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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
2:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
1:0
32' Гол
Манетси Маршал
1:1
57' Гол
Саншеш Ренату
76' Желтая карточка
Лопи Дион
89' Желтая карточка
Челик Зеки
2:1
90' Гол
Абдельамид Юнис
90'+5

Ход матча

32'
Манетси Маршал
1:0
57'
1:1
Саншеш Ренату
(Гомес Анхель)
57'
 
Дэвид Джонатан
Гомес Анхель
66'
Фокет Томас
Бузи Максим
 
66'
Лопи Дион
Каюсте Йенс
 
66'
Мбюкю Натанаэль
Кеббаль Илан
 
71'
Локо Банзузи
Манетси Маршал
 
76'
Лопи Дион
 
80'
Туре Эль Билал
Зенели Арбер
 
81'
 
Лихаджи Исаак
Жегрова Эдон
87'
 
Гудмундссон Габриэль
Онана Амаду
89'
 
Челик Зеки
90'
Абдельамид Юнис
(Локо Банзузи)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 5 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 13 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 41 Владение мячом, %

Владение мячом

1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
3
Конан
Гислен
8
Каюсте
Йенс
20
Кеббаль
Илан
10
Зенели
Арбер
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
21
Андре
Бенжамин
29
Брадарич
Домагой
23
Жегрова
Эдон
24
Онана
Амаду
10
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
20
Гомес
Анхель
22
Веа
Тимоти
Реймс
3-4-1-2
Лилль
4-4-1-1

История личных встреч

Реймс
Лилль

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
ТМК
4:2
ТМК
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.27
Фас Ваут 4 0.12
Манетси Маршал 4 0.12
Флипс Алексис 2 (1) 0.06
Мбюкю Натанаэль 2 0.06
Абдельамид Юнис 2 0.06
Кассама Морету 2 0.06
Каюсте Йенс 2 (1) 0.06
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Туре Эль Билал 1 (1) 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Бузи Максим 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Бериша Валон 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.39
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.15
Ботман Свен 3 0.09
Шека 3 0.09
Саншеш Ренату 2 0.06
Андре Бенжамин 2 0.06
Жегрова Эдон 2 0.06
Лихаджи Исаак 1 0.03
Челик Зеки 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Гомес Анхель 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Матусива Азор 6 1
Манетси Маршал 7 0
Абдельамид Юнис 5 1
Фокет Томас 5 0
Лопи Дион 4 0
Бузи Максим 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Райкович Предраг 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 9 1
Шека 10 0
Йилмаз Бурак 9 0
Челик Зеки 9 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 5 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Фонте Жозе 3 0
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Веа Тимоти 1 1
Бамба Джонатан 2 0
Гомес Анхель 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Ботман Свен 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
23
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
3
14%
4
17%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
7
30%
31-45
5
23%
2
9%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
8
36%
5
22%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
6
35%
6
30%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
6
35%
4
20%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
2
14%
3
17%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
2
14%
3
17%
76-90

Пропущено

19
20
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
1
5%
5
25%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
21%
6
30%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
26%
3
15%
61-75
6
32%
3
15%
76-90

Забито

36
41
13 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 20
11 Не забивали 7
5
14%
7
17%
1-15
5
14%
7
17%
16-30
3
8%
12
29%
29%
31-45
6
17%
4
10%
46-60
7
19%
3
7%
61-75
10
28%
8
20%
76-90

Пропущено

36
40
14 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 23
2
6%
6
15%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
10
28%
12
30%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
11
31%
7
18%
61-75
6
17%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0
Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2
Лилль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1
Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион Заявка 33 13 11 9 51 - 43 50
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 33 12 6 15 44 - 46 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Метц Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 16 5 2 9 19 - 26 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Реймс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Реймс: 36%, Лилль: 64%.
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Лилль контролирует мяч.
  • 44'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 44'
    Бамба Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 44'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Брадарич Домагой из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Веа Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Жегрова Эдон из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Жегрова Эдон из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Лилль контролирует мяч.
  • Офсайд
    41'
    Илан Кеббал из команды Реймс в офсайде
  • 41'
    Реймс контролирует мяч.
  • 41'
    Гомес Анхель из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 41'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Реймс: 38%, Лилль: 62%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья свистит. Гравильон Эндрю атаковал сзади соперника. Это Бамба Джонатан заработал своей команде штрафной
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Лилль контролирует мяч.
  • 39'
    Реймс контролирует мяч.
  • 39'
    Саншеш Ренату бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
  • Фол, нарушение
    38'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Бамба Джонатан пострадал.
  • 38'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 37'
    Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Гомес Анхель из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 38%, Лилль: 62%.
  • 35'
    Брадарич Домагой из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Лилль контролирует мяч.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Манетси Маршал нанес удар головой, но Лео спокойно отбил мяч.
  • 34'
    Бузи Максим из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 34'
    Каюсте Йенс из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Реймс начинает контратаку
  • 34'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Жегрова Эдон из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Лилль контролирует мяч.
  • 33'
    Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Манетси Маршал первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 32'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 32'
    Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 38%, Лилль: 62%.
  • 30'
    Игрок Жегрова Эдон из команды Лилль выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.
  • 30'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Амаду Онана из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гравильон Эндрю
  • 30'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 30'
    Лилль контролирует мяч.
  • 29'
    Илан Кеббал из команды Реймс пасует в штрафную, но Лео Жардим выходит и ловит мяч.
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Конан Гислен из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Реймс контролирует мяч.
  • 28'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Гомес Анхель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 28'
    Жегрова Эдон из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 28'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 27'
    Андре Бенжамин из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Гомес Анхель из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Лилль контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 39%, Лилль: 61%.
  • 25'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Бамба Джонатан из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Лилль контролирует мяч.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Лилль контролирует мяч.
  • 24'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Амаду Онана
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лилль контролирует мяч.
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Амаду Онана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 22'
    Гомес Анхель наказан за толчок Илан Кеббал
  • 21'
    Брадарич Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 39%, Лилль: 61%.
  • 20'
    Опасность предотвращена - Амаду Онана из команды Лилль вступил в отбор удачно
  • 20'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зенели Арбер и Илан Кеббал из команды Реймс.
  • Фол, нарушение
    20'
    Саншеш Ренату наказан за толчок Илан Кеббал
  • 20'
    Реймс контролирует мяч.
  • 19'
    Лилль контролирует мяч.
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 18'
    Жегрова Эдон не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    18'
    Зенели Арбер из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Андре Бенжамин.
  • 18'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Лилль контролирует мяч.
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Гомес Анхель из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 16'
    Челик Зеки из команды Лилль делает заброс на партнера по команде.
  • 16'
    Жегрова Эдон из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 39%, Лилль: 61%.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    14'
    Жегрова Эдон из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Фас Ваут пострадал.
  • 14'
    Амаду Онана из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Лилль начинает контратаку
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Зенели Арбер из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Отличный пас сделал Брадарич Домагой из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 13'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жегрова Эдон
  • 12'
    Матусива Азор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Бузи Максим из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Реймс контролирует мяч.
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 34%, Лилль: 66%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Саншеш Ренату
  • 10'
    Лилль контролирует мяч.
  • 9'
    Реймс контролирует мяч.
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    8'
    Веа Тимоти из команды Лилль в офсайде
  • 8'
    Лилль начинает контратаку
  • 8'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Каюсте Йенс из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 7'
    Лилль контролирует мяч.
  • 6'
    Реймс контролирует мяч.
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 29%, Лилль: 71%.
  • 5'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Брадарич Домагой из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 5'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Зенели Арбер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 2'
    Зенели Арбер из команды Реймс направляет мяч в штрафную площадку, но Лео Жардим выбегает и ловит мяч
  • 2'
    Реймс начинает контратаку
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • Офсайд
    1'
    Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Амаду Онана из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реймс 2:1 Лилль онлайн

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