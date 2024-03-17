  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 13256 Главный судья: Феснич Оратиу
ФКСБ
2:1
Конец матча
Сепси
0'
1:0
11' Гол
Коман Флоринел
1:1
25' Пенальти
Дебелюх Габриэл
2:1
40' Гол
Балута Александр
51' Желтая карточка
Балута Александр
90'+5
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
10
Попеску
Октавиан
7
Коман
Флоринел
1
Молдован
Дину
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
4
Кечкеш
Акош
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
17
Оройан
Дариус
27
Davide
Popsa
59
Каллаку
Шерифф
7
Варга
Кевин
96
Дебелюх
Габриэл
ФКСБ
Сепси

История личных встреч

ФКСБ
Сепси

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

21 матч

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
С
2:5
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Голы

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

1.6
2.09

Среднее время на гол

56
43

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.29
1.38

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
65

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 15 (3) 0.48
Олару Дариус 14 (4) 0.45
Балута Александр 4 0.13
Компаньо Андреа 4 (2) 0.13
Микулеску Давид 3 0.1
Дава Джойским 3 0.1
Попеску Октавиан 2 0.06
Шут Адриан 2 0.06
Джокович Дамьян 2 (1) 0.06
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 10 (2) 0.32
Матей Космин 4 (1) 0.13
Шафранко Павол 4 0.13
Алими Исник 4 (1) 0.13
Каллаку Шерифф 4 0.13
Дебелюх Габриэл 4 (1) 0.13
Аганович Аднан 3 0.1
Паун Николае 2 0.06
Чоботарю Денис 1 0.03
Штефан Флорин 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 7 2
Пантя Александру 5 1
Радунович Ристо 6 0
Попеску Октавиан 6 0
Балута Александр 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Шут Адриан 6 0
Крецу Валентин 4 1
Олару Дариус 4 1
Дава Джойским 3 1
Siyabonga Ngezana 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Ликсандру Михай 3 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Антви Нана 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Микулеску Давид 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 10 0
Штефэнеску Мариус 9 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Штефан Флорин 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Думитреску Андрес 2 1
Аганович Аднан 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Оройан Дариус 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Паун Николае 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сепси
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
6
ФКСБ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сепси
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

26
21
ФКСБ
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сепси
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

29
27

Голы по времени матча

Забито

27
18
18 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
6
22%
3
17%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
6
22%
5
28%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
2
7%
5
28%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
7%
5
24%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
5
36%
6
29%
76-90

Забито

27
24
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
5
19%
2
8%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
4
15%
5
21%
31-45
9
33%
5
21%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
3
11%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
4
24%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Забито

54
42
31 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
11
20%
5
12%
1-15
10
19%
3
7%
16-30
10
19%
10
24%
31-45
11
20%
5
12%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
5
9%
12
29%
76-90

Пропущено

30
38
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
3
10%
9
24%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
3
10%
7
18%
31-45
6
20%
6
16%
46-60
6
20%
4
11%
61-75
7
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2
Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0
Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0

Результаты матчей

ФКСБ
Сепси

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
7
1.5
6
9
4
12
2.5
3
12
1
15
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
5
8
7
1.5
5
11
4
11
2.5
2
14
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
22
9
17
14
1.5
11
20
8
23
2.5
5
26
2
29
3.5
3
28
1
30
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 31 20 7 4 55 - 29 67
2.
Рапид Бухарест
 31 15 10 6 56 - 34 55
3.
ЧФР Клуж
 31 15 8 8 55 - 31 53
4.
Университатя Крайова
 31 14 10 7 49 - 39 52
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 31 11 12 8 38 - 38 45
7.
Сепси
 31 12 7 12 44 - 36 43
8.
Германнштадт
 31 10 13 8 39 - 31 43
9.
УТА Арад
 30 10 10 10 36 - 43 40
10.
Оцелул Галац
 31 7 16 8 32 - 36 37
11.
Петролул Плоешти
 30 7 14 9 29 - 32 35
12.
Политехника Яссы
 31 7 12 12 33 - 45 33
13.
У Крайова 1948
 30 9 4 17 43 - 50 31
14.
Динамо Бухарест
 31 8 5 18 22 - 44 29
15.
Волунтари
 30 6 10 14 31 - 49 28
16.
Ботошани
 31 3 12 16 30 - 55 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Университатя Клуж
 16 6 4 6 17 - 19 22
10.
Петролул Плоешти
 15 5 6 4 21 - 21 21
11.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
16.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
5.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 16 3 5 8 16 - 25 14
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Германнштадт Sota Mino 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ФКСБ: 60%, Сепси: 40%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 95'
    Шанс! Рондон Марио из команды Сепси пробил головой, но мимо
  • 95'
    Думитреску Андрес из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: ФКСБ: 63%, Сепси: 37%.
    • 89'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Ликсандру Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Крецу Валентин задерживает мяч рукой
    • 88'
      Олару Дариус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Первый тайм
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 48'
      Команда ФКСБ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: ФКСБ: 67%, Сепси: 33%.
    • 48'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Adrian Sut наказан за толчок Паун Николае
    • 46'
      Олару Дариус наказан за толчок Davide Popsa
    • 45'
      Контроль мяча: ФКСБ: 67%, Сепси: 33%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 44'
      Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Кечкеш Акош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Ликсандру Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Попеску Октавиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 40'
      Радунович Ристо сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Балута Александр забивает с левой ноги!
    • 40'
      Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 40'
      Оройан Дариус получил травму и заменен. Аганович Аднан выходит на поле.
    • 40'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Оройан Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Davide Popsa из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 36'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом
    • 36'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Дава Джойским выиграл воздушное противоборство у Оройан Дариус.
    • 35'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: ФКСБ: 64%, Сепси: 36%.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Паун Николае из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Варга Кевин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ликсандру Михай
    • 33'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 32'
      Габриэл Дебелюх оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Варга Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 32'
      Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Габриэл Дебелюх выиграл воздушное противоборство у Попеску Овидиу.
    • 31'
      Кечкеш Акош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 30'
      Контроль мяча: ФКСБ: 60%, Сепси: 40%.
    • 30'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 29'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ подал угловой слева.
    • 29'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 28'
      Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 27'
      Davide Popsa из команды Сепси заходит слишком далеко, он валит Олару Дариус.
    • 27'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 26'
      Ниняй Бранислав наказан за толчок Коман Флоринел
    • 25'
      Команда Сепси сравняла счет! Игра продолжается!
    • 25'
      Контроль мяча: ФКСБ: 58%, Сепси: 42%.
    • 25'
      Г О О О О О Л - Габриэл Дебелюх из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.
    • 25'
      После проверки VAR судья изменил решение - Сепси пробьет пенальти!
    • 24'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сепси.
    • 24'
      ПЕНАЛЬТИ - Коман Флоринел из команды ФКСБ привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Габриэл Дебелюх.
    • 23'
      Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Сепси начинает контратаку
    • 22'
      Оройан Дариус наказан за толчок Дава Джойским
    • 22'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: ФКСБ: 51%, Сепси: 49%.
    • 20'
      Кечкеш Акош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Балута Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Балута Александр из команды ФКСБ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 19'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ подал угловой справа.
    • 19'
      Паун Николае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 17'
      Варга Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Паун Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 17'
      Попеску Овидиу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Попеску Октавиан наказан за толчок Ниняй Бранислав
    • 16'
      Ниняй Бранислав из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: ФКСБ: 51%, Сепси: 49%.
    • 15'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Молдован Дину ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Попеску Октавиан из команды ФКСБ в офсайде
    • 11'
      Молдован Дину плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 11'
      Олару Дариус сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Коман Флоринел забивает с правой ноги!
    • 11'
      Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Davide Popsa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 11'
      Ниняй Бранислав из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 11'
      Варга Кевин из команды Сепси подал угловой слева.
    • 10'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: ФКСБ: 56%, Сепси: 44%.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Ликсандру Михай из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Паун Николае
    • 9'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Коман Флоринел пробует нанести удар издали, но Дину Молдован держит все под контролем
    • 9'
      Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Кечкеш Акош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 8'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Дава Джойским выиграл воздушное противоборство у Габриэл Дебелюх.
    • 8'
      Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Попеску Овидиу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Оройан Дариус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Оройан Дариус из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Радунович Ристо
    • 6'
      Сепси начинает контратаку
    • 6'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Davide Popsa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Паун Николае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: ФКСБ: 52%, Сепси: 48%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 5'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 4'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Каллаку Шерифф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Ликсандру Михай из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Каллаку Шерифф
    • 3'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 3'
      Шанс! Ликсандру Михай из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 3'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ подал угловой слева.
    • 2'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ разыграл угловой с правого угла.
    • 1'
      Варга Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Кечкеш Акош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ФКСБ 2:1 Сепси онлайн

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