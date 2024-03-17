Тур: 30. Стадион: Босуил.
1:1
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаМатида Коки
52' Желтая карточкаБатай Йелле
60' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
67' Желтая карточкаВан Ден Босх Зено
73' Вторая желтая карточкаМатида Коки
77' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
82' Желтая карточкаЭджуке Чидера
0:1
84' ГолНильссон Хокан
1:1
90' ГолКерк Джирано
90' Желтая карточкаНильссон Хокан
90'+10
Ход матча
48'
52'
60'
73'
82'
84'
90'
1:1
90'
34
Батай
Йелле
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Теклаб ХенокЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.63
Среднее время на гол
81
144
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.41
0.88
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
102
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.33
|Иленикена Джордж
|8
|0.27
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.17
|Муйя Арбнор
|5
|0.17
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.17
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.17
|Эджуке Чидера
|3
|0.1
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.1
|Керк Джирано
|2
|0.07
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (1)
|0.57
|Нильссон Хокан
|12 (4)
|0.4
|Эккерт Айенса Деннис
|7 (3)
|0.23
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.17
|Лапуссен Лоик
|5
|0.17
|Сайкс Росс
|4
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.1
|Родригес Кевин II
|3
|0.1
|Терхо Каспер
|3
|0.1
|Расмуссен Матиас
|2
|0.07
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|6
|0
|Ван Ден Босх Зено
|4
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Батай Йелле
|3
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|9
|0
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Лапуссен Лоик
|6
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Пуэртас Кэмерон
|3
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Теклаб Хенок
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Юнион Сент-Жиллуаз
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
5
Антверпен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Юнион Сент-Жиллуаз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
19
34
Антверпен
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Юнион Сент-Жиллуаз
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
23
39
Голы по времени матча
Забито
31
29
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
6
19%
5
17%
1-15
1
3%
7
24%
16-30
9
29%
29%
4
14%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
9
29%
29%
4
14%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
33%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
6
40%
76-90
Забито
22
34
11 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
2
9%
1
3%
1-15
4
18%
8
24%
16-30
5
23%
11
32%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
5
23%
5
15%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Забито
53
63
27 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 23
8 Не забивали 2
8
15%
6
10%
1-15
5
9%
15
24%
16-30
14
26%
15
24%
31-45
3
6%
10
16%
46-60
9
17%
8
13%
61-75
14
26%
9
14%
76-90
Пропущено
29
31
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 22
4
14%
2
6%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
5
17%
8
26%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
9
31%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2
Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0
Результаты матчей
Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
2 раза 7%
2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
87
123
69
510
411
213
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
69
96
312
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
282
1416
219
921
1020
525
327
228
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|7
|2
|63 - 31
|70
|2.
|30
|18
|9
|3
|58 - 30
|63
|3.
|30
|14
|10
|6
|55 - 27
|52
|4.
|30
|14
|9
|7
|62 - 29
|51
|5.
|2:0
|30
|14
|5
|11
|42 - 34
|47
|6.
|0:0
|30
|12
|11
|7
|50 - 30
|47
|7.
|2:0
|30
|12
|11
|7
|50 - 38
|47
|8.
|0:0
|30
|13
|7
|10
|39 - 33
|46
|9.
|30
|10
|10
|10
|35 - 46
|40
|10.
|30
|8
|10
|12
|33 - 41
|34
|11.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|41 - 53
|30
|12.
|0:2
|30
|7
|8
|15
|26 - 45
|29
|13.
|0:0
|30
|6
|9
|15
|33 - 47
|27
|14.
|30
|7
|3
|20
|24 - 58
|24
|15.
|30
|6
|6
|18
|22 - 57
|24
|16.
|0:2
|30
|5
|8
|17
|31 - 65
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|34 - 16
|36
|2.
|15
|11
|3
|1
|30 - 13
|36
|3.
|15
|9
|5
|1
|34 - 10
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|35 - 14
|30
|5.
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|6.
|2:0
|15
|7
|6
|2
|31 - 18
|27
|7.
|2:0
|15
|8
|2
|5
|25 - 18
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|9.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|10.
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|11.
|0:2
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|12.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|13.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 15
|17
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|0:2
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|15
|4
|2
|9
|15 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|29 - 15
|34
|2.
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 13
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|27 - 15
|21
|5.
|2:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|2:0
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|0:0
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|15
|2
|6
|7
|17 - 32
|12
|11.
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|15
|3
|1
|11
|9 - 30
|10
|13.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
|14.
|15
|2
|3
|10
|9 - 33
|9
|15.
|0:2
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
|16.
|0:2
|15
|1
|4
|10
|6 - 22
|7
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|22
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|9