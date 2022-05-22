Первый тайм

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! УИЛСОН!

Низом отправил Уилсон мяч в нижний правый угол. Голкипер не смог вытащить этот мяч.

18' Угловой подает игрок "Ньюкасла". Опасный момент создать не удалось, однако Коллинз подыграл себе в этом моменте рукой. Судья после просмотра видеоповтора назначает пенальти.

17' ОПАСНО! Бруно, получив в штрафной зоне мяч резво ударил низом по воротам, но голкипер вовремя среагировал и отбил мяч на угловой. Есть у " Ньюкасла" возможность создать опасный момент.

16' Тяжело будет без Жоэлинтону "сорокам". Тем не менее, это шанс для Мерфи себя проявить с лучшей сторону и попытаться доказать тренеру, что он чего-то стоит.

15' "Сороки" устремляются к воротам соперника. Но не могут пробить оборону и уводят мяч в центр поля. Пробует Робертс передать мяч в штрафную зону, но мяч уходит за боковую.

14' Пытаются отразить атаку "Бёрнли" игроки "Ньюкасала" от своих ворот. Мяч уходит за пределы поля и будет вынесен голкипером.