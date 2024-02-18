Тур: 17. Стадион: Кэмпбеллтаун.
1:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаЛьюис Клейтон Рис
24' Желтая карточкаБолл Дэвид
0:1
31' ПенальтиБарбарусес Костас
42' Желтая карточкаOskar van Hattum
54' Желтая карточкаХьюз Исаак
0:2
73' ГолБарбарусес Костас
75' Желтая карточкаМ`Бомбва Чарльз
1:2
78' ГолБернардо Эспиноса
90' Желтая карточкаСалас Юст
90' Желтая карточкаЗавада Оскар
90'+9
Ход матча
24'
31'
42'
54'
71'
73'
75'
78'
90'
90'
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
40
Полсен
Алекс
26
Хьюз
Исаак
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
22 Салас ЮстПолузащитник
- Нападающий
-
23 Luke Supyk
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Макартур
Веллингтон Феникс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.43
Среднее время на гол
38
63
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|10 (3)
|0.56
|Давила Улисес
|7
|0.39
|Jake Hollman
|5
|0.28
|Миллар Мэттью
|4
|0.22
|Борджес Рафаэл
|3
|0.17
|Jed Drew
|1
|0.06
|Беккас Кирин
|1
|0.06
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.06
|Аугла Али
|1
|0.06
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Ускок Томислав
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|10 (1)
|0.56
|Краев Божидар
|5
|0.28
|Завада Оскар
|5
|0.28
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.17
|Пейн Тим
|2
|0.11
|Олд Бенжамин
|2
|0.11
|Пеннингтон Николас
|1
|0.06
|Болл Дэвид
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Борджес Рафаэл
|4
|0
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Давила Улисес
|3
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Jake Hollman
|2
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|М`Бомбва Чарльз
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|5
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Завада Оскар
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Полсен Алекс
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Болл Дэвид
|1
|0
|Салас Юст
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Хьюз Исаак
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Веллингтон Феникс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
4
Макартур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Веллингтон Феникс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
12
Макартур
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Веллингтон Феникс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
22
16
Голы по времени матча
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
9
47%
3
19%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
11%
3
23%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
2
11%
5
38%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
17%
4
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
1
13%
76-90
Забито
34
28
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
3
9%
4
14%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
1
3%
5
18%
61-75
13
38%
7
25%
76-90
Пропущено
30
21
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
13%
5
24%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
4
13%
6
29%
46-60
7
23%
1
5%
61-75
7
23%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2
Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0
Результаты матчей
Макартур
Веллингтон Феникс
Точный счет
1:1
3 раза 30%
4:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Макартур
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
62
46
44
37
17
28
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
55
26
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
153
99
99
513
315
216
216
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|12 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|10 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 4