Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

45' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Г О О О О Л - Эурснес Фредрик забивает с правой ноги!

45' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Камбюр

44' Тоорнстра Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Камбюр

40' Удар от ворот произведет Фейеноорд

39' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Удар от ворот произведет Камбюр

38' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Камбюр

34' Кекчю Оркун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Линссен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Камбюр

32' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Камбюр

30' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Сенеси Маркос из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Траунер Гернот из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Г О О О О Л - Самбисса Давид из команды Камбюр левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

21' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Каллон Исса из команды Камбюр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Камбюр выполняет удар от ворот.

20' Вратарь парирует удар, который нанес Тоорнстра Йенс , и мяч снова в игре

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Камбюр выполняет удар от ворот.

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Удар от ворот произведет Камбюр

15' Удар от ворот произведет Камбюр

14' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Камбюр

6' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Камбюр

4' Хорошую попытку сделал Схаутен Эрик . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Схаутен Эрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

4' Траунер Гернот предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Камбюр начинает с центра поля