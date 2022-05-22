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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Арсенал
0:0
Первый тайм: 21'
Эвертон
0' 21'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 85 Владение мячом, % 15

Владение мячом

Прогнозы 127
Арсенал 91.3% (116)
X 7.9% (10)
Эвертон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Эвертон
9.94
5.60
9.10
Все Коэффициенты
Новости
32
Ремсдейл
Аарон
17
Седрик
Соареш
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
20
Тавареш
Нуну
25
Эльнени
Мохамед
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
35
Мартинелли
Габриэл
30
Нкетиа
Эдди
15
Бегович
Асмир
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
32
Брэнтуэйт
Джерред
17
Айуоби
Алекс
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэвис
Том
2
Кенни
Джонджо
11
Грэй
Демарай
36
Алли
Деле
9
Калверт-Льюин
Доминик
Арсенал
4-2-3-1
Эвертон
3-4-2-1

История личных встреч

Арсенал
Эвертон

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

31 матч

58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 11 (2) 0.29
Смит-Роу Эмил 10 0.26
Эдегор Мартин 6 0.16
Мартинелли Габриэл 5 0.13
Ляказетт Александр 4 (2) 0.11
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.11
Нкетиа Эдди 4 0.11
Габриэль дос Сантос 4 0.11
Парти Томас 2 0.05
Тирни Киран 1 0.03
Джака Гранит 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Тавареш Нуну 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 10 (3) 0.26
Грэй Демарай 5 0.13
Калверт-Льюин Доминик 5 (2) 0.13
Гордон Энтони 4 0.11
Кин Майкл 3 0.08
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.08
Дукуре Абдулай 2 0.05
Айуоби Алекс 2 0.05
Холгейт Мэйсон 2 0.05
Рондон Саломон 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Миколенко Виталий 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 10 1
Габриэль дос Сантос 7 1
Парти Томас 6 0
Сака Букайо 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Холдинг Роб 3 1
Эдегор Мартин 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Уайт Бен 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Смит-Роу Эмил 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 7 1
Холгейт Мэйсон 7 1
Ришарлисон 8 0
Дукуре Абдулай 6 0
Годфри Бен 6 0
Кин Майкл 3 1
Коулмэн Шеймус 4 0
Динь Люка 4 0
Гордон Энтони 4 0
Рондон Саломон 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Мина Йерри 3 0
Грэй Демарай 3 0
Алли Деле 3 0
Делф Фабиан 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Брэнтуэйт Джерред 0 1
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
18
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
6
21%
2
11%
1-15
4
14%
4
22%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
6
21%
4
22%
46-60
4
14%
5
28%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Пропущено

17
33
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
12%
2
6%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
12%
8
24%
31-45
3
18%
7
21%
46-60
4
24%
6
18%
61-75
5
29%
29%
6
18%
76-90

Забито

27
28
17 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
5
19%
3
11%
1-15
8
30%
30%
3
11%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
5
19%
5
18%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
4
15%
10
36%
76-90

Пропущено

30
24
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
10%
4
17%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
7
23%
3
13%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
5
17%
5
21%
61-75
6
20%
6
25%
76-90

Забито

56
46
31 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 28
25 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
11
20%
5
11%
1-15
12
21%
7
15%
16-30
8
14%
6
13%
31-45
11
20%
9
20%
46-60
5
9%
9
20%
61-75
9
16%
10
22%
76-90

Пропущено

47
57
20 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 29
5
11%
6
11%
1-15
6
13%
8
14%
16-30
9
19%
11
19%
31-45
7
15%
9
16%
46-60
9
19%
11
19%
61-75
11
23%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0
Эвертон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2
Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 38 28 7 3 96 - 24 91
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 27 8 3 91 - 26 89
3. Челси 1:0 Заявка 38 21 11 6 75 - 32 74
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 22 5 11 65 - 40 71
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 21 4 13 56 - 47 67
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 16 11 11 57 - 56 59
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 16 9 13 59 - 48 57
8. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 38 16 6 16 38 - 40 54
9. Лестер 0:0 Заявка 38 13 11 14 58 - 58 50
10. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 13 10 15 43 - 61 49
11. Брайтон 0:0 Заявка 38 11 16 11 39 - 43 49
12. Брентфорд 0:1 Заявка 38 13 7 18 47 - 55 46
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 13 7 18 50 - 51 46
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 38 10 16 12 49 - 46 46
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 9 14 15 42 - 63 41
16. Эвертон 0:0 Заявка 38 11 7 20 42 - 61 40
17. Лидс 1:0 Заявка 38 9 11 18 41 - 78 38
18. Бёрнли 0:1 Заявка 38 7 14 17 33 - 52 35
19. Уотфорд 0:1 Заявка 38 6 5 27 33 - 76 23
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 7 26 23 - 80 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 14 4 1 46 - 9 46
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 3 2 55 - 13 45
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал 0:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 16 39
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси 1:0 Заявка 19 9 7 3 36 - 21 34
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
8. Лестер 0:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
9. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон 0:0 Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 6 9 4 26 - 17 27
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд 0:1 Заявка 19 7 3 9 21 - 20 24
14. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли 0:1 Заявка 19 5 6 8 17 - 24 21
17. Брайтон 0:0 Заявка 19 4 8 7 16 - 22 20
18. Лидс 1:0 Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич 0:1 Заявка 19 3 3 13 12 - 39 12
20. Уотфорд 0:1 Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси 1:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 9 3 7 18 - 15 30
6. Брайтон 0:0 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
7. Арсенал 0:0 Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 22 25
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 34 24
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 7 2 10 21 - 22 23
11. Брентфорд 0:1 Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
12. Лидс 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 40 20
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 34 19
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер 0:0 Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 3 7 9 19 - 39 16
17. Уотфорд 0:1 Заявка 19 4 3 12 16 - 30 15
18. Бёрнли 0:1 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон 0:0 Заявка 19 2 5 12 15 - 36 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Угловой
    20'
    Ещё и угловой смогли заработать футболисты "Эвертона", но без проблем лондонцы отбились после подачи с угла поля.
  • Опасный момент
    19'
    Ух ты! Редко, зато метко! Первая атака "Эвертона" сразу могла стать голевой! Удачно выброшенный аут и скидка на Грэя привели к плотному дальнему удару Демарая, и смог среагировать Ремсдейл!
  • Угловой
    17'
    Очередной угловой заработал "Арсенал". Пошёл навес от правого флажка на ближнюю штангу, Мартинелли смог подправить мяч в центр, но замкнуть там никто не смог. Отбились гости.
  • Фол, нарушение
    15'
    Пока не так много нарушений правил у нас, но сейчас Дукуре откровенно хватал руками Мартинелли. Такое Марринер не пропустит.
  • 13'
    "Эвертон" чуть ли не в первый раз перебрался на половину поля соперника, пошла длинная передача вперёд, Калверт-Льюин до мяча добраться не смог.
  • Опасный момент
    11'
    Опасно у ворот "Эвертона"! Мяч отскочил в центр штрафной площади на Мартинелли, который опасно пробивал с разворота, но Бегович успел среагировать!
  • 9'
    Ничего себе! 96% на 4% по владению мячом к этой минуте. Толком гости и не трогали мяч.
  • 8'
    Да, большое преимущество на первых минутах у "Арсенала", вновь игроки хозяев контролируют мяч на половине поля соперника.
  • Угловой
    7'
    Очередной угловой завершился розыгрышом и дальним ударом в исполнении Сака. Слишком высоко получилось. Деле Алли тем временем получил небольшое повреждение у гостей, но даже без помощи врачей обошлось. Всё хорошо.
  • 6'
    И вновь опасно атакует "Арсенал"! Нуну Тавареш прострелил с левого фланга, мяч отскочил к Эдегору, который в касание сразу пробил, но успел его накрыть защитник!
  • 5'
    Нкетиа получил мяч на правом фланге, сразу в касание прострелил в центр штрафной площади, но не успели его партнёры на мяч. Отбивается "Эвертон" вновь.
  • Угловой
    4'
    Угловой заработали на правом фланге футболисты "Арсенала". Разыграли его хозяева, Эдегор отыграл к линии штрафной на Седрика, который то ли мягко простреливал, то ли пробивал. Отбился "Эвертон", мяч вынесен.
  • 3'
    Наладили с первых минут футболисты "Арсенала" контроль над мячом, пошла подача с правого фланга в направлении Нкетиа, но защитник "Эвертона" был на мяче первым.
  • 2'
    Неплохая атака сразу получилась у "Арсенала", последовал навес с левого фланга, выбивают гости мяч с линии вратарской.
  • Фол, нарушение
    1'
    Андре Марринер обслуживает нашу встречу, и сразу он назначил штрафной в сторону ворот "Эвертона". Разыграли игроки хозяев.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Арсенала"! В красно-белой форме сыграют сегодня хозяева, а гости в традиционной синей с белыми гетрами.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Эвертон

    Исход игры
    Арсенал
    91.3% (116)
    Ничья
    7.9% (10)
    Эвертон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.04% (67)
    Меньше
    37.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    65.74% (71)
    Нет
    34.26% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    43.3% (55)
    2:0 Арсенал
    15% (19)
    1:0 Арсенал
    12.6% (16)
    3:1 Арсенал
    5.5% (7)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
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