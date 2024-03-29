Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Сепси

87' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

87' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Габриэл Дебелюх ослабляет давление, выбив мяч.

86' Удар от ворот произведет Сепси

86' Авуну Дюрель не смог попасть в створ ударом издали

85' Маня Кристьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Алими Исник не смог попасть в створ ударом издали

83' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тахцидис Панайотис пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

82' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

80' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Габриэл Дебелюх из команды Сепси в офсайде

79' Хорошую попытку сделал Маня Кристьян . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Могос Василе наказан за толчок Габриэл Дебелюх

79' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Аганович Аднан не смог попасть в створ ударом издали

76' Думитреску Андрес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Сепси

76' Мухар Карло не смог попасть в створ ударом издали

76' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Удар от ворот произведет Сепси

72' Дяк Чиприан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

72' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Шанс! Габриэл Дебелюх из команды Сепси пробил головой, но мимо

69' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

67' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

61' Тактическая замена. Флорин Штефан уходит с поля и его заменяет Думитреску Андрес

61' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

59' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Глупую желтую получил Бирлигея Даниэль за то, что отбил ногой мяч после свистка

57' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Сепси

53' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

51' Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

51' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Флорин Штефан нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Каллаку Шерифф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Мухар Карло выиграл воздушное противоборство у Габриэл Дебелюх.

49' Удар от ворот произведет Сепси

48' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Флорин Штефан наказан за толчок Дяк Чиприан

46' Камора Мауру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение