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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Бёрнли
0:1
Первый тайм: 21'
Ньюкасл
0'
0:1
20' Пенальти
Уилсон Каллум
21'

Ход матча

11'
 
Мёрфи Джейкоб
Жоэлинтон
20'
0:1
Уилсон Каллум

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 114
Бёрнли 39.5% (45)
X 38.6% (44)
Ньюкасл 21.9% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Ньюкасл
2.48
3.64
3.28
Все Коэффициенты
Новости
1
Поуп
Ник
22
Коллинз
Натан
5
Тарковски
Джеймс
28
Лонг
Кевин
14
Робертс
Коннор
II
11
Макнил
Дуайт
8
Браунхилл
Джош
4
Корк
Джек
3
Тэйлор
Чарли
10
Барнс
Эшли
20
Корне
Максвелл
1
Дубравка
Мартин
15
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Сен-Максимен
Аллан
Бёрнли
3-5-2
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Бёрнли
Ньюкасл

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 8 0.21
Вуд Крис 5 (1) 0.13
Ми Бен 3 0.08
Выдра Матей 2 0.05
Вегхорст Ваут 2 0.05
Браунхилл Джош 2 0.05
Родригес Джей 2 0.05
Леннон Аарон 2 0.05
Коллинз Натан 2 0.05
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Корк Джек 1 0.03
Барнс Эшли 1 (1) 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Питерс Эрик 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.16
Сен-Максимен Аллан 5 0.13
Гимараэс Бруно 5 0.13
Жоэлинтон 4 0.11
Фрейзер Райан 2 0.05
Шёр Фабиан 2 0.05
Шелви Джонджо 2 0.05
Триппьер Киран 2 0.05
Уиллок Джо 2 0.05
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Альмирон Мигель 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Браунхилл Джош 10 0
Вествуд Эшли 7 0
Лоутон Мэттью 3 1
Барнс Эшли 4 0
Корк Джек 4 0
Коллинз Натан 2 1
Родригес Джей 3 0
Тэйлор Чарли 3 0
Ми Бен 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Леннон Аарон 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Корне Максвелл 2 0
Робертс Коннор II 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Лонг Кевин 1 0
Вуд Крис 1 0
Выдра Матей 1 0
Поуп Ник 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 8 0
Шелви Джонджо 6 1
Ритчи Мэтт 5 0
Крафт Эмиль 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Сен-Максимен Аллан 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Бёрн Дэн 4 0
Уилсон Каллум 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Дамметт Пол 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
27 Не забивали 25
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
8
50%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

23
34
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
5
22%
6
18%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
2
9%
6
18%
61-75
5
22%
10
29%
29%
76-90

Забито

16
25
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 13
27 Не забивали 21
2
13%
6
24%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
5
31%
7
28%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
3
19%
4
16%
76-90

Пропущено

28
28
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
5
18%
3
11%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
7
25%
3
11%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
6
21%
7
25%
76-90

Забито

33
41
18 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 19
17 Не забивали 9
6
18%
7
17%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
8
24%
15
37%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
4
12%
7
17%
61-75
5
15%
4
10%
76-90

Пропущено

51
62
25 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 30
8
16%
3
5%
1-15
5
10%
12
19%
16-30
12
24%
9
15%
31-45
8
16%
9
15%
46-60
7
14%
12
19%
61-75
11
22%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Уотфорд - Бёрнли 1:2
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 38 28 7 3 96 - 24 91
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 27 8 3 91 - 26 89
3. Челси 1:0 Заявка 38 21 11 6 75 - 32 74
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 22 5 11 65 - 40 71
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 21 4 13 56 - 47 67
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 16 11 11 57 - 56 59
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 16 9 13 59 - 48 57
8. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 38 16 6 16 38 - 40 54
9. Лестер 0:0 Заявка 38 13 11 14 58 - 58 50
10. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 13 10 15 43 - 61 49
11. Брайтон 0:0 Заявка 38 11 16 11 39 - 43 49
12. Брентфорд 0:1 Заявка 38 13 7 18 47 - 55 46
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 13 7 18 50 - 51 46
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 38 10 16 12 49 - 46 46
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 9 14 15 42 - 63 41
16. Эвертон 0:0 Заявка 38 11 7 20 42 - 61 40
17. Лидс 1:0 Заявка 38 9 11 18 41 - 78 38
18. Бёрнли 0:1 Заявка 38 7 14 17 33 - 52 35
19. Уотфорд 0:1 Заявка 38 6 5 27 33 - 76 23
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 7 26 23 - 80 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 14 4 1 46 - 9 46
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 3 2 55 - 13 45
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал 0:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 16 39
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси 1:0 Заявка 19 9 7 3 36 - 21 34
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
8. Лестер 0:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
9. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон 0:0 Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 6 9 4 26 - 17 27
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд 0:1 Заявка 19 7 3 9 21 - 20 24
14. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли 0:1 Заявка 19 5 6 8 17 - 24 21
17. Брайтон 0:0 Заявка 19 4 8 7 16 - 22 20
18. Лидс 1:0 Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич 0:1 Заявка 19 3 3 13 12 - 39 12
20. Уотфорд 0:1 Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси 1:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 9 3 7 18 - 15 30
6. Брайтон 0:0 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
7. Арсенал 0:0 Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 22 25
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 34 24
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 7 2 10 21 - 22 23
11. Брентфорд 0:1 Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
12. Лидс 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 40 20
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 34 19
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер 0:0 Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 3 7 9 19 - 39 16
17. Уотфорд 0:1 Заявка 19 4 3 12 16 - 30 15
18. Бёрнли 0:1 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон 0:0 Заявка 19 2 5 12 15 - 36 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Пенальти
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! УИЛСОН!
    Низом отправил Уилсон мяч в нижний правый угол. Голкипер не смог вытащить этот мяч. 
  • Угловой
    18'
    Угловой подает игрок "Ньюкасла". Опасный момент создать не удалось, однако Коллинз подыграл себе в этом моменте рукой. Судья после просмотра видеоповтора назначает пенальти. 
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Бруно, получив в штрафной зоне мяч резво ударил низом по воротам, но голкипер вовремя среагировал и отбил мяч на угловой. Есть у " Ньюкасла" возможность создать опасный момент.
  • 16'
    Тяжело будет без Жоэлинтону "сорокам". Тем не менее, это шанс для Мерфи себя проявить с лучшей сторону и попытаться доказать тренеру, что он чего-то стоит.
  • 15'
    "Сороки" устремляются к воротам соперника. Но не могут пробить оборону и уводят мяч в центр поля. Пробует Робертс передать мяч в штрафную зону, но мяч уходит за боковую. 
  • 14'
    Пытаются отразить атаку "Бёрнли" игроки "Ньюкасала" от своих ворот. Мяч уходит за пределы поля и будет вынесен голкипером.
  • Замена
    12'
    Жоэлинтон  получил травму и был заменен. На поле вышел Джейкоб Мерфи.
  • 11'
    "Сороки" неплохо действуют впереди. В последних матчах команда нередко набирала три очка. Посмотрим, удастся ли сегодня "сорокам" набрать три очка.
  • 10'
    Видимо серьезная травма у Жоэлинтона. Уносят его с поля на носилках. Пожелаем здоровья футболисту. Всё это время игра не продолжается.
  • Травма, повреждение
    8'
    Жоэлинтон  оказывается лежащим на поле. Во время атаки столкнулся он с соперником. Какие-то проблемы с ногой у него. Оказывают ему медицинскую помощь.
  • 6'
    Перепасовывают мяч между собой на своей половине поля игроки "Ньюкасла". И удается перехватить мяч игрокам "Бёрнли". Уводят мяч они на свою сторону поля. 
  • 4'
    Робертс выполнил пас вперед, но защитник прерывает эту передачу. 
  • 3'
     Корк и Чарли Тэйлор прекрасно комбинируют атаку. Очень опасную связку показывают они сейчас соперникам. 
  • 2'
    "Ньюкасл" играет сегодня в черно-белой форме. "Бёрнли" же предстали сегодня на поле в форме голубых и фиолетовых цветах.  
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча. Пожелаем удачи командам! Поехали!
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    • Первый тайм
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ньюкасл
    • 23'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Барнс Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
    • 22'
      Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 21'
      Команда Ньюкасл забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О О Л - Уилсон Каллум из команды Ньюкасл забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ник Поуп прыгнул не в ту сторону.
    • 20'
      Контроль мяча: Бёрнли: 32%, Ньюкасл: 68%.
    • Фол, нарушение
      19'
      ПЕНАЛЬТИ! - Коллинз Натан играет рукой в штрафной! Коллинз Натан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 19'
      После проверки VAR судья изменил решение - Ньюкасл пробьет пенальти!
    • 17'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 17'
      Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      17'
      Триппьер Киран из команды Ньюкасл подал угловой слева.
    • 17'
      Коллинз Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 16'
      Гимараэс Бруно нанес удар, мяч был парирован, но Ник Поуп не удержал его в руках.
    • 16'
      Уилсон Каллум из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
    • 16'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 15'
      Робертс Коннор II из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Бёрнли: 33%, Ньюкасл: 67%.
    • 14'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      13'
      Корне Максвелл наказан за толчок Ласcеллс Джамал
    • 13'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 13'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 12'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 12'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 11'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 11'
      Жоэлинтон получил травму и заменен. Мёрфи Джейкоб выходит на поле.
    • 10'
      Контроль мяча: Бёрнли: 41%, Ньюкасл: 59%.
    • Травма, повреждение
      7'
      Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 5'
      Триппьер Киран из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 5'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Бёрнли: 41%, Ньюкасл: 59%.
    • Офсайд
      4'
      Корне Максвелл из команды Бёрнли в офсайде
    • 4'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 3'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 3'
      Робертс Коннор II из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 3'
      Жоэлинтон ошибается в защите.
    • 3'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 2'
      Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 1'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Бёрнли начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Бёрнли 0:1 Ньюкасл

    Исход игры
    Бёрнли
    40% (46)
    Ничья
    38.3% (44)
    Ньюкасл
    21.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.11% (35)
    Меньше
    67.89% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    66.97% (73)
    Нет
    33.03% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33% (38)
    1:0 Бёрнли
    23.5% (27)
    1:2 Ньюкасл
    13.9% (16)
    2:1 Бёрнли
    13.9% (16)
    0:1 Ньюкасл
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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