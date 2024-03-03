  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Генк
0:3
Конец матча
Брюгге
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Арокодаре Толуваласе
0:1
26' Гол
Ветлесен Уго
31' Желтая карточка
Маккензи Марк
34' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
53' Желтая карточка
Ветлесен Уго
0:2
73' Гол
Одои Денис
0:3
85' Пенальти
Сков-Ольсен Андреас
90' Желтая карточка
Зекири Анди
90'+7
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
90
Баа
Кристофер
10
Эль-Ханнус
Билаль
24
Ойен
Люка
99
Арокодаре
Толуваласе
29
Яккерс
Нордин
6
Одои
Денис
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
8
Скораш
Михал
Генк
4-2-3-1
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Генк
Брюгге

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
69.6%
15 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
26.1%
19 побед 6 ничьих 0 побед

30 матчей

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

53 матча

37.7%
18.9%
43.4%
20 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

28.3%
52.8%
18.9%
15 побед 28 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.8%
24.5%
39.7%
19 побед 13 ничьих 21 победа

История матчей

ПДА
1:1
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
3:2
ПДА
3:1
К
3:3
ПДА
2:3
С
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:5
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

52
41

Голов в среднем за матч

2
1.52

Среднее время на гол

45
59

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.93
1.35

Среднее время на гол

46
66

Всего голов

104
76

Голов в среднем за матч

1.96
1.43

Тотал матчей

2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
24
Больше 45%
Меньше 55%
29
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 8 0.29
Пейнтсил Джозеф 6 0.21
Сор Коллинс 6 0.21
Хейнен Бриан 5 (2) 0.18
Муньос Даниэль 5 0.18
Зекири Анди 5 0.18
Эль-Ханнус Билаль 3 0.11
Фадера Алию 3 0.11
Кайембе Йорис 1 0.04
Ойен Люка 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Куэста Карлос 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Галарса Матиас 1 0.04
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.57
Сков-Ольсен Андреас 10 (2) 0.36
Синкернагель Филип 6 0.21
Ютгла Ферран 6 0.21
Ванакен Ханс 4 0.14
Мехеле Брэндон 4 0.14
Нуса Антонио 3 0.11
Кюйпер Максим 2 0.07
Бушанан Тажон 2 0.07
Нильсен Каспер 2 0.07
Ветлесен Уго 1 0.04
Одои Денис 1 0.04
Скораш Михал 0 0
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнтсил Джозеф 6 1
Баа Кристофер 4 2
Куэста Карлос 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Эль-Ханнус Билаль 4 0
Артеага Херардо 2 1
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Зекири Анди 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Ойен Люка 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 6 0
Родригеш Тьяго 4 1
Рафаэль Онедика 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Одои Денис 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Генк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Брюгге
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
6
Генк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Брюгге
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

17
30
Генк
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Брюгге
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

27
36

Голы по времени матча

Забито

27
26
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
2
7%
4
15%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
6
22%
4
15%
46-60
4
15%
6
23%
61-75
7
26%
3
12%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Забито

20
31
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
5%
3
10%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
6
30%
4
13%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
5
25%
6
19%
61-75
4
20%
8
26%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
5
33%
3
21%
61-75
5
33%
4
29%
76-90

Забито

47
57
19 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
3
6%
7
12%
1-15
7
15%
10
18%
16-30
9
19%
9
16%
31-45
8
17%
8
14%
46-60
9
19%
12
21%
61-75
11
23%
11
19%
76-90

Пропущено

32
27
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
6
19%
2
7%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
8
25%
4
15%
61-75
9
28%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1
АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1

Результаты матчей

Генк
Брюгге

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%
1
13 раз 46%
0
3 раза 11%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Генк
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
8
6
7
7
2.5
5
9
2
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
4
10
3
11
2.5
4
10
1
13
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
25
3
13
15
1.5
12
16
10
18
2.5
9
19
3
25
3.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 27 16 9 2 54 - 29 57
3.
Брюгге
 28 13 9 6 58 - 26 48
4.
Антверпен
 27 12 9 6 50 - 26 45
5.
Серкль Брюгге
 28 13 4 11 40 - 34 43
6.
Генк
 28 11 10 7 49 - 30 43
7.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
8.
Мехелен
 28 12 6 10 36 - 32 42
9.
Сент-Трейден
 27 9 10 8 33 - 41 37
10.
Стандард
 28 7 10 11 29 - 40 31
11.
Вестерло
 28 7 8 13 40 - 50 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 28 7 7 14 26 - 43 28
13.
АХ Лёвен
 28 6 8 14 32 - 44 26
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 27 6 3 18 23 - 53 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
2.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
7.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
10.
Генк
 14 5 6 3 27 - 17 21
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 14 6 2 6 17 - 16 20
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (7)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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