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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Брентфорд
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 71
Брентфорд 2.8% (2)
X 7% (5)
Тоттенхэм 90.1% (64)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брентфорд
Ничья
Тоттенхэм
3.90
3.90
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брентфорд
Тоттенхэм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 10 (3) 0.67
Висса Йоан 3 0.2
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.2
Дасилва Джошуа 2 0.13
Ми Бен 2 0.13
Йенсен Матиас 1 0.07
Янельт Витали 1 0.07
Норгор Кристиан 1 0.07
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 12 (2) 0.8
Бентанкур Родриго 4 0.27
Хын-Мин Сон 3 0.2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0.2
Дэвис Бен 2 0.13
Дайер Эрик 2 0.13
Сессеньон Райан 2 0.13
Кулушевски Деян 1 0.07
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 5 0
Хикки Аарон 4 0
Мбеумо Брайан 3 0
Йенсен Матиас 2 0
Дамсгор Миккель 2 0
Ми Бен 1 0
Янельт Витали 1 0
Висса Йоан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 5 0
Кейн Гарри 4 0
Антонио Конте 2 1
Биссума Ив 3 0
Сессеньон Райан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Скипп Оливер 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Тоттенхэм
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
3
Брентфорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Тоттенхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

8
18
Брентфорд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Тоттенхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

10
21

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
8%
1
11%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

12
20
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
5
42%
5
25%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
25%
4
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Забито

25
29
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
4%
2
7%
1-15
5
20%
4
14%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
4
16%
7
24%
61-75
8
32%
8
28%
76-90

Пропущено

23
23
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
17%
4
17%
1-15
7
30%
3
13%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1

Результаты матчей

Брентфорд
Тоттенхэм

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
3
2
5
2.5
3
5
2
5
3.5
3
5
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
8
7
2
13
2.5
4
11
2
13
3.5
3
12
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 2 4 20 - 20 26
6.
Ливерпуль
 Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7.
Брайтон
 Заявка 14 6 3 5 23 - 19 21
8.
Челси
 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9.
Фулхэм
 Заявка 15 5 4 6 24 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
13.
Лестер
 Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
14.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19.
Саутгемптон
 Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13.
Челси
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18.
Эвертон
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14.
Ливерпуль
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
17.
Вест Хэм
 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
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Топ нарушителей
Фулхэм Рид Бобби 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2022, осталось 2 дня 5 часов 14 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 71
    Брентфорд 2.8% (2)
    X 7% (5)
    Тоттенхэм 90.1% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.90
    3.90
    3.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брентфорд - Тоттенхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд - Тоттенхэм

    Исход игры
    Брентфорд
    2.8% (2)
    Ничья
    8.3% (6)
    Тоттенхэм
    88.9% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.02% (46)
    Меньше
    26.98% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.02% (46)
    Нет
    26.98% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    51.4% (37)
    0:2 Тоттенхэм
    9.7% (7)
    0:1 Тоттенхэм
    8.3% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    4.2% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (3)
    0:3 Тоттенхэм
    4.2% (3)
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