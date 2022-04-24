Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Лео Жардим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сиссоко Ибраима наказан за толчок Амаду Онана

91' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Тактическая замена. Люка Перрен уходит с поля и его заменяет Дион Сахи

87' Г О О О О Л - Челик Зеки забивает ударом с левой ноги!

87' Плохо сыграл Ньямси Жерзино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Амаду Онана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

82' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

80' So close! Удар головой нанес Джику Александр но мяч выбили с ленточки!

80' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Веа Тимоти получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Веа Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Лео Жардим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Матч возобновлен

76' Рефери не любит споров - именно за это Jocelyn Gourvennec сейчас получил желтую

75' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

75' Саншеш Ренату выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Томассон Адриен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

75' Плохо сыграл Гудмундссон Габриэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Амаду Онана задерживает мяч рукой

74' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Тактическая замена. Андре Бенжамин уходит с поля и его заменяет Амаду Онана

72' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Джику Александр получил желтую карточку от судьи

71' Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи

70' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Страсбург выполняет удар от ворот.

67' Ботман Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Гудмундссон Габриэль пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

66' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Страсбург выполняет удар от ворот.

65' Гомес Анхель не смог попасть в створ ударом издали

65' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лео Жардим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Люка Перрен из команды Страсбург в офсайде

61' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ботман Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Страсбург выполняет удар от ворот.

59' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Гамейро Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Лео не удержал его в руках.

58' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Томассон Адриен из команды Страсбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

57' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Прчич Саньин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Страсбург

53' Йилмаз Бурак не смог попасть в створ ударом издали

53' Отличные скиллы показывает Веа Тимоти , обводя своих соперников

52' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

52' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Удар от ворот произведет Лилль

49' ШТАНГА! Пробил головой Гамейро Кевин прямо в каркас ворот!

48' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля