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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
3:2
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
1:0
26' Гол
Дембеле Мусса
1:1
50' Гол
Перейра-Лаже Матиаш
2:1
52' Гол
Дембеле Мусса
2:2
59' Гол
Буфаль Софьян
3:2
80' Гол
Тете
85' Желтая карточка
Милагрес Энрике
90' Желтая карточка
Думбия Сулейман
90'+5

Ход матча

26'
Дембеле Мусса
(Н'Домбеле Тангай)
1:0
50'
1:1
Перейра-Лаже Матиаш
(Думбия Сулейман)
52'
Дембеле Мусса
(Пакета Лукас)
2:1
59'
2:2
Буфаль Софьян
(Баокен Стефан)
69'
Кадевере Тино
Боатенг Жером
 
70'
Милагрес Энрике
Эмерсон Палмиери
 
74'
 
Чо Мохамед-Али
Фюльжени Анжело
75'
 
Унаи Аззедин
Капель Пьеррик
78'
Тете
Н'Домбеле Тангай
 
80'
Тете
(Гюсто Мало)
3:2
83'
 
Яколиш Марин
Баокен Стефан
84'
 
Нинга Казимир
Буфаль Софьян
85'
Милагрес Энрике
 
90'
 
Думбия Сулейман
90'
 
Бамба Абдулайе
Перейра-Лаже Матиаш

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 103
Лион 98.1% (101)
X 1% (1)
Анже 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
27
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
23
Мендес
Тьяго
28
Н'Домбеле
Тангай
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
II
16
Мандреа
Антони
2
Менди
Батиста
8
Траоре
Исмаэль
6
Эбосс
Энцо
27
Перейра-Лаже
Матиаш
15
Капель
Пьеррик
5
Мангани
Тома
10
Фюльжени
Анжело
3
Думбия
Сулейман
19
Баокен
Стефан
7
Буфаль
Софьян
Лион
4-2-3-1
Анже
3-5-2

История личных встреч

Лион
Анже

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
6:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 12 (5) 0.4
Пакета Лукас 7 (1) 0.23
Экамби Карл Токо 7 (2) 0.23
Ауа Уссем 3 0.1
Денайер Джейсон 3 0.1
Шакири Джердан 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Тете 1 0.03
Гимараэс Бруно 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Гюсто Мало 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 7 (3) 0.23
Мангани Тома 6 (5) 0.2
Фюльжени Анжело 5 0.17
Траоре Исмаэль 3 0.1
Баокен Стефан 2 0.07
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.07
Ромен Тома 2 0.07
Чо Мохамед-Али 2 0.07
Унаи Аззедин 2 0.07
Бенталеб Набиль 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Думбия Сулейман 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Какере Максанс 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дембеле Мусса II 4 0
Слимани Ислам 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Экамби Карл Токо 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Мендес Тьяго 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Фильо Марсело 1 0
Ауа Уссем 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 7 1
Ромен Тома 6 0
Буфаль Софьян 6 0
Мангани Тома 5 0
Чо Мохамед-Али 3 1
Кабо Джимми 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Менди Батиста 4 0
Мансо Венсан 1 1
Капель Пьеррик 2 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
6
21%
2
11%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
2
7%
4
22%
31-45
5
18%
5
28%
46-60
5
18%
3
17%
61-75
7
25%
3
17%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
15%
2
8%
1-15
1
5%
7
27%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
5
25%
7
27%
76-90

Забито

17
16
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
7
41%
3
19%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
2
12%
3
19%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
5
28%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
8
47%
4
22%
76-90

Забито

45
34
22 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
7
16%
3
9%
1-15
6
13%
4
12%
16-30
9
20%
7
21%
31-45
8
18%
8
24%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
9
20%
6
18%
76-90

Пропущено

37
44
13 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
5
14%
7
16%
1-15
3
8%
10
23%
16-30
5
14%
2
5%
31-45
9
24%
9
20%
46-60
2
5%
5
11%
61-75
13
35%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1
Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2
Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже Заявка 30 8 8 14 34 - 44 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 30 6 9 15 31 - 55 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
15. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
16. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 103
Лион 98.1% (101)
X 1% (1)
Анже 1% (1)
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Прогнозы на матч Лион 3:2 Анже

Исход игры
Лион
98.1% (101)
Ничья
1% (1)
Анже
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.2% (41)
Меньше
59.8% (61)
Обе команды забьют
Да
38.24% (39)
Нет
61.76% (63)
Популярный счёт
2:0 Лион
41.7% (43)
2:1 Лион
30.1% (31)
1:0 Лион
16.5% (17)
3:1 Лион
5.8% (6)
3:0 Лион
1.9% (2)
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