Тур: 2. Стадион: Стадион Сепси. Зрители: 4800 Главный судья: George Gaman
0'
1:0
9' ГолШтефэнеску Мариус
1:1
21' ГолБобен Матия
46' Желтая карточкаКамора Мауру
58' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
72' Желтая карточкаДяк Чиприан
90'+4
Ход матча
9'
21'
1:1
46'
58'
72'
86'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
55 Vlad Tanasa
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
22 Аусси АланЗащитник
- Защитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
87 Paul Ciupei
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Сепси
ЧФР Клуж
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
17.4%
13%
69.6%
4 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.55
Среднее время на гол
108
165
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.55
1.33
Среднее время на гол
58
67
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.17
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
76
94
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|11 (2)
|0.34
|Матей Космин
|4 (1)
|0.13
|Шафранко Павол
|4
|0.13
|Каллаку Шерифф
|4
|0.13
|Алими Исник
|4 (1)
|0.13
|Дебелюх Габриэл
|4 (1)
|0.13
|Аганович Аднан
|3
|0.09
|Паун Николае
|2
|0.06
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Штефан Флорин
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|13
|0.41
|Бирлигея Даниэль
|8
|0.25
|Мухар Карло
|7
|0.22
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.19
|Авуну Дюрель
|3
|0.09
|Айети Арлинд
|3
|0.09
|Дяк Чиприан
|2
|0.06
|Камора Мауру
|2
|0.06
|Джуричич Лука
|2
|0.06
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Маня Кристьян
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Штефэнеску Мариус
|9
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Штефан Флорин
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Думитреску Андрес
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Оройан Дариус
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Отеле Филип
|3
|0
|Бирлигея Даниэль
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Камора Мауру
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
ЧФР Клуж
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
6
10
Сепси
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
ЧФР Клуж
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
13
29
Сепси
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
ЧФР Клуж
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
19
39
Голы по времени матча
Забито
25
25
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
20 Не забивали 20
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
5
20%
8
32%
31-45
5
20%
4
16%
46-60
4
16%
1
4%
61-75
7
28%
7
28%
76-90
Пропущено
18
25
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 16
4
22%
5
20%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
3
17%
7
28%
61-75
2
11%
4
16%
76-90
Забито
18
30
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
3
17%
5
17%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
28%
6
20%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
17%
9
30%
61-75
5
28%
6
20%
76-90
Пропущено
21
8
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
5
24%
2
25%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Забито
43
55
19 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
6
14%
7
13%
1-15
3
7%
5
9%
16-30
10
23%
14
25%
31-45
5
12%
6
11%
46-60
7
16%
10
18%
61-75
12
28%
13
24%
76-90
Пропущено
39
33
21 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 23
9
23%
7
21%
1-15
5
13%
6
18%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
6
15%
2
6%
46-60
4
10%
8
24%
61-75
8
21%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0
Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1
Результаты матчей
Сепси
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
4
5 раз 16%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сепси
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
610
88
313
610
313
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
511
79
214
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
257
1121
1517
527
1121
329
527
230
131
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|12 (9)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10