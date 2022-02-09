Олимпиада 2022
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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Брайтон
Прогнозы 38
Уотфорд 28.9% (11)
X 55.3% (21)
Брайтон 15.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Брайтон
3.79
3.38
2.21
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Уотфорд
Брайтон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.36
Кинг Джошуа 5 (1) 0.23
Сарр Исмаила 5 0.23
Педро Жоао 2 0.09
Эрнандес Хуан 2 0.09
Куцка Юрай 1 0.05
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 7 (1) 0.32
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.18
Троссар Леандро 4 (1) 0.18
Уэлбек Данни 3 0.14
Мвепу Энок 1 0.05
Даффи Шейн 1 0.05
Уэбстер Адам 1 0.05
Бёрн Дэн 1 0.05
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 7 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Луза Имран 2 0
Самир Каэтано 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 0
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
7
54%
76-90

Пропущено

23
12
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
9%
3
25%
1-15
5
22%
3
25%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
3
25%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
1
11%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Забито

25
22
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
12%
2
9%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
6
24%
3
14%
61-75
9
36%
8
36%
76-90

Пропущено

39
24
18 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 16
4
10%
4
17%
1-15
7
18%
5
21%
16-30
7
18%
4
17%
31-45
7
18%
3
13%
46-60
7
18%
3
13%
61-75
7
18%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1
Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3
Брайтон
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1
Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон Заявка 23 6 10 7 29 - 36 28
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
13. Кристал Пэлас Заявка 23 5 10 8 32 - 35 25
14. Брентфорд Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
15. Лидс Заявка 22 5 8 9 27 - 43 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 15 - 26 12
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 11 2 4 5 14 - 26 10
14. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас Заявка 11 1 5 5 11 - 20 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Уотфорд 28.9% (11)
    X 55.3% (21)
    Брайтон 15.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Брайтон
    3.79
    3.38
    2.21
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уотфорд - Брайтон онлайн


    Прогнозы на матч Уотфорд - Брайтон

    Исход игры
    Уотфорд
    29.7% (11)
    Ничья
    54.1% (20)
    Брайтон
    16.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.03% (10)
    Меньше
    72.97% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.9% (17)
    2:1 Уотфорд
    18.9% (7)
    1:0 Уотфорд
    8.1% (3)
    0:0 Ничья
    8.1% (3)
    1:2 Брайтон
    8.1% (3)
    0:1 Брайтон
    5.4% (2)
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    Уотфорд
    Брайтон

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