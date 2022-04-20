Франция: Лига 1 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
1:0
32' ГолМанетси Маршал
1:1
57' ГолСаншеш Ренату
76' Желтая карточкаЛопи Дион
89' Желтая карточкаЧелик Зеки
2:1
90' ГолАбдельамид Юнис
Ход матча
32'
1:0
57'
1:1
66'
76'
89'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы
-
3 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
5 Угловые
-
2 Офсайды
-
13 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
41 Владение мячом, %
Владение мячом
2
Фас
Ваут
20
Кеббаль
Илан
10
Зенели
Арбер
30
Лео
Жардим
23
Жегрова
Эдон
24
Онана
Амаду
20
Гомес
Анхель
22
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланНападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Leny Yoro
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реймс
Лилль
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.27
|Фас Ваут
|4
|0.12
|Манетси Маршал
|4
|0.12
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.06
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.06
|Абдельамид Юнис
|2
|0.06
|Кассама Морету
|2
|0.06
|Каюсте Йенс
|2 (1)
|0.06
|Кеббаль Илан
|1
|0.03
|Конан Гислен
|1
|0.03
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Локо Банзузи
|1
|0.03
|Фокет Томас
|1
|0.03
|Бузи Максим
|1
|0.03
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Бериша Валон
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|13 (2)
|0.39
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.15
|Ботман Свен
|3
|0.09
|Шека
|3
|0.09
|Саншеш Ренату
|2
|0.06
|Андре Бенжамин
|2
|0.06
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|Лихаджи Исаак
|1
|0.03
|Челик Зеки
|1
|0.03
|Бамба Джонатан
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Джало Тьягу
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
|Гомес Анхель
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Матусива Азор
|6
|1
|Манетси Маршал
|7
|0
|Абдельамид Юнис
|5
|1
|Фокет Томас
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|9
|1
|Шека
|10
|0
|Йилмаз Бурак
|9
|0
|Челик Зеки
|9
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Саншеш Ренату
|5
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Фонте Жозе
|3
|0
|Грбич Иво
|3
|0
|Языджи Юсуф
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Веа Тимоти
|1
|1
|Бамба Джонатан
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
23
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
3
14%
4
17%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
7
30%
31-45
5
23%
2
9%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
8
36%
5
22%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
6
35%
6
30%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
6
35%
4
20%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
2
14%
3
17%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
2
14%
3
17%
76-90
Пропущено
19
20
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
1
5%
5
25%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
21%
6
30%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
26%
3
15%
61-75
6
32%
3
15%
76-90
Забито
36
41
13 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 20
11 Не забивали 7
5
14%
7
17%
1-15
5
14%
7
17%
16-30
3
8%
12
29%
29%
31-45
6
17%
4
10%
46-60
7
19%
3
7%
61-75
10
28%
8
20%
76-90
Пропущено
36
40
14 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 23
2
6%
6
15%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
10
28%
12
30%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
11
31%
7
18%
61-75
6
17%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0
Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2
Лилль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1
Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|75 - 30
|77
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|4.
|Монако
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|51 - 34
|56
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|70 - 36
|56
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|43 - 29
|54
|7.
|Ланс
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 41
|53
|8.
|Лион
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|51 - 43
|50
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 38
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|44 - 46
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 48
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|15.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|33 - 52
|34
|16.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|30 - 46
|33
|17.
|Клермон
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|33 - 61
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 64
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|44 - 79
|27
|20.
|Метц
|Заявка
|33
|4
|12
|17
|29 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|3.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|5.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 21
|32
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 32
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|7.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 26
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
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