Тур: 19. Стадион: Kehrwegstadion.
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
0:1
21' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
0:2
23' ГолПуэртас Кэмерон
45' Желтая карточкаJan Kral
54' Желтая карточкаНуху Айзек
57' Желтая карточкаRune Paeshuyse
1:2
66' ГолДэвидсон Джейсон
82' Желтая карточкаАмани Жан
90' Желтая карточкаКейта Амаду
90'+6
Ход матча
11'
21'
23'
0:2
45'
54'
57'
66'
82'
90'
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кейта АмадуНападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Гомеш ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.21
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.16
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.11
|Пантович Милош
|2
|0.11
|Палссон Виктор
|2
|0.11
|Yentil van Genechten
|2
|0.11
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.05
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.05
|Деом Жером
|1
|0.05
|Кейта Амаду
|1
|0.05
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.05
|Jan Kral
|1
|0.05
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|0.68
|Нильссон Хокан
|7 (3)
|0.37
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.32
|Пуэртас Кэмерон
|4 (1)
|0.21
|Лапуссен Лоик
|3
|0.16
|Родригес Кевин II
|2
|0.11
|Сайкс Росс
|2
|0.11
|Терхо Каспер
|2
|0.11
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.05
|Расмуссен Матиас
|1
|0.05
|Кабангу Элтон
|1
|0.05
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.05
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|3
|0
|Мёхвальд Кевин
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Кейта Амаду
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Нильссон Хокан
|5
|0
|Амани Жан
|4
|0
|Лапуссен Лоик
|4
|0
|Ванхутт Шарль
|4
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Унион Сент-Жиллуаз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
9
1
Эйпен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
6
24
Эйпен
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Унион Сент-Жиллуаз
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
15
25
Голы по времени матча
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
0
0%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
3
21%
5
26%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
2
14%
3
16%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
9%
1
10%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
4
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
6
27%
4
40%
76-90
Забито
10
24
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
2
20%
1
4%
1-15
2
20%
6
25%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
24
43
9 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
2
8%
4
9%
1-15
5
21%
9
21%
16-30
2
8%
11
26%
31-45
5
21%
7
16%
46-60
5
21%
5
12%
61-75
5
21%
7
16%
76-90
Пропущено
37
19
14 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 13
3
8%
1
5%
1-15
5
14%
3
16%
16-30
6
16%
7
37%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
9
24%
1
5%
61-75
10
27%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0
Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Результаты матчей
Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:3
4 раза 40%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:3
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:3
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
37
82
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
18
63
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
172
415
145
217
811
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|2
|2
|43 - 19
|47
|2.
|18
|10
|6
|2
|35 - 20
|36
|3.
|19
|9
|8
|2
|34 - 20
|35
|4.
|1:0
|19
|9
|7
|3
|36 - 15
|34
|5.
|19
|9
|6
|4
|37 - 16
|33
|6.
|18
|8
|7
|3
|37 - 18
|31
|7.
|19
|10
|1
|8
|25 - 20
|31
|8.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|21 - 28
|24
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 22
|22
|10.
|19
|5
|7
|7
|18 - 28
|22
|11.
|19
|5
|6
|8
|22 - 37
|21
|12.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|18 - 28
|19
|13.
|0:1
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|19
|4
|3
|12
|21 - 40
|15
|15.
|19
|3
|4
|12
|22 - 38
|13
|16.
|19
|2
|4
|13
|12 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|2.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|23 - 4
|24
|3.
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|4.
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|5.
|9
|5
|4
|0
|20 - 7
|19
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|9
|3
|5
|1
|20 - 11
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|11.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|8 - 11
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 11
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|16.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|19 - 10
|22
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|7.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|13 - 17
|11
|8.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|9.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|14 - 15
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|0:0
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|16.
|10
|0
|2
|8
|4 - 26
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|10 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5