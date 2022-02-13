Второй тайм

95' Реал Сосьедад заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Пуэртас Антонио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

91' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

87' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Сорлот Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Горосабел Андони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Тактическая замена. Муньос Айхен уходит с поля и его заменяет Хон Пачеко

82' Матч возобновлен

81' Муньос Айхен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Выглядело как неплохой момент. Суарес Луис III из команды Гранада закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

78' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Г О О О О Л - Рафинья Алькантара забивает с левой ноги!

74' Порту Кристиан нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

72' Удар от ворот произведет Гранада

70' Кольядо Алекс пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

69' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Луис Максимиано не дал случится голу! Янузай Аднан должен был забивать, но Луис Максимиано сделал отличный сейв

62' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Исак Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Гранада выполняет удар от ворот.

57' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля