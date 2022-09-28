Тур: 8. Стадион: Ванда Метрополитано.
Позже
История личных встреч
Атлетико М
Жирона
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|4
|0.57
|Гризманн Антуан
|2
|0.29
|Де Пауль Родриго
|1
|0.14
|Корреа Анхель
|1
|0.14
|Карраско Янник
|1
|0.14
|Эрмосо Марио
|1
|0.14
|Льоренте Маркос
|1
|0.14
|Фелиш Жоау
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|2
|0.29
|Мартинес Арнау
|2
|0.29
|Стуани Кристиан
|1
|0.14
|Рикельме Родриго
|1
|0.14
|Ромеу Ориоль
|1
|0.14
|Рейньер Жезус
|1
|0.14
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.14
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Молина Науэль
|0
|1
|Витсель Аксель
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Кастельянос Валентин
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0
Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1
Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|16.
|Севилья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|11.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|12.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|17.
|Валенсия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Кадис
|Алехо Иван
|4
Прогнозы на матч Атлетико М - Жирона
Исход игры
Атлетико М
100% (37)
Ничья
0% (0)
Жирона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (13)
Меньше
63.89% (23)
Обе команды забьют
Да
25% (9)
Нет
75% (27)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
54.1% (20)
3:1 Атлетико М
10.8% (4)
2:1 Атлетико М
10.8% (4)
3:0 Атлетико М
8.1% (3)
1:0 Атлетико М
8.1% (3)
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