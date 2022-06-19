Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Shaocong Wu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Shaocong Wu не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Хайфэн Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Вэй Ши-Хао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Рефери не любит споров - именно за это Yaxiong Bao сейчас получил желтую

43' Lin Cui выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хайфэн Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Liu Jing предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

38' Lin Cui выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

37' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Rijin Chen получил желтую карточку от судьи

34' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Rijin Chen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

26' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Wei Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Afrden Asqer получил желтую карточку от судьи

20' Wei Zhang получил желтую карточку от судьи

19' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Yaxiong Bao не дал случится голу! Afrden Asqer должен был забивать, но Yaxiong Bao сделал отличный сейв

18' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.

18' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...

18' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Daogang Yao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Guangliang Huang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ximing Pan наказан за толчок Afrden Asqer

13' Afrden Asqer наказан за толчок Yaxiong Bao

13' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Wei Zhang нанес удар издали, а Shibo Liu отбил его обратно в игру!

4' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде

2' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру