Тур: 1. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 13256 Главный судья: Феснич Оратиу
0'
1:0
11' ГолКоман Флоринел
1:1
25' ПенальтиДебелюх Габриэл
2:1
40' ГолБалута Александр
51' Желтая карточкаБалута Александр
90'+5
Ход матча
11'
1:0
25'
1:1
40'
51'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
27
Davide
Popsa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Davide PopsaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
55 Vlad Tanasa
-
-
24 Denis Renta
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Сепси
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
21 матч
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1.6
2.09
Среднее время на гол
56
43
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.29
1.38
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
65
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|15 (3)
|0.48
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.45
|Балута Александр
|4
|0.13
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.13
|Микулеску Давид
|3
|0.1
|Дава Джойским
|3
|0.1
|Попеску Октавиан
|2
|0.06
|Шут Адриан
|2
|0.06
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.06
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|10 (2)
|0.32
|Матей Космин
|4 (1)
|0.13
|Шафранко Павол
|4
|0.13
|Алими Исник
|4 (1)
|0.13
|Каллаку Шерифф
|4
|0.13
|Дебелюх Габриэл
|4 (1)
|0.13
|Аганович Аднан
|3
|0.1
|Паун Николае
|2
|0.06
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Штефан Флорин
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|7
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Радунович Ристо
|6
|0
|Попеску Октавиан
|6
|0
|Балута Александр
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Шут Адриан
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Олару Дариус
|4
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Штефэнеску Мариус
|9
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Штефан Флорин
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Думитреску Андрес
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Оройан Дариус
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сепси
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
6
ФКСБ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сепси
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
26
21
ФКСБ
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сепси
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
29
27
Голы по времени матча
Забито
27
18
18 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
6
22%
3
17%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
6
22%
5
28%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
2
7%
5
28%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
7%
5
24%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
5
36%
6
29%
76-90
Забито
27
24
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
5
19%
2
8%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
4
15%
5
21%
31-45
9
33%
5
21%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
3
11%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
4
24%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Забито
54
42
31 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
11
20%
5
12%
1-15
10
19%
3
7%
16-30
10
19%
10
24%
31-45
11
20%
5
12%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
5
9%
12
29%
76-90
Пропущено
30
38
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
3
10%
9
24%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
3
10%
7
18%
31-45
6
20%
6
16%
46-60
6
20%
4
11%
61-75
7
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2
Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0
Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
Сепси
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
114
97
69
412
312
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
115
87
511
411
214
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
229
1714
1120
823
526
229
328
130
229
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|12 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10