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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Кристал Пэлас
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 38
Кристал Пэлас 7.9% (3)
X 18.4% (7)
Тоттенхэм 73.7% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Тоттенхэм
3.29
3.60
3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

20 матчей

20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.38
Эзе Эберечи 3 0.19
Эдуар Одсонн 3 0.19
Олисе Майкл 1 0.06
Айю Джордан 1 0.06
Андерсен Йоаким 1 0.06
Матета Жан-Филипп 1 0.06
Митчелл Тайрик 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 13 (2) 0.76
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.24
Бентанкур Родриго 4 0.24
Хын-Мин Сон 3 0.18
Дэвис Бен 2 0.12
Дайер Эрик 2 0.12
Сессеньон Райан 2 0.12
Кулушевски Деян 1 0.06
Перишич Иван 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Ришарлисон 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 5 0
Дукуре Шейк 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Митчелл Тайрик 2 1
Заха Уилфрид 3 0
Шлупп Джеффри 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Томкинс Джеймс 1 1
Виейра Патрик 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Олисе Майкл 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 5 0
Биссума Ив 5 0
Кейн Гарри 4 0
Антонио Конте 2 1
Сессеньон Райан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Ришарлисон 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Ленгле Клеман 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Скипп Оливер 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
5
Кристал Пэлас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Тоттенхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

5
18
Кристал Пэлас
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Тоттенхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

8
23

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Забито

6
20
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
33%
3
15%
16-30
3
50%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
17%
5
25%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
4
36%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Забито

17
31
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
4
24%
3
10%
31-45
3
18%
5
16%
46-60
2
12%
9
29%
29%
61-75
3
18%
8
26%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
4
19%
5
19%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
5
24%
4
15%
61-75
5
24%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3
Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0
Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
2
6
10
1.5
9
8
1
15
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 14 1 1 40 - 14 43
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 7 1 32 - 11 34
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 10 2 4 24 - 20 32
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 9 3 5 33 - 25 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 16 8 4 4 33 - 19 28
7.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
8.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 29 - 27 25
9.
Брайтон
 Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
10.
Брентфорд
 Заявка 17 5 8 4 27 - 27 23
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 3 8 19 - 25 21
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
15.
Борнмут
 Заявка 17 4 4 9 18 - 36 16
16.
Эвертон
 Заявка 17 3 6 8 13 - 20 15
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 12 - 34 14
18.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
14.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
8.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
16.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Кристал Пэлас 7.9% (3)
    X 18.4% (7)
    Тоттенхэм 73.7% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.29
    3.60
    3.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    7.9% (3)
    Ничья
    18.4% (7)
    Тоттенхэм
    73.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (28)
    Меньше
    20% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    91.43% (32)
    Нет
    8.57% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    52.6% (20)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    1:3 Тоттенхэм
    7.9% (3)
    2:2 Ничья
    7.9% (3)
    0:2 Тоттенхэм
    7.9% (3)
    2:1 Кристал Пэлас
    5.3% (2)
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