Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тарик Лэмпти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Астон Вилла имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали

47' Плохо сыграл Кэш Мэтти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

44' Брайтон выполняет удар от ворот.

41' Матч возобновлен

40' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

40' Кукурелья Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Уоткинс Олли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Мингс Тайрон получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

39' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Вельтман Йоел из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Роберт Санчес не дал случится голу! Макгинн Джон должен был забивать, но Роберт Санчес сделал отличный сейв

34' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Тарик Лэмпти нанес удар, но промахнулся очень сильно.

33' Кэш Мэтти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Конса Эзри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Тарик Лэмпти нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Рамси Джакоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Брайтон выполняет удар от ворот.

26' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вельтман Йоел из команды Брайтон

26' Рамси Джакоб имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

26' Отличные скиллы показывает Рамси Джакоб , обводя своих соперников

26' Матч возобновлен

25' Соарес Дуглас получает желтую карточку за неспортивное поведение

25' Троссар Леандро получает желтую карточку за неспортивное поведение

25' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

23' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Макаллистер Алексис и попал в перекладину!

20' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Кэш Мэтти снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

18' Команда Астон Вилла забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Макаллистер Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Макаллистер Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Коутиньо Филиппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Рефери не любит споров - именно за это Кукурелья Марк сейчас получил желтую

13' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

13' Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ингс Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кэш Мэтти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Кукурелья Марк разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает пас партнеру.

9' Тарик Лэмпти из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...

8' Удар от ворот произведет Брайтон

8' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кэш Мэтти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

4' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Тарик Лэмпти задерживает мяч рукой

2' Удар от ворот произведет Брайтон

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.