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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Лилль
1:0
Второй тайм: 58'
Лорьян
0'
1:0
13' Гол
Кабелла Реми
45' Желтая карточка
Абергель Лоран
46' Желтая карточка
Гомес Анхель
51' Желтая карточка
Веа Тимоти
54' Желтая карточка
Меите Бамо

Ход матча

13'
Кабелла Реми
(Гомес Анхель)
1:0
30'
Байо Мохамед
Уна Адам
 
45'
 
Абергель Лоран
46'
Гомес Анхель
 
51'
Веа Тимоти
 
54'
 
Меите Бамо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 129
Лилль 86.8% (112)
X 10.9% (14)
Лорьян 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Лорьян
8.00
9.80
8.27
Все Коэффициенты
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
1
Манноне
Вито
37
Ле
Бри
Тео
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
19
Абергель
Лоран
14
Февр
Ромен
21
Понсо
Жульен
17
Макенго
Жан-Виктор
22
Катлайн
Йоанн
11
Бамба
Дьенг
Лилль
4-2-3-1
Лорьян
4-1-4-1

История личных встреч

Лилль
Лорьян

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

25 матчей

48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
6:3
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.23

Среднее время на гол

38
73

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.31
0.75

Среднее время на гол

68
120

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 19 (6) 0.66
Кабелла Реми 5 0.17
Бамба Джонатан 5 0.17
Байо Мохамед 4 0.14
Рибейро Александро 3 0.1
Гомес Анхель 2 (1) 0.07
Исмаили Гонсалвес 2 0.07
Джало Тьягу 2 0.07
Диаките Бафоде 2 0.07
Жегрова Эдон 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.41
Уттара Данго 6 0.21
Ле Фе Энцо 4 0.14
Коне Ибраима 3 (1) 0.1
Ле Бри Тео 2 0.07
Диарра Стефан 2 0.07
Бамба Дьенг 2 (1) 0.07
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Февр Ромен 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 8 0
Джало Тьягу 7 0
Фонте Жозе 5 0
Гомеш Андре 5 0
Бамба Джонатан 5 0
Гомес Анхель 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Дэвид Джонатан 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Рибейро Александро 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Веа Тимоти 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 0
Инносент Бонке 4 0
Калюлю Гедеон 4 0
Уттара Данго 2 1
Ле Фе Энцо 3 0
Силва Игор 1 1
Коне Ибраима 2 0
Меите Бамо 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0

Результаты матчей

Лилль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

7
12
Лилль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Лорьян
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

19
18
Лилль
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Лорьян
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

26
30

Голы по времени матча

Забито

29
19
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
14%
4
21%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
6
21%
5
26%
31-45
5
17%
4
21%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
3
10%
3
16%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
5%
1
4%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
5
22%
46-60
4
20%
6
26%
61-75
4
20%
5
22%
76-90

Забито

25
20
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
8%
4
20%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
10
40%
3
15%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
15%
4
25%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Забито

54
39
24 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 7
6
11%
8
21%
1-15
8
15%
6
15%
16-30
10
19%
9
23%
31-45
8
15%
8
21%
46-60
9
17%
2
5%
61-75
13
24%
6
15%
76-90

Пропущено

33
39
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 22
3
9%
5
13%
1-15
7
21%
5
13%
16-30
5
15%
3
8%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
6
18%
11
28%
61-75
8
24%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1
ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2
Лорьян
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1
Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1

Результаты матчей

Лилль
Лорьян

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
11 раз 39%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лилль
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
8
6
4
10
2.5
3
11
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
7
7
5
9
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
22
6
14
14
1.5
15
13
9
19
2.5
4
24
3
25
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Лилль
 1:0 Заявка 29 15 7 7 52 - 36 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Лорьян
 0:1 Заявка 29 12 8 9 41 - 38 44
8.
Ницца
 Заявка 28 11 11 6 37 - 25 44
9.
Реймс
 Заявка 28 10 13 5 36 - 28 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
16.
Страсбург
 Заявка 28 5 11 12 34 - 46 26
17.
Брест
 Заявка 28 5 9 14 30 - 46 24
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 1:0 Заявка 15 9 4 2 29 - 21 31
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
7.
Лорьян
 0:1 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
15.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 1:0 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Лорьян
 0:1 Заявка 15 5 5 5 20 - 23 20
8.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Весь список
  • 60'
    Yoann Cathline ослабляет давление, выбив мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: Лилль: 57%, Лорьян: 43%.
  • 59'
    Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 59'
    Меите Бамо ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Yoann Cathline из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
  • 58'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 58'
    Андре Бенжамин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 58'
    Лорьян начинает контратаку
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    • 58'
      Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 57'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 56'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 56'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Лорьян: 42%.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 55'
      Ле Бри Тео из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Меите Бамо ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      54'
      Веа Тимоти задерживает мяч рукой
    • 54'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 53'
      Веа Тимоти из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 53'
      Лилль контролирует мяч.
    • 52'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      52'
      Веа Тимоти получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      51'
      Веа Тимоти из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Yoann Cathline.
    • 51'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Лорьян: 44%.
    • 50'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Бамба Джонатан из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 49'
      Веа Тимоти из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 49'
      Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 48'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 47'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Февр Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • Желтая карточка
      46'
      Гомес Анхель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг
    • 46'
      Лорьян начинает контратаку
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Лорьян: 43%.
    • 47'
      Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем
    • 47'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      46'
      Абергель Лоран наказан за толчок Кабелла Реми
    • 46'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • Желтая карточка
      46'
      Абергель Лоран получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 45'
      Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Лорьян: 42%.
    • 45'
      Манноне Вито из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      43'
      Ахмаду Бамба Дьенг из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Alexsandro Ribeiro пострадал.
    • 43'
      Меите Бамо из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Меите Бамо из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем
    • 42'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Лорьян: 44%.
    • 40'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Макенго Жан-Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Лилль контролирует мяч.
    • 39'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 38'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 37'
      Лорьян контролирует мяч.
    • Офсайд
      37'
      Байо Мохамед из команды Лилль в офсайде
    • 37'
      Абергель Лоран выиграл воздушное противоборство у Бамба Джонатан.
    • 37'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 36'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Ле Бри Тео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Лилль контролирует мяч.
    • 35'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Лорьян: 42%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Ле Бри Тео.
    • 35'
      Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Лилль контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      33'
      Макенго Жан-Виктор наказан за толчок Бамба Джонатан
    • 33'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Тальби Монтассар выиграл воздушное противоборство у Байо Мохамед.
    • 32'
      Лилль контролирует мяч.
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Уна Адам получил травму и заменен. Байо Мохамед выходит на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Лорьян: 44%.
    • Травма, повреждение
      30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Веа Тимоти ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 29'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Лилль начинает контратаку
    • 28'
      Веа Тимоти ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
    • 26'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Лорьян начинает контратаку
    • 25'
      Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Лорьян: 40%.
    • 25'
      Андре Бенжамин выиграл воздушное противоборство у Макенго Жан-Виктор.
    • 25'
      Веа Тимоти пробует нанести удар издали, но Вито Манноне держит все под контролем
    • 24'
      Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 22'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 22'
      Уна Адам не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Абергель Лоран из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • Угловой
      20'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой справа.
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 55%, Лорьян: 45%.
    • 20'
      Меите Бамо успешно блокирует удар.
    • 20'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Лилль начинает контратаку
    • 19'
      Уна Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      19'
      Кабелла Реми наказан за толчок Тальби Монтассар
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Yoann Cathline
    • 18'
      Yoann Cathline из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 17'
      Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 17'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Alexsandro Ribeiro из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 64%, Лорьян: 36%.
    • 15'
      Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Лилль начинает контратаку
    • 15'
      Бамба Джонатан из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      15'
      Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 14'
      Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 13'
      Гомес Анхель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Кабелла Реми забивает с левой ноги!
    • 13'
      Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Абергель Лоран успешно блокирует удар.
    • 12'
      Уна Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лилль начинает контратаку
    • 11'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 11'
      Макенго Жан-Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Лилль контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Лорьян: 42%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг
    • 10'
      Макенго Жан-Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 9'
      Кабелла Реми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 9'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Лилль контролирует мяч.
    • 8'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Андре Бенжамин выиграл воздушное противоборство у Yoann Cathline.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 7'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Меите Бамо успешно блокирует удар.
    • 7'
      Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Абергель Лоран из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Тальби Монтассар успешно блокирует удар.
    • 6'
      Уна Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Игрок из команды Лилль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 5'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Лорьян: 38%.
    • 5'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 5'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      4'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль в офсайде
    • 4'
      Понсо Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 4'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 3'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 3'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 3'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 2'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Уна Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.2% пользователей.
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    Прогнозы 129
    Лилль 86.8% (112)
    X 10.9% (14)
    Лорьян 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Лорьян
    8.00
    9.80
    8.27
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Лорьян

    Исход игры
    Лилль
    86.8% (112)
    Ничья
    10.9% (14)
    Лорьян
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.41% (62)
    Меньше
    49.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (72)
    Нет
    41.46% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    44.2% (57)
    2:0 Лилль
    23.3% (30)
    1:0 Лилль
    14.7% (19)
    1:1 Ничья
    8.5% (11)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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