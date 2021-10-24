Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Абергель Лоран получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Моффи Теремас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Моффи Теремас из команды Лорьян попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Бенуа Костиль все равно смог отбить мяч.

39' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

37' Матч остановлен

34' Дилросун Джавайро нанес удар, мяч был парирован, но Поль Нарди не удержал его в руках.

34' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Дилросун Джавайро пробует нанести удар издали, но Поль Нарди держит все под контролем

33' Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Бордо выполняет удар от ворот.

28' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Уден Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Опасность! Адли Ясин из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

21' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Косельни Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Дилросун Джавайро получил желтую карточку от судьи

18' Бордо выполняет удар от ворот.

18' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Бордо выполняет удар от ворот.

13' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Опасность! Уден Реми из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

8' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

6' Идет дождь, трудные условия для игроков.

6' Буасгар Кентен бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

5' Удар от ворот произведет Бордо

3' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре