Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Constantin Albu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Родригес Хонатан II получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Маскареньяс Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Родригес Хонатан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Сепси

43' Близко! Бауса Хуан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

43' Ван Дурмен Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Сепси

36' Оооо... вот это был удар! Бауса Хуан должен был забить с этой позиции.

36' Бауса Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Аким Влад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Сепси

31' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Кицу Аурелиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Lorenzo Paramatti наказан за толчок Marius Stefanescu

27' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновлен

26' Маскареньяс Матеус получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Marius Stefanescu получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' William Baeten пробил со штрафного прямо в стенку

24' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Оооо... вот это был удар! Marius Stefanescu должен был забить с этой позиции.

12' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Bogdan Otelita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Игрок из команды Сепси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

4' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Сепси

2' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля