Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Балаидос
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
13
Райан
Мэтт
12
Муньос
Айхен
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Владение мячом
История личных встреч
Сельта
Реал Сосьедад
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
27 матчей
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мина Сантьяго
|4
|0.36
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.27
|Браис Мендес
|1
|0.09
|Денис Суарес
|1
|0.09
|Серви Франко
|1
|0.09
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.55
|Ариц Элустондо
|2
|0.18
|Лобете Хулен
|2
|0.18
|Исак Александр
|1
|0.09
|Барренечеа Андер
|1
|0.09
|Сорлот Александр
|1
|0.09
|Мерино Микель
|1
|0.09
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|0
|Браис Мендес
|4
|0
|Мальо Уго
|2
|1
|Тапия Ренато
|3
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Солари Аугусто
|2
|0
|Фонтан Хосе
|1
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Мина Сантьяго
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Айхен
|3
|1
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Мерино Микель
|2
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
2
20%
6
43%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0
Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Сельта 2:1 Кадис - Сельта 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 13
|19
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Сельта
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|15.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Сельта
19.9% (29)
Ничья
24% (35)
Реал Сосьедад
56.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
49.26% (67)
Меньше
50.74% (69)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
31.5% (46)
1:1 Ничья
22.6% (33)
0:1 Реал Сосьедад
15.8% (23)
2:1 Сельта
12.3% (18)
1:0 Сельта
4.8% (7)
2:0 Сельта
2.7% (4)
0:2 Реал Сосьедад
1.4% (2)
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