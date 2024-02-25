Тур: 27. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Flueran Nicusor
0:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаОройан Дариус
56' Желтая карточкаБернд Шторк
90' Желтая карточкаКипчу Александру
90'+6
Ход матча
38'
56'
90'
Владение мячом
10
Матей
Космин
94
Бик
Овидиу
19
Попа
Даньел
10
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
55 Vlad Tanasa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
-
10 Нистор ДанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рус МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Сепси
Университатя Клуж
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|8 (1)
|0.3
|Шафранко Павол
|4
|0.15
|Алими Исник
|4 (1)
|0.15
|Каллаку Шерифф
|4
|0.15
|Матей Космин
|3 (1)
|0.11
|Аганович Аднан
|3
|0.11
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.04
|Паун Николае
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Домашкан Виталий
|1
|0.04
|Георге Ион
|1
|0.04
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.04
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|10 (5)
|0.37
|Попа Даньел
|7
|0.26
|Кипчу Александру
|5
|0.19
|Стойка Янис
|5
|0.19
|Митря Богдан
|2
|0.07
|Георге Валентин
|2
|0.07
|Кымпану Георге
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|9
|0
|Штефэнеску Мариус
|7
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Оройан Дариус
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|6
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
9
Сепси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
9
7
Сепси
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Университатя Клуж
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
19
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
7
35%
4
19%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
24%
4
21%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
2
15%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
4
31%
4
31%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
6
33%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Забито
33
34
13 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
9%
5
15%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
9
27%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
6
18%
6
18%
61-75
11
33%
8
24%
76-90
Пропущено
34
37
18 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
8
24%
6
16%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
6
18%
10
27%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
6
18%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1
Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0
Результаты матчей
Сепси
Университатя Клуж
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сепси
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
59
310
212
112
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
310
68
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
198
819
918
423
423
225
126
225
126
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9