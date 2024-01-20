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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Брюгге
3:0
Конец матча
Вестерло
0'
1:0
37' Гол
Родригеш Тьяго
62' Желтая карточка
Arthur Piedfort
2:0
65' Пенальти
Родригеш Тьяго
66' Желтая карточка
Томас ван ден Кейбус
3:0
80' Гол
Нуса Антонио
90' Вторая желтая карточка
Arthur Piedfort
90'+4
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
27
Нильсен
Каспер
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
46
Arthur
Piedfort
40
Байрам
Эмин
15
Сидорчук
Сергей
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
21
Даци
Эрдон
Брюгге
4-2-3-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Вестерло

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

22 матча

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
0:0
ПДА
0:2
ЛП
1:2
ЛП
4:0
ЛП
6:0
К
0:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
5:0
ТМС
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ТМС
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

3.56
1.54

Среднее время на гол

25
58

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.54
0.67

Среднее время на гол

167
135

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.77
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 13 (6) 0.62
Сков-Ольсен Андреас 8 (1) 0.38
Синкернагель Филип 5 0.24
Ванакен Ханс 4 0.19
Нуса Антонио 3 0.14
Ютгла Ферран 3 0.14
Бушанан Тажон 2 0.1
Кюйпер Максим 1 0.05
Мехеле Брэндон 1 0.05
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 8 (5) 0.38
Стассин Лукас 6 0.29
Фриган Матия 4 0.19
Йоу Гриффин 3 0.14
Даци Эрдон 3 0.14
Байрам Эмин 1 0.05
Бос Джордан 1 0.05
Сидорчук Сергей 1 0.05
Йорданов Эдиссон 1 0.05
Tuur Rommens 1 0.05
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 3 1
Ветлесен Уго 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Одои Денис 3 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Баланта Эдер 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Родригеш Тьяго 1 0
Яремчук Роман 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Arthur Piedfort 4 1
Байрам Эмин 5 0
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Даци Эрдон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Вестерло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
12
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

14
8
Брюгге
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Вестерло
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
5
22%
8
50%
76-90

Пропущено

9
19
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
3
33%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
22%
6
32%
61-75
1
11%
3
16%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
3
18%
3
21%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
21%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
1
11%
7
37%
76-90

Забито

40
30
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
5
13%
3
10%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
8
20%
3
10%
31-45
6
15%
1
3%
46-60
10
25%
7
23%
61-75
6
15%
11
37%
76-90

Пропущено

18
38
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
2
11%
4
11%
1-15
4
22%
2
5%
16-30
5
28%
7
18%
31-45
2
11%
5
13%
46-60
3
17%
10
26%
61-75
2
11%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6
Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0
Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3

Результаты матчей

Брюгге
Вестерло

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
4
6
3
8
2.5
2
8
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
6
5
2
8
2.5
1
10
2
8
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
4
8
13
1.5
10
11
5
16
2.5
3
18
4
17
3.5
3
18
4.5
2
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 15 3 2 44 - 20 48
2.
Андерлехт
 20 12 6 2 39 - 21 42
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Брюгге
 21 10 7 4 41 - 17 37
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 21 10 2 9 26 - 23 32
8.
Сент-Трейден
 20 6 9 5 23 - 29 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 21 5 8 8 19 - 30 23
11.
Спортинг Шарлеруа
 20 5 6 9 21 - 30 21
12.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
13.
Вестерло
 21 5 6 10 30 - 38 21
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 21 3 4 14 13 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Брюгге
 11 6 5 0 24 - 8 23
4.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
5.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Сент-Трейден
 10 2 6 2 14 - 18 12
8.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Вестерло
 11 2 5 4 16 - 19 11
10.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
11.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Синкернагель Филип сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Родригеш Тьяго бьет в цель!
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