Тур: 13.
0:2
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаDavid Barbona
0:1
53' ГолКардона Томас
55' Желтая карточкаJuan Diaz4
0:2
63' Гол в свои воротаMauro Peinipil
76' Желтая карточкаМалатини Хулиан
90'+3
Ход матча
38'
53'
0:1
55'
63'
0:2
76'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Барракас Централь
Дефенса и Хустисия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4 (1)
|0.31
|Facundo Mater
|2
|0.15
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.08
|Carlos Martin Arce
|1
|0.08
|Francisco Alvarez1
|1
|0.08
|Nicolas Capraro
|1
|0.08
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|7 (3)
|0.54
|Солари Сантьяго
|4
|0.31
|David Barbona
|2
|0.15
|Кардона Томас
|2
|0.15
|Facundo Gutierrez
|1
|0.08
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.08
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|3
|1
|Carlos Martin Arce
|4
|0
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Facundo Mater
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Diaz4
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|6
|0
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|4
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Централь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Барракас Централь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
6
6
Барракас Централь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Дефенса и Хустисия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
9
6
Голы по времени матча
Забито
5
7
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
40%
2
29%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
4
36%
3
19%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
7%
3
38%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3
Результаты матчей
Барракас Централь
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Барракас Централь
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
32
15
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
111
57
111
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|24 - 5
|33
|2.
|13
|8
|3
|2
|15 - 5
|27
|3.
|2:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 8
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|5.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|6.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|14 - 12
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|10 - 12
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|17.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|18.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|19.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|20.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|21.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|22.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|23.
|0:2
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|26.
|12
|1
|7
|4
|8 - 15
|10
|27.
|13
|1
|7
|5
|9 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|14.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|16.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|17.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|18.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|19.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|22.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|21.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|25.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3