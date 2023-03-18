  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Челси
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 104
Челси 94.2% (98)
X 4.8% (5)
Эвертон 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Эвертон
1.60
6.80
8.13
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
33
Фофана
Уэсли
26
Кулибали
Калиду
32
Кукурелья
Марк
24
Джеймс
Рис
II
21
Чилуэлл
Бен
5
Фернандес
Энцо
8
Ковачич
Матео
11
Фелиш
Жоау
15
Мудрик
Михаил
29
Хаверц
Кай
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
2
Тарковски
Джеймс
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
16
Дукуре
Абдулай
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
7
Макнил
Дуайт
11
Грэй
Демарай
Челси
3-4-2-1
Эвертон
4-5-1

История личных встреч

Челси
Эвертон

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

39 матчей

46.2%
25.6%
28.2%
18 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.8%
56.4%
12.8%
12 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
К
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:6
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КC
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:1
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
0:1
КC
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.2
0.79

Среднее время на гол

75
114

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

1.54
0.9

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

58
100

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 6 0.23
Стерлинг Рахим 4 0.15
Маунт Мэйсон 3 0.12
Чилуэлл Бен 2 0.08
Кулибали Калиду 2 0.08
Жоржиньо II 2 (2) 0.08
Ковачич Матео 1 0.04
Пулишич Кристиан 1 0.04
Галлахер Конор 1 0.04
Джеймс Рис II 1 0.04
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.04
Фелиш Жоау 1 0.04
Фофана Уэсли 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 4 (2) 0.15
Макнил Дуайт 3 0.11
Гордон Энтони 3 0.11
Айуоби Алекс 1 0.04
Дукуре Абдулай 1 0.04
Коуди Конор 1 0.04
Онана Амаду 1 0.04
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Мопе Нил 1 0.04
Мина Йерри 1 0.04
Калверт-Льюин Доминик 1 0.04
Гуэйе Идрисса 0 0
Кин Майкл 0 0
Пикфорд Джордан 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 6 1
Кулибали Калиду 5 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Стерлинг Рахим 3 0
Чалоба Трево 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Томас Тухель 1 1
Фофана Уэсли 2 0
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 7 0
Тарковски Джеймс 6 0
Гордон Энтони 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Пикфорд Джордан 4 0
Макнил Дуайт 4 0
Паттерсон Нэйтан 3 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Мопе Нил 3 0
Дэвис Том 3 0
Миколенко Виталий 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Грэй Демарай 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0

Результаты матчей

Челси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Эвертон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
5
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Эвертон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
15

Волевые поражения

10
8
Челси
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Эвертон
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

14
16

Волевые поражения

13
13

Голы по времени матча

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
0
0%
1
14%
1-15
3
21%
3
43%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

8
23
1 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
13%
7
30%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
5
63%
2
9%
61-75
2
25%
6
26%
76-90

Забито

15
12
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
20%
4
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Забито

29
19
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
3
10%
5
26%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
4
21%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
7
24%
3
16%
76-90

Пропущено

24
39
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
2
8%
2
5%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
5
21%
10
26%
31-45
1
4%
8
21%
46-60
9
38%
3
8%
61-75
4
17%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0
Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1
Эвертон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2
Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0

Результаты матчей

Челси
Эвертон

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
1
13 раз 48%
0
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Челси
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
7
1.5
1
13
1
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
11
1.5
2
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
16
11
8
18
1.5
3
24
2
24
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 27 21 3 3 62 - 25 66
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 27 15 3 9 49 - 37 48
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 26 10 11 5 42 - 33 41
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 26 10 7 9 27 - 26 37
11.
Астон Вилла
 Заявка 26 10 5 11 32 - 39 35
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 7 6 14 20 - 37 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 6 9 12 21 - 34 27
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
15.
Эвертон
 Заявка 27 6 7 14 20 - 38 25
16.
Лестер
 Заявка 26 7 3 16 37 - 46 24
17.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
18.
Борнмут
 Заявка 26 6 6 14 25 - 51 24
19.
Лидс
 Заявка 26 5 8 13 31 - 42 23
20.
Саутгемптон
 Заявка 27 6 4 17 20 - 43 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 16 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 13 7 5 1 27 - 13 26
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
10.
Челси
 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
11.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 2 5 20 - 19 20
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 10 - 15 17
15.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 13 5 3 5 20 - 21 18
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
13.
Лестер
 Заявка 13 4 0 9 21 - 29 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Борнмут
 Заявка 13 2 2 9 12 - 35 8
17.
Эвертон
 Заявка 13 1 5 7 8 - 22 8
18.
Лидс
 Заявка 13 1 3 9 13 - 24 6
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 20 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Брентфорд Тони Айвен 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 8 часов 4 минуты.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 104
    Челси 94.2% (98)
    X 4.8% (5)
    Эвертон 1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Эвертон
    1.60
    6.80
    8.13
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси - Эвертон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси - Эвертон

    Исход игры
    Челси
    94.3% (100)
    Ничья
    4.7% (5)
    Эвертон
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.4% (40)
    Меньше
    59.6% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    42.42% (42)
    Нет
    57.58% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    28.3% (30)
    1:0 Челси
    26.4% (28)
    2:0 Челси
    25.5% (27)
    3:1 Челси
    3.8% (4)
    1:1 Ничья
    2.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Челси
    Эвертон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     