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Самир в глубине поля откровенно руками задерживал соперника, за что получил жёлтую карточку.

Педро в контратаке с левого фланга смещался в центр и наносил удар из-за пределов штрафной площади, но он был блокирован защитниками.

Угловой с левого фланга подали уотфордцы, однако мяч полетел во вратарскую площадь, где по-хозяйски мяч забрал Дубравка.

Матч окончен! "Ньюкасл" и "Уотфорд" не смогли выявить сильнейшего - боевая ничья 1:1.

90' 4 минуты компенсировано.

89' Клаудио Раньери очень бурно отпраздновал забитый гол. Ничья в этом матче, конечно, будет на руку "шершням", которые останутся в таком случае за пределами зоны вылета.

88' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Жоао Педро!!!

Фемения сумел с правого фланга в новой попытке выполнить шикарный навес в центр штрафной площади, и Педро головой пробил точно под левую штангу.

87' Вторая замена в составе "Ньюкасла": вместо Аллана Сен-Максимена, которого болельщики на трибунах проводили овацией, на поле вышел Мигель Альмирон.

86' Торопятся "шершни" при построении своих атак в эти минуты, что провоцирует больше ошибок. Хотя и усталость, конечно, сказывается.

85' Последняя замена в составе "Уотфорда": вместо Эммануэля Денниса на поле вышел Хуан Эрнандес.

84' Против Кинга, как мне показалось, нарушили правила "сороки" в глубине поля, однако на этот раз свисток судьи промолчал.

83' Шелви с дальней дистанции плотно палил по воротам гостей, и получилось достаточно опасно, но мяч всё-таки мимо верхнего угла пролетел.

82' Сен-Максимен снова по левому флангу промчался, и пытался войти в штрафную площадку, но Фемению ему на дриблинге пройти не удалось.

81' Угловой на правом фланге заработали "шершни". Но подача на ближнюю штангу снова была отбита защитниками "сорок".

80' Сен-Максимен в контратаке протащил мяч на левый край штрафной площади соперника, но его прострельная передача в центр была блокирована.

79' Самиру уже сводит ногу судорога от усталости. Возможно, на последних минутах именно его снимет с игры Раньери, если будет требоваться идти ва-банк.

78' Вторая замена в составе "Уотфорда": вместо Юрая Куцки на поле вышел Том Клеверли.

77' 11:14 - статистика по ударам в створ ворот к этой минуте. По ударам в створ ворот - 1:4. "Ньюкасл" пока что в атаке эффективней.

76' Первая замена в составе "Ньюкасла": вместо Райана Фрейзера на поле вышел Джейкоб Мёрфи.

75' Кинг на левом краю атаки пытался обработать мяч, но подыграл себе рукой, что не ушло из внимания главного судьи.

74' Фемения подключился к атаке гостей по правому флангу, откуда снова пытался выполнить навес в центр, но опять невысоко поднял мяч над землёй, и ближайший защитник мяч выбил.

73' Со стандарта следовала подача в штрафную площадь "Ньюкасла", но защитники "сорок" сейчас сработали более чем уверенно у своих владений.

72' Регулярно начали не успевать "сороки" за своими соперниками, и сейчас Дамметт получил жёлтую карточку за грубый фол против Денниса в грубине поля.

71' Угловой на правом фланге заработали уотфордцы. Фемения выполнил невысокую подачу, но мяч был отбит хозяевами. С подбора пробивал Каембе, но мяч у него улетел левее цели.

69' ОПАСНО! В быстрой атаке по центральной оси "Уотфорда" прошла передача в штрафную площадку на Сиссоко, который с десяти метров пробивал без помех, но послал мяч рядом с левой "девяткой".

68' Первая замена в составе "Уотфорда": вместо антигероя матча Джереми Нгакиа на поле вышел Кико Фемения.

67' Мышечные проблемы возникли у Жоэлингтона. Возможно, потребуется ему замена в ближайшее время.

66' После диагональной подачи с левого фланга Педро головой пробивал, но слабо получилось, и Дубравка намертво мяч забрал.

65' Сен-Максимен врывался сейчас с правого фланга в штрафную площадку гостей, но на этот раз соперники ему не позволили выйти на ударную позицию.

64' Реагируют тут же хозяева поля на острые моменты у своих ворот, сразу пытаясь сбивать ритм встречи, пасуясь поперёк поля на своей половине.

63' ОПАСНО! Кинг вырывался с левого края под острым углом на рандеву с Дубравкой, но не удалось ему пробить словацкого вратаря.

62' Провели, наконец, контратаку гости, которую завершал Жоао Педро ударом из-под себя с левого края штрафной площади - Дубравка пойма несложный мяч.

61' Отобрали мяч на чужой половине поля "сороки", но зафиксирован фол со стороны Жоэлингтона, который очень недоволен.

60' "Уотфорд", между прочим, рискует потерпеть уже своё восьмое поражение кряду. Ужасная серия, которая может отправить команду Раньери в зону вылета.

59' Пасуются пока только на своей половине поля "шершни", которым сложно даже среднюю линию поля преодолеть.

57' Заведены и болельщики "Ньюкасла" на трибунах, которые гонят своих любимцев вперёд, чтобы забить второй гол для дальнейшего спокойствия.

56' Фрейзер протащил мяч по правому флангу, откуда выполнял навес в штрафную площадку, но высоковато был послан мяч, и Вуд не имел шансов добраться к снаряду.

55' Фрейзер теперь получил жёлтую карточку, сорвав возможную быструю контратаку "Уотфорда".

55' "Ньюкасл" агрессивно играет в атаку после забитого гола. Не намерены пока что хозяева поля перестраиваться на оборонительную тактику.

54' Клаудио Раньери старается внешне излучать спокойствие, но внутри вряд ли он спокоен. В случае проигрыша здесь итальянец может потерять работу.

53' Медицинская помощь оказывается Мен-Максимену, который поднялся в вертикальное положение, но пока что сильно прихрамывает.

52' Сиссоко получил жёлтую карточку за грубый фол против Сен-Максимена. Таким образом "шершни" отомстили автору забитого гола.

50' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Аллан Сен-Максимен!!!

Нгакиа грубо ошибся на правом фланге обороны, его обокрал Сен-Максимен, сместился в штрафную площадку, где ушёл от другого защитника, после чего на силу выстрелил под ближнюю штангу.

49' Камара в середине поля грубовато нарушил правила против Фрейзера, задев того ногой по голове.

48' В спокойном темпе возобновилась игра - никто не торопится форсировать события на поле.

47' Обошлось без замен в перерыве матча. Никто из игры откровенно не выпадал, да и травм, на счастье, никто не имеет.