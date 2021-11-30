  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
Прогнозы 65
Кристал Пэлас 12.3% (8)
X 36.9% (24)
Вест Хэм 50.8% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Вест Хэм
3.26
3.64
2.33
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Кристал Пэлас
Вест Хэм

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
62.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 6 0.32
Заха Уилфрид 5 (2) 0.26
Эдуар Одсонн 4 (1) 0.21
Бентеке Кристиан 4 0.21
Шлупп Джеффри 2 0.11
Гехи Марк 2 0.11
Айю Джордан 1 0.05
Олисе Майкл 1 0.05
Томкинс Джеймс 1 0.05
Матета Жан-Филипп 1 0.05
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 7 0.37
Бенрахма Саид 5 0.26
Форнальс Пабло 4 0.21
Боуэн Джаррод 3 0.16
Соучек Томаш 3 0.16
Лансини Мануэль 2 (1) 0.11
Райс Деклан 1 0.05
Крессуэлл Арон 1 0.05
Огбонна Анджело 1 0.05
Зума Курт 1 0.05
Масуаку Артур 1 0.05
Влашич Никола 1 0.05
Джонсон Бен 1 0.05
Ноубл Марк 1 (1) 0.05
Цоуфал Владимир 0 0
Доусон Крэйг 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заха Уилфрид 4 1
Уорд Джоэл 5 0
Гехи Марк 4 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 5 0
Цоуфал Владимир 2 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
44%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 10
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Забито

27
32
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
4
15%
2
6%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
6
22%
3
9%
31-45
3
11%
5
16%
46-60
7
26%
8
25%
61-75
7
26%
9
28%
76-90

Пропущено

27
27
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
7%
4
15%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
9
33%
6
22%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
7
26%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
9. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2022, осталось 2 дня 16 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Кристал Пэлас 12.3% (8)
    X 36.9% (24)
    Вест Хэм 50.8% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Вест Хэм
    3.26
    3.64
    2.33
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вест Хэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    12.3% (8)
    Ничья
    36.9% (24)
    Вест Хэм
    50.8% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.94% (39)
    Меньше
    39.06% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    89.06% (57)
    Нет
    10.94% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    35.4% (23)
    1:1 Ничья
    29.2% (19)
    2:1 Кристал Пэлас
    9.2% (6)
    2:2 Ничья
    6.2% (4)
    0:1 Вест Хэм
    4.6% (3)
    2:3 Вест Хэм
    3.1% (2)
    1:3 Вест Хэм
    3.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кристал Пэлас
    Вест Хэм

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    30 000 рублей бонусы!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!
    1500 рублей для новых игроков!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     