Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
36' Желтая карточкаГудмундссон Габриэль
40' Желтая карточкаПеррен Люка
60' Желтая карточкаБотман Свен
71' Желтая карточкаГильберт Фредерик
71' Желтая карточкаДжику Александр
1:0
87' ГолЧелик Зеки
Ход матча
40'
60'
71'
87'
1:0
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
30
Лео
Жардим
23
Жегрова
Эдон
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
33 Leny Yoro
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Диарра ХабибПолузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Страсбург
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|13 (2)
|0.38
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.15
|Ботман Свен
|3
|0.09
|Шека
|3
|0.09
|Саншеш Ренату
|2
|0.06
|Челик Зеки
|2
|0.06
|Андре Бенжамин
|2
|0.06
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|Лихаджи Исаак
|1
|0.03
|Бамба Джонатан
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Джало Тьягу
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
|Гомес Анхель
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|12 (3)
|0.35
|Диалло Хабиб
|11 (2)
|0.32
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.26
|Томассон Адриен
|7
|0.21
|Сиссоко Ибраима
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Льенар Димитри
|2
|0.06
|Уорис Маджид
|2
|0.06
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.03
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Джику Александр
|1
|0.03
|Перрен Люка
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|9
|1
|Шека
|10
|0
|Йилмаз Бурак
|9
|0
|Челик Зеки
|9
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Саншеш Ренату
|5
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Фонте Жозе
|3
|0
|Грбич Иво
|3
|0
|Языджи Юсуф
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Ботман Свен
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Веа Тимоти
|1
|1
|Бамба Джонатан
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|9
|1
|Ажорк Людовик
|5
|1
|Льенар Димитри
|5
|0
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Перрен Люка
|5
|0
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Прчич Саньин
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
22
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
17%
1
5%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
3
17%
5
23%
76-90
Пропущено
20
21
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
25%
4
19%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
6
30%
3
14%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
7
33%
76-90
Забито
23
30
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
4
17%
2
7%
1-15
3
13%
7
23%
16-30
7
30%
5
17%
31-45
2
9%
1
3%
46-60
2
9%
7
23%
61-75
5
22%
8
27%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
6
30%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
7
35%
3
18%
76-90
Забито
41
52
26 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
7
17%
3
6%
1-15
7
17%
11
21%
16-30
12
29%
29%
8
15%
31-45
4
10%
6
12%
46-60
3
7%
11
21%
61-75
8
20%
13
25%
76-90
Пропущено
40
38
21 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
6
15%
6
16%
1-15
3
8%
9
24%
16-30
12
30%
6
16%
31-45
2
5%
5
13%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
10
25%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0
Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0
Страсбург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0
Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|76 - 31
|78
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|55 - 35
|59
|4.
|Ренн
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|75 - 36
|59
|5.
|Ницца
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|44 - 29
|57
|6.
|Страсбург
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|55 - 36
|56
|7.
|Ланс
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 42
|54
|8.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 40
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 41
|50
|11.
|Брест
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|45
|12.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 51
|35
|15.
|Лорьян
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|33 - 57
|34
|16.
|Клермон
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|35 - 63
|33
|17.
|Труа
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|30 - 47
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|38 - 68
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|47 - 84
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|29 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|46 - 13
|37
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|4.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|9.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|21 - 29
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Прогнозы на матч Лилль 1:0 Страсбург
Исход игры
Лилль
57.9% (62)
Ничья
34.6% (37)
Страсбург
7.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.58% (37)
Меньше
64.42% (67)
Обе команды забьют
Да
68.27% (71)
Нет
31.73% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (34)
2:1 Лилль
26.2% (28)
1:0 Лилль
16.8% (18)
2:0 Лилль
10.3% (11)
1:2 Страсбург
3.7% (4)
0:1 Страсбург
3.7% (4)
3:1 Лилль
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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