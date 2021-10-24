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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:0
Перерыв

Стадион:
Бордо
0'
18' Желтая карточка
Дилросун Джавайро
45' Желтая карточка
Абергель Лоран
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
11
Буасгар
Кентен
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
7
Диарра
Стефан
13
Моффи
Теремас
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
2
Грегерсен
Стиан
6
Косельни
Лоран
12
Мангаш
Рикарду
5
Отавио
II
21
Дилросун
Джавайро
19
Адли
Ясин
8
Онана
Жан
29
Элис
Альберт
28
Уден
Реми
Лорьян
5-3-2
Бордо
4-1-3-2

Ход матча

18'
 
Дилросун Джавайро
45'
Абергель Лоран
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Лорьян
Бордо

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

28 матчей

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:1
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
1:1
К
2:1
Л1
2:1
ТМК
1:3
Л1
3:0
КЛ
2:0
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
3:2
Л1
3:3
Л1
1:1
Л1
0:4
ММ(
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
КЛ
1:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
1:2
ТМС
0:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.36
Моффи Теремас 2 (1) 0.18
Монкондю Томас 2 0.18
Ле Гофф Венсан 1 0.09
Лапорт Жульен 1 0.09
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 4 0.36
Онана Жан 2 0.18
Уден Реми 1 0.09
Мангаш Рикарду 1 0.09
Мешер Андре 1 0.09
Калу Самуэль 1 0.09
Пембеле Тимоте 1 0.09
Мара Секу 1 0.09
Адли Ясин 0 0
Косельни Лоран 0 0
Дилросун Джавайро 0 0
Башич Тома 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Эрго Жером 1 1
Монкондю Томас 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Силва Игор 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 3 0
Кватенг Энок 3 0
Отавио II 3 0
Онана Жан 2 0
Косельни Лоран 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Костиль Бенуа 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

2
13
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
2
15%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90

Забито

10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
20%
2
17%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
7%
2
10%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
8
38%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0
Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0 Лорьян - Бордо 4:1
Бордо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3
Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1 Бордо - Монако 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс 2:1 Заявка 11 6 3 2 18 - 12 21
3. Ницца Заявка 10 6 2 2 21 - 7 19
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
5. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
6. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
7. Ренн 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 9 16
8. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
9. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
10. Лорьян 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 13 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Реймс 1:1 Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
16. Труа 1:1 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
17. Бордо 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 21 9
18. Метц 1:2 Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4. Ренн 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Лорьян 0:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
7. Ланс 2:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Ницца Заявка 5 3 2 0 12 - 5 10
9. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
10. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
11. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
12. Страсбург 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
14. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Реймс 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Труа 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц 1:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Реймс 1:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Бордо 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9. Ренн 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
11. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Труа 1:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Страсбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц 1:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Лорьян 0:0 Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Прогнозы 139
Лорьян 51.8% (72)
X 32.4% (45)
Бордо 15.8% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Бордо
2.40
3.55
4.17
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Лорьян 0:0 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Бордо

Исход игры
Лорьян
51.8% (72)
Ничья
32.4% (45)
Бордо
15.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
68.12% (94)
Нет
31.88% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (43)
2:1 Лорьян
23.7% (33)
1:0 Лорьян
23.7% (33)
1:2 Бордо
10.8% (15)
0:1 Бордо
2.2% (3)
2:0 Лорьян
2.2% (3)
1:3 Бордо
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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