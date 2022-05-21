Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

47' Команда Анже имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Г О О О О О Л - Мангани Тома из команды Анже забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Йонас Омлин прыгнул не в ту сторону.

44' Ойонго Амбруаз получает желтую карточку за игру рукой

44' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Анже выполняет удар от ворот.

41' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Монпелье выполняет удар от ворот.

38' Удар от ворот произведет Анже

38' Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Бени Макуана из команды Монпелье получает желтую после опасной игры.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Мангани Тома пробил со штрафного прямо в стенку

26' Удар от ворот произведет Анже

26' Фюльжени Анжело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Мандреа Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ромен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Монпелье

22' Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали

22' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Хорошую попытку сделал Баокен Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Монпелье

16' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Фюльжени Анжело пробил чуть мимо штанги!

16' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

15' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Анже выполняет удар от ворот.

13' Молле Флоран из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Анже выполняет удар от ворот.

10' Игрок Жермен Валер из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Перейра-Лаже Матиаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Сантиметры! Удар с лета нанес Бенталеб Набиль , но попал в штангу!

8' Думбия Сулейман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Фюльжени Анжело из команды Анже пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

8' Отличные скиллы показывает Фюльжени Анжело , обводя своих соперников

7' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бени Макуана из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...

4' Бени Макуана из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...

4' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Думбия Сулейман из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

3' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля