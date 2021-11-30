Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Селхерст Парк
История личных встреч
Кристал Пэлас
Вест Хэм
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
62.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|6
|0.32
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.26
|Эдуар Одсонн
|4 (1)
|0.21
|Бентеке Кристиан
|4
|0.21
|Шлупп Джеффри
|2
|0.11
|Гехи Марк
|2
|0.11
|Айю Джордан
|1
|0.05
|Олисе Майкл
|1
|0.05
|Томкинс Джеймс
|1
|0.05
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.05
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|7
|0.37
|Бенрахма Саид
|5
|0.26
|Форнальс Пабло
|4
|0.21
|Боуэн Джаррод
|3
|0.16
|Соучек Томаш
|3
|0.16
|Лансини Мануэль
|2 (1)
|0.11
|Райс Деклан
|1
|0.05
|Крессуэлл Арон
|1
|0.05
|Огбонна Анджело
|1
|0.05
|Зума Курт
|1
|0.05
|Масуаку Артур
|1
|0.05
|Влашич Никола
|1
|0.05
|Джонсон Бен
|1
|0.05
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.05
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Доусон Крэйг
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Галлахер Конор
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|4
|1
|Райс Деклан
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|1
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
44%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 10
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
1
11%
4
24%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Забито
27
32
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
4
15%
2
6%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
6
22%
3
9%
31-45
3
11%
5
16%
46-60
7
26%
8
25%
61-75
7
26%
9
28%
76-90
Пропущено
27
27
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
7%
4
15%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
9
33%
6
22%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
7
26%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|51 - 12
|50
|2.
|Челси
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|43 - 14
|42
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|50 - 16
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 25
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 20
|30
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|10.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|17 - 18
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 27
|23
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|22 - 35
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 8
|19
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|28 - 10
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вест Хэм
Исход игры
Кристал Пэлас
12.3% (8)
Ничья
36.9% (24)
Вест Хэм
50.8% (33)
Тотал 2.5
Больше
60.94% (39)
Меньше
39.06% (25)
Обе команды забьют
Да
89.06% (57)
Нет
10.94% (7)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
35.4% (23)
1:1 Ничья
29.2% (19)
2:1 Кристал Пэлас
9.2% (6)
2:2 Ничья
6.2% (4)
0:1 Вест Хэм
4.6% (3)
2:3 Вест Хэм
3.1% (2)
1:3 Вест Хэм
3.1% (2)
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