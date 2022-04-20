Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Натанаэль Мбуку не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Реймс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Реймс

44' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Илан Кеббал из команды Реймс в офсайде

41' Гомес Анхель из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Саншеш Ренату бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

37' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гомес Анхель из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Манетси Маршал нанес удар головой, но Лео спокойно отбил мяч.

34' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Илан Кеббал из команды Реймс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.

34' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

33' Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О Л - Манетси Маршал первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

32' Голкипер мог бы сыграть и получше

32' Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Игрок Жегрова Эдон из команды Лилль выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

29' Илан Кеббал из команды Реймс пасует в штрафную, но Лео Жардим выходит и ловит мяч.

29' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Конан Гислен из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Реймс выполняет удар от ворот.

27' Удар от ворот произведет Реймс

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

25' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Амаду Онана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Гомес Анхель наказан за толчок Илан Кеббал

21' Брадарич Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Опасность предотвращена - Амаду Онана из команды Лилль вступил в отбор удачно

20' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зенели Арбер и Илан Кеббал из команды Реймс

20' Саншеш Ренату наказан за толчок Илан Кеббал

19' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Реймс

18' Жегрова Эдон не смог попасть в створ ударом издали

18' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Реймс выполняет удар от ворот.

16' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Амаду Онана из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Реймс выполняет удар от ворот.

13' Отличный пас сделал Брадарич Домагой из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Реймс выполняет удар от ворот.

5' Брадарич Домагой из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

4' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лилль выполняет удар от ворот.

2' Зенели Арбер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Илан Кеббал из команды Реймс делает пас партнеру.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Реймс начинает с центра поля