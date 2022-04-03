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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
1:2
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
7' Желтая карточка
Сатриано Мартин
31' Желтая карточка
Эрей Кристоф
32' Желтая карточка
Мавидиди Стефи
33' Желтая карточка
Сахо Мамаду
66' Желтая карточка
Шардонне Брендан
0:1
69' Гол
Сатриано Мартин
0:2
79' Гол
Онора Франк
90' Желтая карточка
Брассье Лилиан
1:2
90' Пенальти
Саванье Тежи
90'+5

Ход матча

7'
 
Сатриано Мартин
31'
 
Эрей Кристоф
32'
Мавидиди Стефи
 
33'
Сахо Мамаду
 
64'
Леруа Лео
Шотар Жорис
 
66'
 
Шардонне Брендан
69'
0:1
Сатриано Мартин
(Дель Кастильо Ромен)
73'
Вахи Элю
Молле Флоран
 
79'
0:2
Онора Франк
83'
Джоаккини Николас
Самбья Саломон
 
83'
Делайе Саша
Жермен Валер
 
84'
Макуана Бени
Мавидиди Стефи
 
84'
 
Мунье Стив
Сатриано Мартин
90'
 
Агум Люсьен
Дель Кастильо Ромен
90'
 
Брассье Лилиан
90'
Саванье Тежи
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 103
Монпелье 84.5% (87)
X 12.6% (13)
Брест 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
14
Эстев
Максим
3
Сахо
Мамаду
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
22
Фоссурье
Жюльен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
25
Дель
Кастильо
Ромен
11
Сатриано
Мартин
9
Онора
Франк
Монпелье
4-2-3-1
Брест
4-4-2

История личных встреч

Монпелье
Брест

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:4
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.27
Вахи Элю 8 0.27
Саванье Тежи 7 (2) 0.23
Молле Флоран 6 0.2
Лаборд Гаэтан 5 (1) 0.17
Жермен Валер 4 0.13
Делор Анди 3 0.1
Коцца Николя 2 0.07
Ристич Михайло 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Шотар Жорис 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 10 0.33
Февр Ромен 7 (5) 0.23
Мунье Стив 6 (1) 0.2
Ле Дуарон Жереми 5 0.17
Сатриано Мартин 4 0.13
Кардона Ирвин 3 0.1
Шардонне Брендан 2 0.07
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 2
Ферри Жордан 9 1
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Ристич Михайло 3 1
Мавидиди Стефи 4 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Сахо Мамаду 3 0
Макуана Бени 3 0
Коцца Николя 1 1
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Ойонго Амбруаз 2 0
Эстев Максим 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 1
Агум Люсьен 6 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Эрей Кристоф 4 0
Маньетти Уго 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Мунье Стив 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Белькебла Арис 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
4
16%
1
5%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
5
20%
6
32%
46-60
4
16%
4
21%
61-75
4
16%
3
16%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
2
10%
2
10%
1-15
5
25%
5
25%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
20%
3
15%
61-75
6
30%
4
20%
76-90

Забито

19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
4
21%
3
15%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Пропущено

22
23
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
18%
4
17%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
9
41%
7
30%
76-90

Забито

44
39
23 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
8
18%
4
10%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
10
23%
6
15%
31-45
9
20%
7
18%
46-60
4
9%
10
26%
61-75
8
18%
9
23%
76-90

Пропущено

42
43
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 26
6
14%
6
14%
1-15
8
19%
7
16%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
2
5%
4
9%
46-60
7
17%
8
19%
61-75
15
36%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4
Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1
Брест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1
Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион 1:0 Заявка 30 12 10 8 41 - 37 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже 0:1 Заявка 30 8 8 14 32 - 42 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 30 6 9 15 31 - 55 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион 1:0 Заявка 16 8 5 3 26 - 18 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже 0:1 Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
15. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
16. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион 1:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже 0:1 Заявка 15 2 7 6 16 - 24 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 103
Монпелье 84.5% (87)
X 12.6% (13)
Брест 2.9% (3)
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Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Брест

Исход игры
Монпелье
84.5% (87)
Ничья
12.6% (13)
Брест
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.1% (46)
Меньше
54.9% (56)
Обе команды забьют
Да
56.86% (58)
Нет
43.14% (44)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
41.7% (43)
1:0 Монпелье
31.1% (32)
1:1 Ничья
11.7% (12)
2:0 Монпелье
8.7% (9)
3:2 Монпелье
1.9% (2)
0:1 Брест
1.9% (2)
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