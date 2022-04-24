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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
1:0
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
36' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль
40' Желтая карточка
Перрен Люка
60' Желтая карточка
Ботман Свен
71' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
71' Желтая карточка
Джику Александр
1:0
87' Гол
Челик Зеки
90'+5

Ход матча

36'
Гудмундссон Габриэль
 
40'
 
Перрен Люка
60'
Ботман Свен
 
64'
Гомес Анхель
Жегрова Эдон
 
70'
 
Сиссоко Ибраима
Прчич Саньин
70'
 
Диалло Хабиб
Гамейро Кевин
71'
 
Гильберт Фредерик
71'
 
Джику Александр
73'
Онана Амаду
Андре Бенжамин
 
83'
 
Ле Маршан Максим
Джику Александр
87'
Челик Зеки
1:0
89'
 
Сахи Дион
Перрен Люка

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Лилль 57.9% (62)
X 34.6% (37)
Страсбург 7.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
5
Гудмундссон
Габриэль
23
Жегрова
Эдон
21
Андре
Бенжамин
10
Саншеш
Ренату
22
Веа
Тимоти
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
Лилль
4-4-2
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Лилль
Страсбург

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
К
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.38
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.15
Ботман Свен 3 0.09
Шека 3 0.09
Саншеш Ренату 2 0.06
Челик Зеки 2 0.06
Андре Бенжамин 2 0.06
Жегрова Эдон 2 0.06
Лихаджи Исаак 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Гомес Анхель 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 12 (3) 0.35
Диалло Хабиб 11 (2) 0.32
Гамейро Кевин 9 (1) 0.26
Томассон Адриен 7 0.21
Сиссоко Ибраима 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Льенар Димитри 2 0.06
Уорис Маджид 2 0.06
Аолу Жан-Эде 1 0.03
Ле Маршан Максим 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Джику Александр 1 0.03
Перрен Люка 1 0.03
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 9 1
Шека 10 0
Йилмаз Бурак 9 0
Челик Зеки 9 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 5 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Фонте Жозе 3 0
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Ботман Свен 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Веа Тимоти 1 1
Бамба Джонатан 2 0
Гомес Анхель 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 9 1
Ажорк Людовик 5 1
Льенар Димитри 5 0
Сиссоко Ибраима 5 0
Перрен Люка 5 0
Ле Маршан Максим 4 0
Гильберт Фредерик 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Каси Антони 4 0
Томассон Адриен 2 1
Прчич Саньин 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
22
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
17%
1
5%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
3
17%
5
23%
76-90

Пропущено

20
21
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
25%
4
19%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
6
30%
3
14%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
7
33%
76-90

Забито

23
30
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
4
17%
2
7%
1-15
3
13%
7
23%
16-30
7
30%
5
17%
31-45
2
9%
1
3%
46-60
2
9%
7
23%
61-75
5
22%
8
27%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
6
30%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
7
35%
3
18%
76-90

Забито

41
52
26 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
7
17%
3
6%
1-15
7
17%
11
21%
16-30
12
29%
29%
8
15%
31-45
4
10%
6
12%
46-60
3
7%
11
21%
61-75
8
20%
13
25%
76-90

Пропущено

40
38
21 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
6
15%
6
16%
1-15
3
8%
9
24%
16-30
12
30%
6
16%
31-45
2
5%
5
13%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
10
25%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0
Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0
Страсбург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0
Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 24 6 4 76 - 31 78
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Монако Заявка 34 17 8 9 55 - 35 59
4. Ренн Заявка 34 18 5 11 75 - 36 59
5. Ницца Заявка 34 17 7 10 44 - 29 57
6. Страсбург Заявка 34 15 11 8 55 - 36 56
7. Ланс Заявка 34 15 9 10 53 - 42 54
8. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
9. Лилль Заявка 34 13 12 9 42 - 40 51
10. Нант Заявка 34 14 8 12 48 - 41 50
11. Брест Заявка 34 12 9 13 43 - 48 45
12. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 34 8 11 15 38 - 51 35
15. Лорьян Заявка 34 8 10 16 33 - 57 34
16. Клермон Заявка 34 8 9 17 35 - 63 33
17. Труа Заявка 34 8 9 17 30 - 47 33
18. Сент-Этьен Заявка 34 7 10 17 38 - 68 31
19. Бордо Заявка 34 5 12 17 47 - 84 27
20. Мец Заявка 34 4 12 18 29 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 17 12 1 4 46 - 13 37
3. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
9. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 17 2 9 6 21 - 29 15
16. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Лилль 57.9% (62)
X 34.6% (37)
Страсбург 7.5% (8)
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Прогнозы на матч Лилль 1:0 Страсбург

Исход игры
Лилль
57.9% (62)
Ничья
34.6% (37)
Страсбург
7.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.58% (37)
Меньше
64.42% (67)
Обе команды забьют
Да
68.27% (71)
Нет
31.73% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (34)
2:1 Лилль
26.2% (28)
1:0 Лилль
16.8% (18)
2:0 Лилль
10.3% (11)
1:2 Страсбург
3.7% (4)
0:1 Страсбург
3.7% (4)
3:1 Лилль
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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