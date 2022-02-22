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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
Прогнозы 39
Вест Хэм 84.6% (33)
X 12.8% (5)
Вулверхэмптон 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Вулверхэмптон
2.13
3.50
3.91
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вест Хэм
Вулверхэмптон

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.31
Антонио Майкл 8 0.31
Бенрахма Саид 5 0.19
Форнальс Пабло 5 0.19
Лансини Мануэль 4 (2) 0.15
Соучек Томаш 3 0.12
Доусон Крэйг 2 0.08
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 (1) 0.2
Хи-Чан Хван 5 0.2
Невеш Рубен 3 0.12
Моутинью Жоау 2 0.08
Коди Конор 2 0.08
Саисс Ромен 2 0.08
Дендонкер Леандер 1 0.04
Поденсе Даниэл 1 0.04
Траоре Адама 1 0.04
Килман Макс 1 0.04
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 7 0
Антонио Майкл 5 1
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Доусон Крэйг 3 0
Боуэн Джаррод 3 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Арон 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 9 0
Хименес Рауль 6 1
Саисс Ромен 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Коди Конор 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
1
4%
3
21%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
6
26%
1
7%
61-75
5
22%
7
50%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
20%
5
50%
61-75
4
20%
3
30%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
10%
1
10%
1-15
5
25%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
6
30%
1
10%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
31%
3
30%
76-90

Забито

43
24
17 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
3
7%
4
17%
1-15
7
16%
3
13%
16-30
7
16%
3
13%
31-45
6
14%
4
17%
46-60
9
21%
2
8%
61-75
11
26%
8
33%
76-90

Пропущено

36
20
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
5
14%
1
5%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
9
25%
4
20%
31-45
5
14%
1
5%
46-60
5
14%
6
30%
61-75
9
25%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1
Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 25 12 4 9 24 - 20 40
8. Тоттенхэм Заявка 24 12 3 9 31 - 32 39
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Кристал Пэлас Заявка 26 6 11 9 36 - 37 29
12. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 25 5 8 12 29 - 56 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Бёрнли Заявка 23 3 11 9 21 - 29 20
19. Уотфорд Заявка 25 5 3 17 25 - 47 18
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 13 7 2 4 14 - 10 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 2 5 13 - 17 17
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
16. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Вест Хэм 84.6% (33)
    X 12.8% (5)
    Вулверхэмптон 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.13
    3.50
    3.91
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Вест Хэм
    84.6% (33)
    Ничья
    12.8% (5)
    Вулверхэмптон
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (27)
    Меньше
    30.77% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    56.4% (22)
    2:0 Вест Хэм
    12.8% (5)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    1:0 Вест Хэм
    7.7% (3)
    3:2 Вест Хэм
    5.1% (2)
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    Вест Хэм
    Вулверхэмптон

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