Первый тайм

20' Ещё и угловой смогли заработать футболисты "Эвертона", но без проблем лондонцы отбились после подачи с угла поля.

19' Ух ты! Редко, зато метко! Первая атака "Эвертона" сразу могла стать голевой! Удачно выброшенный аут и скидка на Грэя привели к плотному дальнему удару Демарая, и смог среагировать Ремсдейл!

17' Очередной угловой заработал "Арсенал". Пошёл навес от правого флажка на ближнюю штангу, Мартинелли смог подправить мяч в центр, но замкнуть там никто не смог. Отбились гости.

15' Пока не так много нарушений правил у нас, но сейчас Дукуре откровенно хватал руками Мартинелли. Такое Марринер не пропустит.

13' "Эвертон" чуть ли не в первый раз перебрался на половину поля соперника, пошла длинная передача вперёд, Калверт-Льюин до мяча добраться не смог.

11' Опасно у ворот "Эвертона"! Мяч отскочил в центр штрафной площади на Мартинелли, который опасно пробивал с разворота, но Бегович успел среагировать!