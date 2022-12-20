Тур: 17. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Кут Дэвид
История личных встреч
Брентфорд
Тоттенхэм
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
0
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|10 (3)
|0.67
|Висса Йоан
|3
|0.2
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.2
|Дасилва Джошуа
|2
|0.13
|Ми Бен
|2
|0.13
|Йенсен Матиас
|1
|0.07
|Янельт Витали
|1
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.07
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|12 (2)
|0.8
|Бентанкур Родриго
|4
|0.27
|Хын-Мин Сон
|3
|0.2
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0.2
|Дэвис Бен
|2
|0.13
|Дайер Эрик
|2
|0.13
|Сессеньон Райан
|2
|0.13
|Кулушевски Деян
|1
|0.07
|Перишич Иван
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|5
|0
|Хикки Аарон
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|3
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Кейн Гарри
|4
|0
|Антонио Конте
|2
|1
|Биссума Ив
|3
|0
|Сессеньон Райан
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Тоттенхэм
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
3
Брентфорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Тоттенхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
8
18
Брентфорд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Тоттенхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
10
21
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
8%
1
11%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
12
20
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
5
42%
5
25%
76-90
Пропущено
16
12
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
25%
4
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Забито
25
29
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
4%
2
7%
1-15
5
20%
4
14%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
4
16%
7
24%
61-75
8
32%
8
28%
76-90
Пропущено
23
23
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
17%
4
17%
1-15
7
30%
3
13%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
13%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1
Результаты матчей
Брентфорд
Тоттенхэм
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
53
25
35
25
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
78
87
213
411
213
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|29 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 17
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 26
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 25
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|10 (2)
|Лидс
|Морено Родриго
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд - Тоттенхэм
Исход игры
Брентфорд
2.8% (2)
Ничья
8.3% (6)
Тоттенхэм
88.9% (64)
Тотал 2.5
Больше
73.02% (46)
Меньше
26.98% (17)
Обе команды забьют
Да
73.02% (46)
Нет
26.98% (17)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
51.4% (37)
0:2 Тоттенхэм
9.7% (7)
0:1 Тоттенхэм
8.3% (6)
1:3 Тоттенхэм
4.2% (3)
1:1 Ничья
4.2% (3)
0:3 Тоттенхэм
4.2% (3)
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