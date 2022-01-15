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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
1:1
Конец матча

Стадион:
Уотфорд
0'
6' Желтая карточка
Шелви Джонджо
1:0
49' Гол
Сен-Максимен Аллан
51' Желтая карточка
Сиссоко Мусса
53' Желтая карточка
Фрейзер Райан
71' Желтая карточка
Дамметт Пол
1:1
88' Гол
Педро Жоао
90' Желтая карточка
Самир Каэтано
90'+5

Ход матча

6'
Шелви Джонджо
 
49'
Сен-Максимен Аллан
1:0
51'
 
Сиссоко Мусса
53'
Фрейзер Райан
 
66'
 
Фемения Кико
Нгакиа Джереми
71'
Дамметт Пол
 
74'
Мёрфи Джейкоб
Фрейзер Райан
 
77'
 
Клеверли Том
Куцка Юрай
84'
 
Эрнандес Хуан
Деннис Эммануэль
86'
Альмирон Мигель
Сен-Максимен Аллан
 
88'
1:1
Педро Жоао
(Фемения Кико)
90'
 
Самир Каэтано

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 144
Ньюкасл 71.5% (103)
X 20.1% (29)
Уотфорд 8.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Дубравка
Мартин
15
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
3
Дамметт
Пол
36
Лонгстафф
Шон
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
21
Фрейзер
Райан
20
Вуд
Крис
10
Сен-Максимен
Аллан
1
Фостер
Бен
2
Нгакиа
Джереми
15
Каткарт
Крейг
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
19
Сиссоко
Мусса
39
Каембе
Эдо
33
Куцка
Юрай
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
10
Педро
Жоао
Ньюкасл
4-3-3
Уотфорд
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Уотфорд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
1:2
Ч
1:2
Ч
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.3
Сен-Максимен Аллан 5 0.25
Манкильо Хави 1 0.05
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Жоэлинтон 1 0.05
Лонгстафф Шон 1 0.05
Шелви Джонджо 1 0.05
Хендрик Джефф 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Хэйден Айзак 1 0.05
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.42
Кинг Джошуа 5 (1) 0.26
Сарр Исмаила 5 0.26
Педро Жоао 2 0.11
Эрнандес Хуан 2 0.11
Куцка Юрай 1 0.05
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 4 1
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Жоэлинтон 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 2 0
Крафт Эмиль 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Дамметт Пол 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 2 0
Самир Каэтано 1 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
1
7%
6
50%
76-90

Пропущено

23
15
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
13%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
2
9%
5
33%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
4
20%
5
24%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
4
20%
4
19%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
5
25%
5
24%
76-90

Забито

20
24
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
5
25%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
6
25%
61-75
1
5%
8
33%
76-90

Пропущено

43
36
16 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
3
7%
4
11%
1-15
8
19%
7
19%
16-30
5
12%
7
19%
31-45
5
12%
6
17%
46-60
10
23%
5
14%
61-75
12
28%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1
Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0
Уотфорд
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1
Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • После матча
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  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен! "Ньюкасл" и "Уотфорд" не смогли выявить сильнейшего - боевая ничья 1:1.
  • Угловой
    90'
    Угловой с левого фланга подали уотфордцы, однако мяч полетел во вратарскую площадь, где по-хозяйски мяч забрал Дубравка.
  • 90'
    Педро в контратаке с левого фланга смещался в центр и наносил удар из-за пределов штрафной площади, но он был блокирован защитниками.
  • Желтая карточка
    90'
    Самир в глубине поля откровенно руками задерживал соперника, за что получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты компенсировано.
  • 89'
    Клаудио Раньери очень бурно отпраздновал забитый гол. Ничья в этом матче, конечно, будет на руку "шершням", которые останутся в таком случае за пределами зоны вылета.
  • Описание гола
    88'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Жоао Педро!!!
    Фемения сумел с правого фланга в новой попытке выполнить шикарный навес в центр штрафной площади, и Педро головой пробил точно под левую штангу.
  • Замена
    87'
    Вторая замена в составе "Ньюкасла": вместо Аллана Сен-Максимена, которого болельщики на трибунах проводили овацией, на поле вышел Мигель Альмирон.
  • 86'
    Торопятся "шершни" при построении своих атак в эти минуты, что провоцирует больше ошибок. Хотя и усталость, конечно, сказывается.
  • Замена
    85'
    Последняя замена в составе "Уотфорда": вместо Эммануэля Денниса на поле вышел Хуан Эрнандес.
  • Судья
    84'
    Против Кинга, как мне показалось, нарушили правила "сороки" в глубине поля, однако на этот раз свисток судьи промолчал.
  • Опасный момент
    83'
    Шелви с дальней дистанции плотно палил по воротам гостей, и получилось достаточно опасно, но мяч всё-таки мимо верхнего угла пролетел.
  • 82'
    Сен-Максимен снова по левому флангу промчался, и пытался войти в штрафную площадку, но Фемению ему на дриблинге пройти не удалось.
  • Угловой
    81'
    Угловой на правом фланге заработали "шершни". Но подача на ближнюю штангу снова была отбита защитниками "сорок".
  • 80'
    Сен-Максимен в контратаке протащил мяч на левый край штрафной площади соперника, но его прострельная передача в центр была блокирована.
  • Травма, повреждение
    79'
    Самиру уже сводит ногу судорога от усталости. Возможно, на последних минутах именно его снимет с игры Раньери, если будет требоваться идти ва-банк.
  • Замена
    78'
    Вторая замена в составе "Уотфорда": вместо Юрая Куцки на поле вышел Том Клеверли.
  • 77'
    11:14 - статистика по ударам в створ ворот к этой минуте. По ударам в створ ворот - 1:4. "Ньюкасл" пока что в атаке эффективней.
  • Замена
    76'
    Первая замена в составе "Ньюкасла": вместо Райана Фрейзера на поле вышел Джейкоб Мёрфи.
  • Фол, нарушение
    75'
    Кинг на левом краю атаки пытался обработать мяч, но подыграл себе рукой, что не ушло из внимания главного судьи.
  • 74'
    Фемения подключился к атаке гостей по правому флангу, откуда снова пытался выполнить навес в центр, но опять невысоко поднял мяч над землёй, и ближайший защитник мяч выбил.
  • 73'
    Со стандарта следовала подача в штрафную площадь "Ньюкасла", но защитники "сорок" сейчас сработали более чем уверенно у своих владений.
  • Желтая карточка
    72'
    Регулярно начали не успевать "сороки" за своими соперниками, и сейчас Дамметт получил жёлтую карточку за грубый фол против Денниса в грубине поля.
  • Угловой
    71'
    Угловой на правом фланге заработали уотфордцы. Фемения выполнил невысокую подачу, но мяч был отбит хозяевами. С подбора пробивал Каембе, но мяч у него улетел левее цели.
  • Опасный момент
    69'
    ОПАСНО! В быстрой атаке по центральной оси "Уотфорда" прошла передача в штрафную площадку на Сиссоко, который с десяти метров пробивал без помех, но послал мяч рядом с левой "девяткой".
  • Замена
    68'
    Первая замена в составе "Уотфорда": вместо антигероя матча Джереми Нгакиа на поле вышел Кико Фемения.
  • Травма, повреждение
    67'
    Мышечные проблемы возникли у Жоэлингтона. Возможно, потребуется ему замена в ближайшее время.
  • Опасный момент
    66'
    После диагональной подачи с левого фланга Педро головой пробивал, но слабо получилось, и Дубравка намертво мяч забрал.
  • 65'
    Сен-Максимен врывался сейчас с правого фланга в штрафную площадку гостей, но на этот раз соперники ему не позволили выйти на ударную позицию.
  • 64'
    Реагируют тут же хозяева поля на острые моменты у своих ворот, сразу пытаясь сбивать ритм встречи, пасуясь поперёк поля на своей половине.
  • Опасный момент
    63'
    ОПАСНО! Кинг вырывался с левого края под острым углом на рандеву с Дубравкой, но не удалось ему пробить словацкого вратаря.
  • Опасный момент
    62'
    Провели, наконец, контратаку гости, которую завершал Жоао Педро ударом из-под себя с левого края штрафной площади - Дубравка пойма несложный мяч.
  • Фол, нарушение
    61'
    Отобрали мяч на чужой половине поля "сороки", но зафиксирован фол со стороны Жоэлингтона, который очень недоволен.
  • 60'
    "Уотфорд", между прочим, рискует потерпеть уже своё восьмое поражение кряду. Ужасная серия, которая может отправить команду Раньери в зону вылета.
  • 59'
    Пасуются пока только на своей половине поля "шершни", которым сложно даже среднюю линию поля преодолеть.
  • 57'
    Заведены и болельщики "Ньюкасла" на трибунах, которые гонят своих любимцев вперёд, чтобы забить второй гол для дальнейшего спокойствия.
  • 56'
    Фрейзер протащил мяч по правому флангу, откуда выполнял навес в штрафную площадку, но высоковато был послан мяч, и Вуд не имел шансов добраться к снаряду.
  • Желтая карточка
    55'
    Фрейзер теперь получил жёлтую карточку, сорвав возможную быструю контратаку "Уотфорда".
  • 55'
    "Ньюкасл" агрессивно играет в атаку после забитого гола. Не намерены пока что хозяева поля перестраиваться на оборонительную тактику.
  • 54'
    Клаудио Раньери старается внешне излучать спокойствие, но внутри вряд ли он спокоен. В случае проигрыша здесь итальянец может потерять работу.
  • Травма, повреждение
    53'
    Медицинская помощь оказывается Мен-Максимену, который поднялся в вертикальное положение, но пока что сильно прихрамывает.
  • Желтая карточка
    52'
    Сиссоко получил жёлтую карточку за грубый фол против Сен-Максимена. Таким образом "шершни" отомстили автору забитого гола.
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Аллан Сен-Максимен!!!
    Нгакиа грубо ошибся на правом фланге обороны, его обокрал Сен-Максимен, сместился в штрафную площадку, где ушёл от другого защитника, после чего на силу выстрелил под ближнюю штангу.
  • Фол, нарушение
    49'
    Камара в середине поля грубовато нарушил правила против Фрейзера, задев того ногой по голове.
  • 48'
    В спокойном темпе возобновилась игра - никто не торопится форсировать события на поле.
  • 47'
    Обошлось без замен в перерыве матча. Никто из игры откровенно не выпадал, да и травм, на счастье, никто не имеет.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Без голов пока что в Ньюкасл-апон-Тайне. Отдыхаем...
  • 45'
    Жоао Педро пробивал по воротам хозяев от левого угла штрафной площади, но читалось такое действие, и сразу два защитника "Ньюкасла" были готовы принимать выстрел на себя.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Сен-Максимен с левого фланга смещался в штрафную площадку, сумев пройти Куцку, но словака подстраховал Каткарт, который сегодня очень хорош и эффективен в защите.
  • 43'
    Завелись "сороки" после последних эпизодов, снова стремясь играть в высоком прессинге.
  • Опасный момент
    42'
    Подача углового следовала на дальний край штрафной площади, откуда головой пробивал Ласселлс, но мяч головой из вратарской площади выбил Каембе.
  • Опасный момент
    41'
    Жоэлингтон теперь принял мяч на левом фланге атаки после длинного паса, после чего простреливал низом на Вуда, но того на мгновение в подкате успел опередить Каткарта, который выбил мяч на угловой.
  • 40'
    Сен-Максимен по левому флангу разогнал контратаку "Ньюкасла", но прострел в центр сделал в противоход Вуду. В итоге атака закончилась дальним и неточным ударом от Лонгстаффа.
  • Судья
    39'
    Некоторый конфликт возник на поле после жёсткого фола против Денниса. Арбитр провёл разговор с футболистами, посоветовав всем просто успокоиться.
  • 38'
    Ближе к концу первого тайма игровое и территориальное преимущество переходит к "Уотфорду". Похоже, что команда Клаудио Раньери получше готова в физическом плане.
  • Угловой
    36'
    После второй подачи углового подряд прозвучал свисток, который зафиксировал фол в атаке.
  • Угловой
    35'
    Угловой на правом фланге заработали "шершни", стараниями Денниса. От флажка следовала подача в гущу футболистов, где защищающиеся отбили мяч на ещё один корнер.
  • 34'
    Огрызнулись редкой контратакой уотфордцы, в ходе которой с левого фланга прошла короткая передача в штрафную площадку на Жоао Педро, но удар того накрыли защитники.
  • 33'
    Очень редко сегодня "Ньюкасл" использует левый фланг для обострения игры, продолжая атаковать строго правой бровкой.
  • 32'
    После подачи со стандартного положения от Триппьера борьбу в воздухе удалось выиграть Шёру, но мяч полетел на пару-тройку метров левее створа ворот.
  • Фол, нарушение
    31'
    Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали "сороки". Это Куцка опасно играл высоко поднятой ногой против оппонента.
  • 30'
    На правом фланге атаки пасовались хозяева поля, но в итоге ошиблись, выпустив мяч за боковую линию.
  • Травма, повреждение
    29'
    Жоао Педро получил какое-то повреждение. Отказался он от медицинской помощи, и теперь продолжает встречу прихрамывая.
  • 28'
    Стараются сейчас совсем не делиться мячом с соперниками футболисты "Ньюкасла", перепасовываясь поперёк поля в центральной зоне.
  • 27'
    В очередном единоборстве в чужой штрафной площади Вуд уже не добрался до мяча - сфолил нападающий против Самира, явно не добираясь к игровому снаряду.
  • 26'
    Можно сказать, что уже давненько гол в этом матче назревает хоть в какие-то ворота, но класса атакующим игрокам не хватает для качественной реализации своих шансов.
  • Опасный момент
    25'
    Подача со стандарта следовала в район 11-метровой отметки, откуда была скидка на линию вратарской площади на Вуда, но новозеландец головой пробил выше ворот.
  • Угловой
    24'
    Лонгстафф на правом фланге атаки навязал борьбу двум соперникам, и сумел заработать для своей команды угловой.
  • Опасный момент
    23'
    С правого фланга у "сорок" следовала подача в центр штрафной площади, откуда из неудобного положения головой пробивал Вуд - мяч пролетел чуть выше ворот.
  • Офсайд
    22'
    "Уотфорд" ответную атаку разворачивал справа налево, но передача в свободную зону на Денниса заставила его всё-таки в небольшом положении "вне игры".
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! После розыгрыша углового подача последовала на дальний край вратарской площади, откуда в борьбе с защитником с лёту снова пробивал Жоэлингтон, но чуть мимо ворот мяч пролетел.
  • Угловой
    20'
    Вуд перехватил неточный пас Сиссоко на левом краю штрафной площади соперника, где пытался подработать мяч себе под удар, но Каткарту удалось выбить мяч на угловой.
  • 19'
    Сен-Максимен пытался по левому флангу протащить мяч в атаку "Ньюкасла", но цепко против него сыграл Нгакиа, заставив повернуть назад.
  • 18'
    Без проблем "чёрно-белые" отбились после подачи стандартного положения у своих ворот, но контратака у них не получилась.
  • Угловой
    17'
    Правым флангом теперь атаковали уотфордцы, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот от Сиссоко, но защитники хозяев поля отбили мяч на угловой.
  • 16'
    Провели сейчас всё-таки контратаку гости, и Джошуа Кинг ворвался на левый край штрафной площади, но с полного ходу пробил мимо ближнего нижнего угла ворот.
  • 15'
    Непросто сейчас "шершням" выходить со своей половине поля, так как "сороки" работают в агрессивном прессинге.
  • 14'
    Завелась сейчас публика на трибунах "Сент-Джеймс Парка". Хотят они поскорее увидеть гол в ворота гостей, чтобы в лайв-таблице "Ньюкасл" выбрался из зоны вылета.
  • 13'
    Шелви забрасывал мяч на левый край штрафной площади на ход Сен-Максимену, но того успел опередить Фостер, который выскочил из ворот.
  • 12'
    Сетует сам на себя сейчас бразилец, что не попал в створ ворот с линии вратарской площади. Сантиметров не хватило "Ньюкаслу", чтобы повести в счёте.
  • Штанга
    11'
    ОПАСНО! После подачи с правого фланга ногой с лёту пробивал Жоэлингтон, но попал в перекладину.
  • 10'
    Стартовый сумбур встречи постепенно стихает. В дальнейшем наверняка будет много силовой борьбы в центральной зоне.
  • 9'
    Показал свои зубы и "Уотфорд", намекая, что совсем не против прервать свою затянувшуюся серию поражений.
  • 8'
    Деннис со штрафного пробивал по воротам, но угодил в "стенку", а с добивания мяч был запущен на трибуны.
  • Желтая карточка
    7'
    Опасный штрафной удар гости заработали рядом с линией штрафной площади, левее центральной оси, где Шелви срубил в подкате Куцку. Жёлтую карточку получил нарушитель.
  • 6'
    "Шершни" стараются сейчас успокоить игру, пасуясь поперёк поля.
  • 5'
    После подачи с левого фланга Вуд пытался головой пробить по воротам, но слишком слабо получилось, так как он едва дотягивался к игровому снаряду.
  • Угловой
    4'
    Угловой с левого фланга теперь подали хозяева поля, но защитники "Уотфорда" теперь были на выходе.
  • 3'
    Шелви с подбора пробивал по воротам, но не лёг ему мяч нормально на ногу, из-за чего улетел над воротами.
  • Фол, нарушение
    2'
    Штрафной удар на левом фланге атаки сразу заработали "сороки". Со стандарта следовала подача к линии вратарской площади, но там кулаками сыграл на выходе Фостер.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ньюкасл 1:1 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Уотфорд

Исход игры
Ньюкасл
71.5% (103)
Ничья
20.1% (29)
Уотфорд
8.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
58.99% (82)
Нет
41.01% (57)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
33.3% (48)
1:0 Ньюкасл
30.6% (44)
1:1 Ничья
14.6% (21)
2:0 Ньюкасл
4.9% (7)
1:2 Уотфорд
4.2% (6)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:1 Уотфорд
3.5% (5)
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