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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
5:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
1:0
21' Гол
Терхо Каспер
2:0
34' Гол
Пуэртас Кэмерон
2:1
38' Гол
Торстейнссон Йон
44' Желтая карточка
Ezechiel Banzuzi
53' Желтая карточка
Дом Джорен
60' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
61' Желтая карточка
Кийине Софиан
3:1
65' Пенальти
Эккерт Айенса Деннис
4:1
74' Пенальти
Эккерт Айенса Деннис
90' Желтая карточка
Мендиль Хамза
5:1
90' Пенальти
Нильссон Хокан
90'+9
49
Морис
Антони
5
Kevin
Mac
Allister
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
10
Лапуссен
Лоик
24
Ванхутт
Шарль
8
Амани
Жан
4
Расмуссен
Матиас
23
Пуэртас
Кэмерон
9
Эккерт
Айенса
Деннис
12
Кожокару
Валентин
6
Дом
Джорен
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
11
Ezechiel
Banzuzi
13
Кийине
Софиан
8
Шрейверс
Сьебе
18
Мигель
Флориан
21
Nathaniel
Opoku
7
Торстейнссон
Йон
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-2-1
АХ Лёвен
4-3-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
АХ Лёвен

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:4
ПДА
1:3
ПДБВЭ
3:5
ПДБПЭ
0:0
ПДБВЭ
2:3
ПДБПЭ
1:1
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
1:3
ПДБПЭ
1:2
ПДБ
3:1
ПДБ
0:0
ПДБ
1:0
ПДБ
0:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
4:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
0:3

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.4
2.1

Среднее время на гол

64
42

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

1.3
1.55

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
58

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 4 (2) 1.33
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.67
Терхо Каспер 1 0.33
Нильссон Хокан 1 (1) 0.33
Амани Жан 0 0
Лапуссен Лоик 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.33
Торстейнссон Йон 1 0.33
Richie Sagrado 1 0.33
Мигель Флориан 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 2 0
Расмуссен Матиас 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Kevin Mac Allister 1 0
Линен Сенне 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 2 0
Дом Джорен 1 0
Мертенс Матье 1 0
Кийине Софиан 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Ezechiel Banzuzi 1 0
Richie Sagrado 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0
Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1
Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
АХ Лёвен

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Сент-Трейден
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
6.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
9.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Вестерло
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
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  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Эйпен Yentil van Genechten 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
АХ Лёвен Мендиль Хамза 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Кийине Софиан получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Бёрджесс Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Дом Джорен получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 5:1 АХ Лёвен онлайн

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