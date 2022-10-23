Тур: 11. Стадион: Монтиливи. Зрители: 10032 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
0:1
37' ГолБарха Энрике
45' Желтая карточкаТорро Лукас
1:1
45' ГолДавид Лопес
70' Желтая карточкаВидаль Начо
72' Желтая карточкаКруз Хуан
88' Желтая карточкаГутьеррес Мигель
89' Желтая карточкаРейньер Жезус
90'+4
Ход матча
37'
0:1
45'
45'
1:1
70'
72'
88'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
20
Коуто
Ян
16
Чичарито
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
12
Вилья
Тони
25
Вальехо
Ману
15
Пенья
Рубен
16
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 ЧичаритоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
-
25 Вальехо МануПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Осасуна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикельме Родриго
|3
|0.27
|Стуани Кристиан
|3 (2)
|0.27
|Кастельянос Валентин
|2
|0.18
|Мартинес Арнау
|2
|0.18
|Ромеу Ориоль
|1
|0.09
|Давид Лопес
|1
|0.09
|Рейньер Жезус
|1
|0.09
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.09
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Фернандес Валери
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|3 (1)
|0.27
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.18
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.18
|Гарсия Рубен
|1
|0.09
|Брашанац Дарко
|1
|0.09
|Будимир Анте
|1
|0.09
|Барха Энрике
|1
|0.09
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Буэно Сантьяго
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Чичарито
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Рейньер Жезус
|1
|0
|Мартинес Арнау
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|5
|1
|Унаи Гарсия
|3
|1
|Авила Эсекьель
|2
|1
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Кике Гарсия
|2
|0
|Видаль Начо
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
4
80%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
20%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
5
25%
4
36%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
2
10%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5
Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1
Осасуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1
Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|3:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 4
|28
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Атлетик Б
|0:3 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 11
|18
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|8.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Севилья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|15.
|Альмерия
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|17.
|Жирона
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|3:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Атлетик Б
|0:3 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|11.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|12.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Барселона
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|0:3 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Жирона 1:1 Осасуна
Исход игры
Жирона
26.8% (33)
Ничья
48% (59)
Осасуна
25.2% (31)
Тотал 2.5
Больше
24.58% (29)
Меньше
75.42% (89)
Обе команды забьют
Да
70.34% (83)
Нет
29.66% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (54)
1:0 Жирона
15.4% (19)
1:2 Осасуна
11.4% (14)
0:1 Осасуна
9.8% (12)
2:1 Жирона
9.8% (12)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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