Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Мало Густо не смог попасть в створ ударом издали

Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Лион играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок Капель Пьеррик из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

42' Выглядело как неплохой момент. Фюльжени Анжело из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

41' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Анже

40' Капель Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Пакета Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' КАКОЙ ПРОМАХ! Перейра-Лаже Матиаш упускает момент. Он пробил с лета в штангу!

35' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Отличные скиллы показывает Н'Домбеле Тангай , обводя своих соперников

33' Мало Густо из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Удар от ворот произведет Анже

30' Удар от ворот произведет Анже

30' Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали

29' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

28' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Отличный командный гол!

26' Г О О О О Л - Дембеле Мусса II забивает с правой ноги!

25' Анже выполняет удар от ворот.

25' Кастелло Лукеба из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

25' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Удар от ворот произведет Анже

23' Мало Густо не смог попасть в створ ударом издали

22' Мандреа Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Баокен Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Мангани Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Февр Ромен из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Буфаль Софьян из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Мандреа Антони взял и забрал мяч на выходе

10' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Мандреа Антони взял и забрал мяч на выходе

6' Анже выполняет удар от ворот.

6' Отличный пас сделал Н'Домбеле Тангай из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Капель Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Перейра-Лаже Матиаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лион начинает с центра поля