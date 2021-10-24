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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
2:3
Второй тайм: 75'

Стадион:
Фейеноорд
0'
1:0
23' Гол
Самбисса Давид
1:1
25' Гол
Линссен Брайан
1:2
45' Гол
Эурснес Фредрик
2:2
50' Гол
Самбисса Давид
55' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
2:3
58' Гол
Маласиа Тирелл
68' Желтая карточка
Бангура Алекс
75'
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
18
Самбисса
Давид
9
Tom
Boere
7
Каллон
Исса
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
Камбюр
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

23'
Самбисса Давид
(Каллон Исса)
1:0
25'
1:1
Линссен Брайан
(Педерсен Маркус Гольмгрен)
45'
1:2
Эурснес Фредрик
(Тиль Гус)
50'
Самбисса Давид
(Якобс Ями)
2:2
55'
 
Тоорнстра Йенс
58'
2:3
Маласиа Тирелл
(Кекчю Оркун)
61'
Тол Марко
Схаутен Эрик
 
68'
Бангура Алекс
 
71'
Крастев Филип
Маулун Робин
 
72'
Робертс Улдрикис
Tom Boere
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

История личных встреч

Камбюр
Фейеноорд

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 3 0.3
Tom Boere 3 0.3
Каллон Исса 2 0.2
Самбисса Давид 2 0.2
Бангура Алекс 2 0.2
Брей Майкл 1 0.1
Маулун Робин 1 0.1
Тол Марко 1 0.1
Киш Тамаш 1 0.1
Робертс Улдрикис 1 0.1
Худемакерс Меес 1 0.1
Шмидт Доке 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 7 0.78
Линссен Брайан 6 0.67
Синистерра Луис 3 0.33
Тоорнстра Йенс 3 0.33
Дессерс Сириль 2 0.22
Эурснес Фредрик 1 0.11
Кекчю Оркун 1 (1) 0.11
Баннис Науфаль 1 0.11
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 2 1
Макинтош Келвин 3 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Каллон Исса 1 0
Самбисса Давид 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
5
42%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
4
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Забито

16
22
3 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
4
25%
4
18%
46-60
7
44%
1
5%
61-75
2
13%
8
36%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
5
45%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
7
32%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1
Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5 Камбюр - Эксельсиор 7:2 Волендам - Камбюр 0:3
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1
Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Дрита - Фейеноорд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Фейеноорд 3:2 9 6 1 2 25 - 13 19
5. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
6. Витесс 1:1 10 5 2 3 10 - 16 17
7. Твенте 10 4 3 3 16 - 13 15
8. НЕК Неймеген 10 4 2 4 12 - 17 14
9. Херенвен 10 4 1 5 12 - 16 13
10. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
11. Камбюр 2:3 10 4 0 6 18 - 25 12
12. Гоу Эхед Иглс 1:1 10 3 2 5 12 - 19 11
13. Хераклес 9 3 1 5 11 - 15 10
14. Ваалвейк 10 2 4 4 13 - 15 10
15. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 10 1 4 5 8 - 18 7
18. ПЕК Зволле 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
3. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Фейеноорд 3:2 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 2:3 6 3 0 3 13 - 11 9
7. Гоу Эхед Иглс 1:1 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Ваалвейк 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
12. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
13. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
15. Витесс 1:1 5 1 2 2 5 - 10 5
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:1 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
4. Фейеноорд 3:2 5 3 0 2 13 - 7 9
5. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Камбюр 2:3 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Гоу Эхед Иглс 1:1 5 0 2 3 4 - 14 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Фейеноорд
5.90
6.75
1.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Камбюр 2:3 Фейеноорд онлайн




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