Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Стад де Мустуар
18' Желтая карточкаДилросун Джавайро
45' Желтая карточкаАбергель Лоран
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
28
Уден
Реми
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
33 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Лорьян
Бордо
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
28 матчей
17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.36
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.18
|Монкондю Томас
|2
|0.18
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.09
|Лапорт Жульен
|1
|0.09
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|4
|0.36
|Онана Жан
|2
|0.18
|Уден Реми
|1
|0.09
|Мангаш Рикарду
|1
|0.09
|Мешер Андре
|1
|0.09
|Калу Самуэль
|1
|0.09
|Пембеле Тимоте
|1
|0.09
|Мара Секу
|1
|0.09
|Адли Ясин
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|0
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Эрго Жером
|1
|1
|Монкондю Томас
|2
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|Кватенг Энок
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Франсержио Родригес
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
2
13
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
2
15%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
20%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
4
33%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
7%
2
10%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
8
38%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0
Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0 Лорьян - Бордо 4:1
Бордо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3
Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1 Бордо - Монако 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 13
|15
|11.
|Лилль
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|12.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Реймс
|1:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 21
|9
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|7.
|Ланс
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|14.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Реймс
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Бордо
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|11.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Труа
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Метц
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Бордо
Исход игры
Лорьян
51.8% (72)
Ничья
32.4% (45)
Бордо
15.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
68.12% (94)
Нет
31.88% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (43)
2:1 Лорьян
23.7% (33)
1:0 Лорьян
23.7% (33)
1:2 Бордо
10.8% (15)
0:1 Бордо
2.2% (3)
2:0 Лорьян
2.2% (3)
1:3 Бордо
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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