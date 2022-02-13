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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
2:0
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
22' Желтая карточка
Эскудеро Серхио
26' Желтая карточка
Узуни Мюрто
1:0
37' Пенальти
Оярсабаль Микель
2:0
74' Гол
Рафинья Алькантара
90'+5

Ход матча

22'
 
Эскудеро Серхио
26'
 
Узуни Мюрто
37'
Оярсабаль Микель
1:0
63'
 
Пуэртас Антонио
Узуни Мюрто
63'
 
Петрович Ньегош
Милья Луис
67'
Рафинья Алькантара
Сильва Давид
 
67'
Порту Кристиан
Янузай Аднан
 
72'
 
Монторо Анхель
Гоналон Максим
72'
 
Рочина Рубен
Кольядо Алекс
72'
 
Видаль Молина
Douglas Arezo
74'
Рафинья Алькантара
(Оярсабаль Микель)
2:0
83'
Пачеко Хон
Муньос Айхен
 
83'
Сорлот Александр
Исак Александр
 
84'
Сальдуа Хосеба
Оярсабаль Микель
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 132
Реал Сосьедад 93.9% (124)
X 4.5% (6)
Гранада 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
28
Торренте
Рауль
22
Дуарте
Домингуш
3
Эскудеро
Серхио
35
Кольядо
Алекс
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
24
Узуни
Мюрто
14
Douglas
Arezo
9
Суарес
Луис
III
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Гранада

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
0:2
П
3:0
П
0:3
П
0:3
П
1:1
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
0:0
П
4:1
КК
2:1
КК
4:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (3) 0.35
Исак Александр 4 (1) 0.17
Ариц Элустондо 3 0.13
Мерино Микель 2 0.09
Лобете Хулен 2 0.09
Янузай Аднан 2 (1) 0.09
Барренечеа Андер 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.29
Суарес Луис III 6 0.25
Пуэртас Антонио 4 0.17
Мачис Дарвин 2 0.08
Санчес Герман 2 0.08
Рочина Рубен 1 0.04
Милья Луис 1 (1) 0.04
Монторо Анхель 1 0.04
Ариас Сантьяго 1 0.04
Дуарте Домингуш 1 0.04
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сильва Давид 1 0
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 6 0
Санчес Герман 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Мончу Рамон 3 1
Дуарте Домингуш 4 0
Суарес Луис III 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Роберт Морено 1 1
Эскудеро Серхио 2 0
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Торренте Рауль 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Пропущено

6
18
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
5
28%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
2
33%
3
17%
76-90

Забито

15
17
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
6
40%
6
35%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Забито

24
28
6 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
3
13%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
5
21%
5
18%
61-75
8
33%
10
36%
76-90

Пропущено

21
34
6 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 19
2
10%
4
12%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
5
24%
6
18%
46-60
4
19%
4
12%
61-75
6
29%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1
Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Барселона 1:0 Заявка 23 11 8 4 37 - 25 41
5. Атлетико М Заявка 23 11 6 6 42 - 33 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол 0:1 Заявка 24 7 6 11 27 - 33 27
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
16. Гранада Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 23 1 8 14 23 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
6. Барселона 1:0 Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
9. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
10. Эспаньол 0:1 Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона 1:0 Заявка 12 4 6 2 14 - 12 18
6. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
7. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол 0:1 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Реал Сосьедад 93.9% (124)
X 4.5% (6)
Гранада 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Реал Сосьедад 2:0 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Гранада

Исход игры
Реал Сосьедад
93.9% (124)
Ничья
4.5% (6)
Гранада
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.38% (46)
Меньше
64.62% (84)
Обе команды забьют
Да
37.69% (49)
Нет
62.31% (81)
Популярный счёт
1:0 Реал Сосьедад
32.6% (43)
2:1 Реал Сосьедад
28% (37)
2:0 Реал Сосьедад
26.5% (35)
3:1 Реал Сосьедад
4.5% (6)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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