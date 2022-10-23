Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Жирона сравняла счет! Игра продолжается!

46' Г О О О О Л - Давид Лопес забивает с правой ноги!

46' Эррера Янгель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Торро Лукас получил желтую карточку от судьи

45' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Видаль Начо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О Л - Барха Энрике забивает с правой ноги!

37' Авила Эсекьель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Удар от ворот произведет Жирона

34' Удар от ворот произведет Осасуна

33' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Жирона

31' Оооо... вот это был удар! Видаль Начо должен был забить с этой позиции.

31' Гомес Мойсес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Гомес Мойсес из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Осасуна

22' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Коуто Ян из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Жирона

20' Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали

19' Гомес Мойсес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Коуто Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Санчес Мануэль из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Жирона

9' Пенья Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Монкайола Хон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Хавьер Эрнандес выиграл воздушное противоборство у Пенья Рубен

8' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Abdessamad Ezzalzouli получил травму и заменен. Барха Энрике выходит на поле.

7' Abdessamad Ezzalzouli на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

4' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Жирона начинает с центра поля