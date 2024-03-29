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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 4800 Главный судья: George Gaman
Сепси
1:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
9' Гол
Штефэнеску Мариус
1:1
21' Гол
Бобен Матия
46' Желтая карточка
Камора Мауру
58' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
72' Желтая карточка
Дяк Чиприан
90'+4
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
82
Ниняй
Бранислав
17
Оройан
Дариус
59
Каллаку
Шерифф
6
Паун
Николае
3
Штефан
Флорин
11
Штефэнеску
Мариус
96
Дебелюх
Габриэл
7
Варга
Кевин
90
Сава
Рэзван
4
Маня
Кристьян
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
77
Тахцидис
Панайотис
18
Кейта
Абдул-Кадер
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
Сепси
ЧФР Клуж

История личных встреч

Сепси
ЧФР Клуж

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

17.4%
13%
69.6%
4 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:1
С
3:0
С
1:2
К
3:0
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
0:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.55

Среднее время на гол

108
165

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.17
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

76
94

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 11 (2) 0.34
Матей Космин 4 (1) 0.13
Шафранко Павол 4 0.13
Каллаку Шерифф 4 0.13
Алими Исник 4 (1) 0.13
Дебелюх Габриэл 4 (1) 0.13
Аганович Аднан 3 0.09
Паун Николае 2 0.06
Чоботарю Денис 1 0.03
Штефан Флорин 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 13 0.41
Бирлигея Даниэль 8 0.25
Мухар Карло 7 0.22
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.19
Авуну Дюрель 3 0.09
Айети Арлинд 3 0.09
Дяк Чиприан 2 0.06
Камора Мауру 2 0.06
Джуричич Лука 2 0.06
Йебоа Эммануэль 2 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Маня Кристьян 1 0.03
Бобен Матия 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Илие Матей 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 10 0
Штефэнеску Мариус 9 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Штефан Флорин 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Думитреску Андрес 2 1
Аганович Аднан 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Оройан Дариус 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Паун Николае 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Дяк Чиприан 5 0
Тахцидис Панайотис 5 0
Эль-Каддури Омар 4 0
Авуну Дюрель 4 0
Илие Матей 2 1
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Отеле Филип 3 0
Бирлигея Даниэль 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Камора Мауру 2 0
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Муту Адриан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
ЧФР Клуж
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

6
10
Сепси
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
ЧФР Клуж
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

13
29
Сепси
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
ЧФР Клуж
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

19
39

Голы по времени матча

Забито

25
25
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
20 Не забивали 20
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
5
20%
8
32%
31-45
5
20%
4
16%
46-60
4
16%
1
4%
61-75
7
28%
7
28%
76-90

Пропущено

18
25
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 16
4
22%
5
20%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
3
17%
7
28%
61-75
2
11%
4
16%
76-90

Забито

18
30
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
3
17%
5
17%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
28%
6
20%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
17%
9
30%
61-75
5
28%
6
20%
76-90

Пропущено

21
8
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
5
24%
2
25%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Забито

43
55
19 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
6
14%
7
13%
1-15
3
7%
5
9%
16-30
10
23%
14
25%
31-45
5
12%
6
11%
46-60
7
16%
10
18%
61-75
12
28%
13
24%
76-90

Пропущено

39
33
21 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 23
9
23%
7
21%
1-15
5
13%
6
18%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
6
15%
2
6%
46-60
4
10%
8
24%
61-75
8
21%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0
Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1

Результаты матчей

Сепси
ЧФР Клуж

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
4
5 раз 16%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сепси
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
8
8
3
13
2.5
6
10
3
13
3.5
3
13
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
7
9
2
14
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
25
7
11
21
1.5
15
17
5
27
2.5
11
21
3
29
3.5
5
27
2
30
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 31 20 7 4 55 - 29 67
2.
Рапид Бухарест
 31 15 10 6 56 - 34 55
3.
ЧФР Клуж
 32 15 9 8 56 - 32 54
4.
Университатя Крайова
 31 14 10 7 49 - 39 52
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 31 11 12 8 38 - 38 45
7.
Сепси
 32 12 8 12 45 - 37 44
8.
УТА Арад
 31 11 10 10 40 - 46 43
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Петролул Плоешти
 31 8 14 9 30 - 32 38
11.
Оцелул Галац
 31 7 16 8 32 - 36 37
12.
Политехника Яссы
 31 7 12 12 33 - 45 33
13.
У Крайова 1948
 31 9 4 18 43 - 51 31
14.
Волунтари
 32 7 10 15 35 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 31 8 5 18 22 - 44 29
16.
Ботошани
 31 3 12 16 30 - 55 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
УТА Арад
 16 8 5 3 26 - 22 29
6.
Сепси
 16 7 6 3 27 - 16 27
7.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
8.
Петролул Плоешти
 16 6 6 4 22 - 21 24
9.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
10.
Университатя Клуж
 16 6 4 6 17 - 19 22
11.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
16.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
5.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 16 5 5 6 26 - 24 20
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
11.
Политехника Яссы
 16 3 5 8 16 - 25 14
12.
Волунтари
 16 3 5 8 19 - 32 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Сепси: 47%, ЧФР Клуж: 53%.
  • 94'
    Кечкеш Акош ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Маня Кристьян нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
  • 94'
    Отеле Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Авуну Дюрель пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем
  • 94'
    Камора Мауру создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Кейта Абдул-Кадер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 92'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде
  • 91'
    Маня Кристьян ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Сава Рэзван из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 90'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, ЧФР Клуж: 53%.
    • 90'
      Кечкеш Акош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 88'
      Отеле Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Авуну Дюрель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 1:1 ЧФР Клуж онлайн

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