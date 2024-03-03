Тур: 28. Стадион: Чегека Арена.
0'
0:0
16' Не забитый пенальтиАрокодаре Толуваласе
0:1
26' ГолВетлесен Уго
31' Желтая карточкаМаккензи Марк
34' Желтая карточкаРафаэль Онедика
53' Желтая карточкаВетлесен Уго
0:2
73' ГолОдои Денис
0:3
85' ПенальтиСков-Ольсен Андреас
90' Желтая карточкаЗекири Анди
90'+7
Ход матча
16'
26'
0:1
31'
34'
53'
73'
0:2
85'
90'
24
Ойен
Люка
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Генк
Брюгге
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
69.6%
15 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
26.1%
19 побед 6 ничьих 0 побед
30 матчей
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
53 матча
37.7%
18.9%
43.4%
20 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
28.3%
52.8%
18.9%
15 побед 28 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.8%
24.5%
39.7%
19 побед 13 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
52
41
Голов в среднем за матч
2
1.52
Среднее время на гол
45
59
Всего голов
52
35
Голов в среднем за матч
1.93
1.35
Среднее время на гол
46
66
Всего голов
104
76
Голов в среднем за матч
1.96
1.43
Тотал матчей
2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
24
Больше 45%
Меньше 55%
29
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
45
62
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|8
|0.29
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.21
|Сор Коллинс
|6
|0.21
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.18
|Муньос Даниэль
|5
|0.18
|Зекири Анди
|5
|0.18
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.11
|Фадера Алию
|3
|0.11
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Ойен Люка
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Куэста Карлос
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Галарса Матиас
|1
|0.04
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.57
|Сков-Ольсен Андреас
|10 (2)
|0.36
|Синкернагель Филип
|6
|0.21
|Ютгла Ферран
|6
|0.21
|Ванакен Ханс
|4
|0.14
|Мехеле Брэндон
|4
|0.14
|Нуса Антонио
|3
|0.11
|Кюйпер Максим
|2
|0.07
|Бушанан Тажон
|2
|0.07
|Нильсен Каспер
|2
|0.07
|Ветлесен Уго
|1
|0.04
|Одои Денис
|1
|0.04
|Скораш Михал
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Баа Кристофер
|4
|2
|Куэста Карлос
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Уади Закария
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Зекири Анди
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|6
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|1
|Рафаэль Онедика
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Одои Денис
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Генк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Брюгге
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
6
Генк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Брюгге
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
17
30
Генк
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Брюгге
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
27
36
Голы по времени матча
Забито
27
26
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
2
7%
4
15%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
6
22%
4
15%
46-60
4
15%
6
23%
61-75
7
26%
3
12%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Забито
20
31
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
5%
3
10%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
6
30%
4
13%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
5
25%
6
19%
61-75
4
20%
8
26%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
5
33%
3
21%
61-75
5
33%
4
29%
76-90
Забито
47
57
19 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
3
6%
7
12%
1-15
7
15%
10
18%
16-30
9
19%
9
16%
31-45
8
17%
8
14%
46-60
9
19%
12
21%
61-75
11
23%
11
19%
76-90
Пропущено
32
27
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
6
19%
2
7%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
8
25%
4
15%
61-75
9
28%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1
АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1
Результаты матчей
Генк
Брюгге
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%
1
13 раз 46%
0
3 раза 11%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Генк
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
86
86
77
59
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
59
410
311
410
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
253
1315
1216
1018
919
325
622
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9