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Yu Wang 3 0
Vas Nunez 1 1
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Cesar Manzoki 1 0
Xianjun Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
4
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Далянь Ифан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

13
8
Шанхай СИПГ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Далянь Ифан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
1
4%
3
21%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
2
14%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
5
19%
2
14%
61-75
6
23%
5
36%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
27%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3
Далянь Ифан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2
Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Далянь Ифан

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
3
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
9
6
1.5
3
12
3
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 15 10 4 1 25 - 12 34
2.
Шанхай Шеньхуа
 15 9 4 2 17 - 9 31
3.
Ченду Беттер Сити
 15 7 6 2 23 - 16 27
4.
Тянцзинь Тэда
 15 6 9 0 20 - 13 27
5.
Шаньдун Тайшань
 15 6 7 2 23 - 14 25
6.
Бэйцзин Гоань
 15 6 6 3 28 - 19 24
7.
Чанчунь Ятай
 15 7 2 6 28 - 27 23
8.
Ухань Три Таунс
 15 5 8 2 24 - 15 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 15 4 5 6 18 - 24 17
11.
Хэнань Цзянье
 15 3 6 6 13 - 17 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 15 3 2 10 14 - 36 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 15 1 7 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
2.
Ченду Беттер Сити
 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
4.
Шаньдун Тайшань
 6 4 2 0 13 - 4 14
5.
Шанхай СИПГ
 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
7.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
13.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
15.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
16.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 1 1 9 - 4 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 7 0 2 5 4 - 10 2
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 6 0 1 5 4 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Ухань Три Таунс Се Пэнфэй 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 70%, Далянь Ифан: 30%.
  • 97'
    Каллон Исса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Оооо... вот это был удар! Лэй У должен был забить с этой позиции.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Лэй У. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
  • 96'
    Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
  • 96'
    Yu Fei возвращается на поле.
  • 96'
    Далянь Ифан пытается что-то создать.
  • 96'
    Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Yu Fei получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Wei Wu из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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