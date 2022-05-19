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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Эвертон
 
Позже
Кристал Пэлас
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
4
Холгейт
Мэйсон
17
Айуоби
Алекс
16
Дукуре
Абдулай
21
Гомеш
Андре
19
Миколенко
Виталий
24
Гордон
Энтони
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Батлэнд
Джек
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
15
Шлупп
Джеффри
12
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
11
Заха
Уилфрид
Эвертон
3-4-2-1
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Кристал Пэлас

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 9 (3) 0.25
Грэй Демарай 5 0.14
Гордон Энтони 4 0.11
Калверт-Льюин Доминик 4 (2) 0.11
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.08
Дукуре Абдулай 2 0.06
Кин Майкл 2 0.06
Айуоби Алекс 2 0.06
Холгейт Мэйсон 2 0.06
Рондон Саломон 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Миколенко Виталий 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 13 (5) 0.36
Галлахер Конор 8 0.22
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.17
Бентеке Кристиан 4 0.11
Шлупп Джеффри 4 0.11
Матета Жан-Филипп 4 0.11
Олисе Майкл 2 0.06
Айю Джордан 2 0.06
Гехи Марк 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Эзе Эберечи 1 0.03
Макартур Джеймс 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Клайн Натаниэль 0 0
Хьюз Уилл 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 7 1
Холгейт Мэйсон 7 1
Ришарлисон 8 0
Годфри Бен 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Коулмэн Шеймус 4 0
Динь Люка 4 0
Гордон Энтони 4 0
Рондон Саломон 2 1
Кин Майкл 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Мина Йерри 3 0
Грэй Демарай 3 0
Алли Деле 3 0
Делф Фабиан 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Брэнтуэйт Джерред 0 1
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Доббин Льюис 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 10 0
Уорд Джоэл 8 0
Заха Уилфрид 4 1
Хьюз Уилл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Гехи Марк 4 0
Олисе Майкл 4 0
Макартур Джеймс 3 0
Куйяте Шейку 3 0
Бентеке Кристиан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Виейра Патрик 1 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
22
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
4
16%
4
18%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
9
36%
6
27%
76-90

Пропущено

22
25
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
4
18%
3
12%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
6
27%
5
20%
76-90

Забито

18
27
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
2
11%
3
11%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
5
28%
6
22%
61-75
0
0%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

33
16
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
2
6%
2
13%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
8
24%
6
38%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
6
18%
4
25%
76-90

Забито

43
49
18 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
5
12%
6
12%
1-15
7
16%
3
6%
16-30
6
14%
9
18%
31-45
8
19%
7
14%
46-60
8
19%
10
20%
61-75
9
21%
14
29%
76-90

Пропущено

55
41
23 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 16
22 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 23
6
11%
5
12%
1-15
7
13%
6
15%
16-30
10
18%
14
34%
31-45
9
16%
2
5%
46-60
11
20%
5
12%
61-75
12
22%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 37 27 8 2 91 - 25 89
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
10. Лестер Заявка 36 13 9 14 57 - 57 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Кристал Пэлас Заявка 36 10 15 11 47 - 43 45
14. Астон Вилла Заявка 36 13 5 18 49 - 50 44
15. Саутгемптон Заявка 37 9 13 15 42 - 63 40
16. Эвертон Заявка 36 10 6 20 39 - 59 36
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 36 7 13 16 32 - 50 34
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 18 8 2 8 24 - 23 26
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 28 - 28 22
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 18 4 7 7 21 - 26 19
13. Лестер Заявка 18 4 5 9 27 - 35 17
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2022, осталось 34 минуты.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 118
    Эвертон 76.3% (90)
    X 18.6% (22)
    Кристал Пэлас 5.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.94
    4.38
    4.68
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Эвертон
    75.2% (94)
    Ничья
    18.4% (23)
    Кристал Пэлас
    6.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (44)
    Меньше
    61.4% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    53.51% (61)
    Нет
    46.49% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Эвертон
    33.6% (42)
    2:1 Эвертон
    28% (35)
    1:1 Ничья
    14.4% (18)
    2:0 Эвертон
    4.8% (6)
    3:1 Эвертон
    2.4% (3)
    1:2 Кристал Пэлас
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:1 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
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    Кристал Пэлас
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