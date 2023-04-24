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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Барракас Централь
0:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
38' Желтая карточка
David Barbona
0:1
53' Гол
Кардона Томас
55' Желтая карточка
Juan Diaz4
0:2
63' Гол в свои ворота
Mauro Peinipil
76' Желтая карточка
Малатини Хулиан
90'+3
1
Andres
Desabato
4
Mauro
Peinipil
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
6
Rodrigo
Insua
7
Колитто
Лукас
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
26
Maximiliano
Rodriguez1
10
Ivan
Tapia
29
Bruno
Christian
Sepulveda
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
26
Dario
Caceres
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
8
Julian
Alejo
Lopez
19
David
Barbona
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Барракас Централь
4-4-1-1
Дефенса и Хустисия
4-1-4-1

История личных встреч

Барракас Централь
Дефенса и Хустисия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 (1) 0.31
Facundo Mater 2 0.15
Ivan Tapia 1 (1) 0.08
Carlos Martin Arce 1 0.08
Francisco Alvarez1 1 0.08
Nicolas Capraro 1 0.08
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 7 (3) 0.54
Солари Сантьяго 4 0.31
David Barbona 2 0.15
Кардона Томас 2 0.15
Facundo Gutierrez 1 0.08
Juan Bautista Miritello 1 0.08
Agustin Sant'Anna 0 0
Gaston Togni 0 0
Сото Алексис 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 3 1
Carlos Martin Arce 4 0
Rodrigo Herrera 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Ivan Tapia 2 0
Agustin Dattola 2 0
Facundo Mater 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Колитто Лукас 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Diaz4 1 0
Alan Cantero 1 0
Mauro Peinipil 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 6 0
Сото Алексис 5 0
Agustin Sant'Anna 4 0
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Lautaro Tomas Escalante 3 0
Малатини Хулиан 3 0
Facundo Gutierrez 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Солари Сантьяго 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Edwin Mosquera 1 0

Результаты матчей

Барракас Централь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Барракас Централь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

6
6
Барракас Централь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Дефенса и Хустисия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

5
7
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
40%
2
29%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
4
36%
3
19%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
7%
3
38%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3

Результаты матчей

Барракас Централь
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Барракас Централь
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 11 0 2 24 - 5 33
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Дефенса и Хустисия
 2:0 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
6.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
7.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 3 4 14 - 12 21
9.
Годой Крус
 13 6 2 5 17 - 17 20
10.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
11.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
13.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
14.
Атлетико Платенсе
 13 4 5 4 14 - 15 17
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
17.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
19.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
20.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
21.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
22.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
23.
Барракас Централь
 0:2 13 3 4 6 10 - 18 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
26.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
5.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
10.
Дефенса и Хустисия
 2:0 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
13.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
15.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
17.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
18.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
19.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
22.
Барракас Централь
 0:2 7 2 2 3 4 - 8 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Дефенса и Хустисия
 2:0 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Годой Крус
 7 3 0 4 6 - 10 9
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
16.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
17.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
18.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
19.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
20.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
21.
Барракас Централь
 0:2 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
  • 66'
    Rodrigo Insua уходит с поля. Brian Calderara выходит вместо него
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Mauro Peinipil уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    55'
    Juan Diaz получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    David Barbona сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Кардона Томас бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    David Barbona получил желтую карточку от судьи
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      Судья начинает матч
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