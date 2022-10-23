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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 10032 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Жирона
1:1
Конец матча
Осасуна
0'
0:1
37' Гол
Барха Энрике
45' Желтая карточка
Торро Лукас
1:1
45' Гол
Давид Лопес
70' Желтая карточка
Видаль Начо
72' Желтая карточка
Круз Хуан
88' Желтая карточка
Гутьеррес Мигель
89' Желтая карточка
Рейньер Жезус
90'+4

Ход матча

8'
 
Барха Энрике
Абдессамад Эззалзули
37'
0:1
Барха Энрике
(Авила Эсекьель)
45'
 
Торро Лукас
45'
Давид Лопес
(Эррера Янгель)
1:1
55'
Фернандес Валери
Вальехо Ману
 
55'
Рикельме Родриго
Вилья Тони
 
64'
 
Брашанац Дарко
Торро Лукас
64'
 
Орос Аймар
Пенья Рубен
70'
 
Видаль Начо
72'
 
Круз Хуан
74'
Гутьеррес Мигель
Чичарито
 
74'
Рейньер Жезус
Эррера Янгель
 
81'
Стуани Кристиан
Кастельянос Валентин
 
82'
 
Ибаньес Пабло
Гомес Мойсес
82'
 
Кике Гарсия
Авила Эсекьель
88'
Гутьеррес Мигель
 
89'
Рейньер Жезус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Жирона 26.8% (33)
X 48% (59)
Осасуна 25.2% (31)
Все прогнозы
13
Гассанига
Пауло
20
Коуто
Ян
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
16
Чичарито
21
Эррера
Янгель
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
12
Вилья
Тони
25
Вальехо
Ману
9
Кастельянос
Валентин
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
3
Круз
Хуан
20
Санчес
Мануэль
6
Торро
Лукас
15
Пенья
Рубен
7
Монкайола
Хон
16
Гомес
Мойсес
12
Абдессамад
Эззалзули
9
Авила
Эсекьель
Жирона
4-4-1-1
Осасуна
4-1-4-1

История личных встреч

Жирона
Осасуна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

КК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикельме Родриго 3 0.27
Стуани Кристиан 3 (2) 0.27
Кастельянос Валентин 2 0.18
Мартинес Арнау 2 0.18
Ромеу Ориоль 1 0.09
Давид Лопес 1 0.09
Рейньер Жезус 1 0.09
Сайс Самуэль 1 (1) 0.09
Гутьеррес Мигель 0 0
Эррера Янгель 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 3 (1) 0.27
Кике Гарсия 2 (1) 0.18
Орос Аймар 2 (1) 0.18
Гарсия Рубен 1 0.09
Брашанац Дарко 1 0.09
Будимир Анте 1 0.09
Барха Энрике 1 0.09
Абдессамад Эззалзули 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мичел Мадера 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Чичарито 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Коуто Ян 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 5 1
Унаи Гарсия 3 1
Авила Эсекьель 2 1
Брашанац Дарко 3 0
Торро Лукас 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Кике Гарсия 2 0
Видаль Начо 2 0
Орос Аймар 2 0
Будимир Анте 1 0
Монкайола Хон 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
4
80%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
20%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
5
25%
4
36%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
2
10%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5
Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1
Осасуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1
Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона 3:0 Заявка 11 9 1 1 27 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Атлетик Б 0:3 Заявка 11 5 3 3 19 - 11 18
7. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
14. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
15. Альмерия Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
16. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
17. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
18. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 3:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Атлетик Б 0:3 Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
12. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
13. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона 3:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б 0:3 Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Жирона: 50%, Осасуна: 50%.
  • 94'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    93'
    Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
  • 93'
    Гарсия Алеш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 92'
    Санчес Мануэль из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 91'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Буэно Сантьяго из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Жирона
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Жирона 26.8% (33)
    X 48% (59)
    Осасуна 25.2% (31)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Жирона 1:1 Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Жирона 1:1 Осасуна

    Исход игры
    Жирона
    26.8% (33)
    Ничья
    48% (59)
    Осасуна
    25.2% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.58% (29)
    Меньше
    75.42% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    70.34% (83)
    Нет
    29.66% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.9% (54)
    1:0 Жирона
    15.4% (19)
    1:2 Осасуна
    11.4% (14)
    0:1 Осасуна
    9.8% (12)
    2:1 Жирона
    9.8% (12)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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