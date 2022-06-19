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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
1:0
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
20' Желтая карточка
Wei Zhang2
22' Желтая карточка
Afrden Asqer
35' Желтая карточка
Rijin Chen
43' Желтая карточка
Yaxiong Bao
48' Вторая желтая карточка
Wei Zhang2
62' Желтая карточка
Guangliang Huang
1:0
67' Гол
Liyn Yang
69' Вторая желтая карточка
Afrden Asqer
90' Желтая карточка
Браунинг Тайас
90'+5

Ход матча

20'
 
Wei Zhang2
22'
Afrden Asqer
 
35'
Rijin Chen
 
43'
 
Yaxiong Bao
46'
 
Wei Liao
Yunan Gao
46'
 
Xuchen Yao
Хайфэн Дин
46'
Hengbo Fan
Ling Jie
 
48'
 
Wei Zhang2
62'
Guangliang Huang
 
64'
Likai Wan
Rijin Chen
 
67'
Liyn Yang
(Yang Li3)
1:0
69'
Afrden Asqer
 
76'
 
Xintao Song
Huaze Gao
85'
Minghe Wei
Guangliang Huang
 
90'
 
Yixuan Yang
Tianyuan Xu
90'
Yu Hou
Вэй Ши-Хао
 
90'
Long Chen
Liyn Yang
 
90'
Браунинг Тайас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Shibo
Liu
38
Rijin
Chen
2
Браунинг
Тайас
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
39
Guangliang
Huang
22
Afrden
Asqer
28
Ling
Jie
7
Вэй
Ши-Хао
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
32
Хайфэн
Дин
20
Huaze
Gao
8
Daogang
Yao
42
Yunan
Gao
7
Tianyuan
Xu
38
Wei
Zhang2
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2
Хэбей Форчун
4-5-1

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Хэбей Форчун

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

13 матчей

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
5:0
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:3
С
2:2
С
3:0
С
2:0
К
1:0
С
0:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 1 0.2
Yang Li3 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 2 0.4
Lin Cui 0 0
Xuchen Yao 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 1
Shaocong Wu 1 1
Rijin Chen 2 0
Yu Hou 2 0
Браунинг Тайас 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Hengbo Fan 1 0
Guangliang Huang 1 0
Likai Wan 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wei Zhang2 1 1
Ximing Pan 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Tianyuan Xu 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1
Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Шэньчжэнь 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
7. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Мэйчжоу Хакка 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Шицзячжуан 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
14. Ченду Беттер Сити 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Чжэцзян Профессионал 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
18. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Желтая карточка
    93'
    Судье надоело, что Браунинг Тайас тянет время и он наказал его горчичником
  • 93'
    Хэбей Форчун пытается что-то создать.
  • 93'
    Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Long Chen
  • 93'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 93'
    Тактическая замена. Вэй Ши-Хао уходит с поля и его заменяет Yu Hou
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 91'
    Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе
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