Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Marius Stefanescu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ох, нехорошо это выглядит. Матей Космин получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Матч возобновится спорным мячом

45' Матей Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Рефери не любит споров - именно за это Оройан Дариус сейчас получил желтую

37' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

36' Кечкеш Акош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Сепси

33' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сепси

31' Удар от ворот произведет Сепси

30' Матей Космин не смог попасть в створ ударом издали

26' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

25' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

21' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Robert Mihai Silaghi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Ох, нехорошо это выглядит. Thalisson получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Thalisson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола