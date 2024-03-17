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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Антверпен
1:1
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
48' Желтая карточка
Матида Коки
52' Желтая карточка
Батай Йелле
60' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
67' Желтая карточка
Ван Ден Босх Зено
73' Вторая желтая карточка
Матида Коки
77' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
82' Желтая карточка
Эджуке Чидера
0:1
84' Гол
Нильссон Хокан
1:1
90' Гол
Керк Джирано
90' Желтая карточка
Нильссон Хокан
90'+10
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
24
Эккеленкамп
Юрген
18
Янссен
Винсент
8
Юсуф
Альхассан
19
Эджуке
Чидера
9
Иленикена
Джордж
10
Баликвиша
Мишель-Анже
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
27
Садики
Ноа
23
Пуэртас
Кэмерон
10
Лапуссен
Лоик
9
Эккерт
Айенса
Деннис
29
Нильссон
Хокан
Антверпен
4-3-3
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:2
К
1:0
К
1:0
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.63

Среднее время на гол

81
144

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.41
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
102

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.33
Иленикена Джордж 8 0.27
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.17
Муйя Арбнор 5 0.17
Эккеленкамп Юрген 5 0.17
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.17
Эджуке Чидера 3 0.1
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.1
Керк Джирано 2 0.07
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 17 (1) 0.57
Нильссон Хокан 12 (4) 0.4
Эккерт Айенса Деннис 7 (3) 0.23
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.17
Лапуссен Лоик 5 0.17
Сайкс Росс 4 0.13
Кастро-Монтес Алессио 3 0.1
Родригес Кевин II 3 0.1
Терхо Каспер 3 0.1
Расмуссен Матиас 2 0.07
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 6 0
Ван Ден Босх Зено 4 0
Кейта Мандела 2 1
Керк Джирано 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Батай Йелле 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 9 0
Ванхутт Шарль 9 0
Нильссон Хокан 8 0
Макаллистер Кевин 6 0
Лапуссен Лоик 6 0
Амани Жан 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 5 0
Матида Коки 3 1
Расмуссен Матиас 3 0
Пуэртас Кэмерон 3 0
Морис Антони 1 1
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Сайкс Росс 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Терхо Каспер 1 0
Теклаб Хенок 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0

Результаты матчей

Антверпен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Юнион Сент-Жиллуаз
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
5
Антверпен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Юнион Сент-Жиллуаз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

19
34
Антверпен
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Юнион Сент-Жиллуаз
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

23
39

Голы по времени матча

Забито

31
29
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
6
19%
5
17%
1-15
1
3%
7
24%
16-30
9
29%
29%
4
14%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
9
29%
29%
4
14%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
33%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
6
40%
76-90

Забито

22
34
11 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
2
9%
1
3%
1-15
4
18%
8
24%
16-30
5
23%
11
32%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
5
23%
5
15%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
5
31%
4
25%
76-90

Забито

53
63
27 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 23
8 Не забивали 2
8
15%
6
10%
1-15
5
9%
15
24%
16-30
14
26%
15
24%
31-45
3
6%
10
16%
46-60
9
17%
8
13%
61-75
14
26%
9
14%
76-90

Пропущено

29
31
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 22
4
14%
2
6%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
5
17%
8
26%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
9
31%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2
Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0

Результаты матчей

Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
2 раза 7%
2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
12
3
6
9
2.5
5
10
4
11
3.5
2
13
2
13
4.5
1
14
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
9
6
3
12
2.5
5
10
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
28
2
14
16
1.5
21
9
9
21
2.5
10
20
5
25
3.5
3
27
2
28
4.5
1
29
2
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 30 21 7 2 63 - 31 70
2.
Андерлехт
 30 18 9 3 58 - 30 63
3.
Антверпен
 30 14 10 6 55 - 27 52
4.
Брюгге
 30 14 9 7 62 - 29 51
5.
Серкль Брюгге
 2:0 30 14 5 11 42 - 34 47
6.
Генк
 0:0 30 12 11 7 50 - 30 47
7.
Гент
 2:0 30 12 11 7 50 - 38 47
8.
Мехелен
 0:0 30 13 7 10 39 - 33 46
9.
Сент-Трейден
 30 10 10 10 35 - 46 40
10.
Стандард
 30 8 10 12 33 - 41 34
11.
Вестерло
 0:0 30 7 9 14 41 - 53 30
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 30 7 8 15 26 - 45 29
13.
АХ Лёвен
 0:0 30 6 9 15 33 - 47 27
14.
Эйпен
 30 7 3 20 24 - 58 24
15.
Кортрейк
 30 6 6 18 22 - 57 24
16.
РВДМ 47
 0:2 30 5 8 17 31 - 65 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 11 3 1 34 - 16 36
2.
Андерлехт
 15 11 3 1 30 - 13 36
3.
Антверпен
 15 9 5 1 34 - 10 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 35 - 14 30
5.
Сент-Трейден
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Гент
 2:0 15 7 6 2 31 - 18 27
7.
Серкль Брюгге
 2:0 15 8 2 5 25 - 18 26
8.
Мехелен
 0:0 15 7 4 4 22 - 12 25
9.
Генк
 0:0 15 6 6 3 28 - 17 24
10.
Стандард
 15 6 5 4 18 - 12 23
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 15 6 4 5 20 - 23 22
12.
Вестерло
 0:0 15 5 2 8 20 - 26 17
13.
АХ Лёвен
 0:0 15 4 5 6 18 - 15 17
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 0:2 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 15 4 2 9 15 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 10 4 1 29 - 15 34
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 0:0 15 6 5 4 22 - 13 23
4.
Брюгге
 15 6 3 6 27 - 15 21
5.
Серкль Брюгге
 2:0 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 0:0 15 6 3 6 17 - 21 21
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 2:0 15 5 5 5 19 - 20 20
9.
Вестерло
 0:0 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 15 2 6 7 17 - 32 12
11.
Стандард
 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
Эйпен
 15 3 1 11 9 - 30 10
13.
АХ Лёвен
 0:0 15 2 4 9 15 - 32 10
14.
Кортрейк
 15 2 3 10 9 - 33 9
15.
РВДМ 47
 0:2 15 2 2 11 16 - 37 8
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 15 1 4 10 6 - 22 7
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 22
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз онлайн

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