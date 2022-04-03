Второй тайм

95' Онора Франк из команды Брест сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Монпелье владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марко Бизот прыгнул не в ту сторону.

93' Вахи Элю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Матч возобновлен

92' Брассье Лилиан получил желтую карточку от судьи

91' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Брест

88' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Тактическая замена. Мавидиди Стефи уходит с поля и его заменяет Бени Макуана

83' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Брест

81' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

79' Г О О О О Л - Онора Франк первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

79' Онора Франк нанес удар, мяч был парирован, но Йонас Омлин не удержал его в руках.

78' Хорошую попытку сделал Белькебла Арис . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Игрок Фоссурье Жюльен из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

77' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Брест

76' ШАНС! Жермен Валер нанес удар с лета, но не попал по воротам!

76' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Брест

75' Саванье Тежи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

71' Брассье Лилиан из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Г О О О О Л - Сатриано Мартин забивает с правой ноги!

69' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' После штрафного удара,который нанес Молле Флоран мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

68' Матч возобновлен

67' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Шардонне Брендан получил желтую карточку от судьи

66' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игрок Молле Флоран из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Фоссурье Жюльен из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' Леруа Лео пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

64' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Шотар Жорис получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Шотар Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Монпелье выполняет удар от ворот.

51' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Белькебла Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Онора Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фоссурье Жюльен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Брассье Лилиан из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Онора Франк из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.