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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Жирона
Прогнозы 37
Атлетико М 100% (37)
X 0% (0)
Жирона 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Жирона
1.52
7.05
7.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетико М
Жирона

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

П
2:0
КК
3:3
КК
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 4 0.57
Гризманн Антуан 2 0.29
Де Пауль Родриго 1 0.14
Корреа Анхель 1 0.14
Карраско Янник 1 0.14
Эрмосо Марио 1 0.14
Льоренте Маркос 1 0.14
Фелиш Жоау 0 0
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 2 0.29
Мартинес Арнау 2 0.29
Стуани Кристиан 1 0.14
Рикельме Родриго 1 0.14
Ромеу Ориоль 1 0.14
Рейньер Жезус 1 0.14
Сайс Самуэль 1 (1) 0.14
Гарсия Алеш 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Эррера Янгель 0 0
Буэно Сантьяго 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 3 0
Коке Хорхе 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Диего Симеоне 2 0
Молина Науэль 0 1
Витсель Аксель 1 0
Мората Альваро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Карраско Янник 1 0
Хименес Хосе 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 3 0
Кастельянос Валентин 3 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Мичел Мадера 0 1
Бернардо Эспиноса 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0
Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1
Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 7 6 1 0 18 - 7 19
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Осасуна Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
9. Райо Вальекано Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
10. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Жирона Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
11. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
12. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
17. Валенсия Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Райо Вальекано Трехо Оскар 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 37
    Атлетико М 100% (37)
    X 0% (0)
    Жирона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Жирона
    1.52
    7.05
    7.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Жирона

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Жирона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.11% (13)
    Меньше
    63.89% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (9)
    Нет
    75% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    54.1% (20)
    3:1 Атлетико М
    10.8% (4)
    2:1 Атлетико М
    10.8% (4)
    3:0 Атлетико М
    8.1% (3)
    1:0 Атлетико М
    8.1% (3)
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    Атлетико М
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