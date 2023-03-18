Тур: 28. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Инглэнд Даррен
Прогноз на матч от Liveresult
33
Фофана
Уэсли
21
Чилуэлл
Бен
11
Фелиш
Жоау
29
Хаверц
Кай
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фелиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Челси
Эвертон
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
39 матчей
46.2%
25.6%
28.2%
18 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.8%
56.4%
12.8%
12 побед 22 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.2
0.79
Среднее время на гол
75
114
Всего голов
60
35
Голов в среднем за матч
1.54
0.9
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
58
100
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|6
|0.23
|Стерлинг Рахим
|4
|0.15
|Маунт Мэйсон
|3
|0.12
|Чилуэлл Бен
|2
|0.08
|Кулибали Калиду
|2
|0.08
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.08
|Ковачич Матео
|1
|0.04
|Пулишич Кристиан
|1
|0.04
|Галлахер Конор
|1
|0.04
|Джеймс Рис II
|1
|0.04
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.04
|Фелиш Жоау
|1
|0.04
|Фофана Уэсли
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.15
|Макнил Дуайт
|3
|0.11
|Гордон Энтони
|3
|0.11
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|Дукуре Абдулай
|1
|0.04
|Коуди Конор
|1
|0.04
|Онана Амаду
|1
|0.04
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Мопе Нил
|1
|0.04
|Мина Йерри
|1
|0.04
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.04
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Кин Майкл
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|6
|1
|Кулибали Калиду
|5
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Чалоба Трево
|3
|0
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|7
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гордон Энтони
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Макнил Дуайт
|4
|0
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Миколенко Виталий
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Грэй Демарай
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Результаты матчей
Челси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Эвертон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
5
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Эвертон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
15
Волевые поражения
10
8
Челси
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Эвертон
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
14
16
Волевые поражения
13
13
Голы по времени матча
Забито
14
7
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
0
0%
1
14%
1-15
3
21%
3
43%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
8
23
1 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
13%
7
30%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
5
63%
2
9%
61-75
2
25%
6
26%
76-90
Забито
15
12
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
20%
4
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Забито
29
19
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
3
10%
5
26%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
4
21%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
7
24%
3
16%
76-90
Пропущено
24
39
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
2
8%
2
5%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
5
21%
10
26%
31-45
1
4%
8
21%
46-60
9
38%
3
8%
61-75
4
17%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0
Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1
Эвертон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2
Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0
Результаты матчей
Челси
Эвертон
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
1
13 раз 48%
0
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Челси
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
104
57
113
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
67
311
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1611
818
324
224
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|62 - 25
|66
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|15
|3
|9
|49 - 37
|48
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|42 - 33
|41
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|27 - 26
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|32 - 39
|35
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|20 - 37
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 34
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|20 - 38
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|3
|16
|37 - 46
|24
|17.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|25 - 51
|24
|19.
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|31 - 42
|23
|20.
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|20 - 43
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 16
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|27 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 8
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 15
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 21
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|13.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|21 - 29
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 35
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 24
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|20 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|12 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси - Эвертон
Исход игры
Челси
94.3% (100)
Ничья
4.7% (5)
Эвертон
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.4% (40)
Меньше
59.6% (59)
Обе команды забьют
Да
42.42% (42)
Нет
57.58% (57)
Популярный счёт
2:1 Челси
28.3% (30)
1:0 Челси
26.4% (28)
2:0 Челси
25.5% (27)
3:1 Челси
3.8% (4)
1:1 Ничья
2.8% (3)
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